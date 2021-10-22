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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio 1
20.10.2021 Facebook поменяет название 3
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok 2
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
12.07.2021 Facebook Marketplace теперь доступен в России 1
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
25.06.2021 «Яндекс.маркет» снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца 1
24.06.2021 Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам 1
23.06.2021 Instagram и Facebook запускают Reels и музыку в России 7
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1

Публикаций - 570, упоминаний - 982

Meta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 3965 351
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 163
Twitter 2208 156
Google LLC 8710 126
Telegram Group 706 83
Yandex - Яндекс 4294 77
Apple Inc - Эппл Рус 8695 73
Microsoft Corporation 14647 63
Samsung Electronics 7067 39
VK - Mail.ru Group 2692 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7442 26
Nokia Corporation 3374 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5420 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6537 24
Huawei 2881 23
Amazon Inc - Amazon.com 1664 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2073 19
Zoom Int - Zoom Video Communications 852 19
Sony 3681 16
Cambridge Analytica 43 15
Yahoo! 1916 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7220 15
RuTube - видеохостинг 131 14
SEC Consult Services 991 13
GitHub 416 13
Qualcomm Technologies 1090 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1222 11
PayPal 538 10
Dell EMC 3076 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3202 10
ESET 1046 10
Yota - Скартел 623 10
Canon 860 10
LG Electronics 2459 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Intel Corporation 5711 9
Nginx - Энджайникс 100 9
Lenovo Group 1841 9
Zynga 128 9
Xiaomi 909 8
LinkedIn 542 24
Netflix - Онлайн-кинотеатр 335 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4456 15
AliExpress 279 10
Vimeo - Видеохостинг 57 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 468 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1494 8
Runa Capital 153 8
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1727 6
Carl Zeiss 234 6
eBay Inc 841 6
Uber 258 5
Uber Technologies 259 5
Sequoia Capital 93 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1431 5
MSD Capital 12 5
Avito - Авито 171 5
Газпром-Медиа Холдинг 128 4
IKEA - ИКЕА 95 4
Visa International 1432 4
NEA - New Enterprise Associates 18 4
Почта России ПАО 1718 4
BV Capital - Eventure Capitale 9 3
Walmart - Wal-Mart Stores 215 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Tesla Motors 243 3
Qiwi 783 3
Lamoda 84 3
Airbnb 62 3
Газпром ПАО 626 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 45 3
Аэрофлот 542 3
Связной ГК 1022 3
X5 Group 607 3
Wildberries 129 3
iHerb - маркетплейс 12 3
Альфа-Групп 515 3
Square 39 3
Kickstarter 95 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1797 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6401 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1920 18
Президент Российской Федерации 1529 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1658 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2404 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2137 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 630 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 556 6
Правительство РФ 2316 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1846 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1127 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 5
Конгресс США - U.S. Congress legislation 191 5
Таганский районный суд города Москвы 44 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1331 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 42 4
Пентагон - Министерство обороны США 530 3
Правительство Москвы 720 3
Президент США 112 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 307 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 237 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 148 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 467 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 166 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 294 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 113 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 800 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 757 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 136 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 58 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 402 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 599 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1018 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 192 2
Счётная палата РФ 519 2
Единая Россия - Политическая партия 197 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 44 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 31 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 34 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1094 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 585 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 73 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 72 1
РПЦ - Русская православная церковь 28 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 134 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8419 65
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3625 41
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6822 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5719 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4823 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3352 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3179 34
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2671 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4014 33
3G - Стандарт мобильной связи 4224 31
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 30
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1735 23
Smartphone - Смартфон 803 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3505 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1408 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1376 17
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 704 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1271 15
Социальные сети - Соцсети 101 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1240 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 880 14
Google Android-приложения и разработчики 236 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11194 13
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 605 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1680 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 166 13
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 189 12
USB Type-C - USB-C 906 12
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 424 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1718 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1416 9
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 222 9
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 445 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2371 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1236 8
RAW - Формат цифровых файлов изображения 416 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 548 7
Lightning 135 7
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 106 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 622 7
Google Android 10783 166
Google YouTube - Видеохостинг 2054 135
WhatsApp Messenger 656 114
Apple iOS 5759 107
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 67
VK - Mail.ru Одноклассники 922 67
Rakuten Viber 430 58
Google Play - Google Store - Android Market 2517 55
Microsoft Skype 1739 47
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 40
Microsoft Windows 10 8067 37
Apple - App Store 2209 36
ByteDance TikTok 95 36
Snapchat 89 34
Apple iPad 3263 31
Dropbox - Файловый хостинг 390 27
Microsoft Windows Phone OS 1472 23
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 23
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 20
Microsoft Office 2386 19
Pinterest 45 16
Google Chrome - браузер 1122 16
Apple iPhone 5 710 15
Opera - Браузер 756 15
Google Gmail 731 15
Linux OS 5113 14
Corning Gorilla Glass 496 14
Google Maps - Карты Google 481 13
Google+ Социальная сеть 195 13
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 77 13
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1166 13
Apple iPhone 6 547 12
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1545 12
Apple iTunes Store 855 12
Flickr - Фотохостинг 224 11
1С-Битрикс - Битрикс24 211 11
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 218 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1440 10
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 479 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 30
Путин Владимир 2070 16
Дуров Павел 216 13
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 323 10
Хинштейн Александр 55 8
Горелкин Антон 34 6
Сысоев Игорь 31 6
Robertson Gus - Робертсон Гас 7 5
Жаров Александр 166 5
Мишустин Михаил 308 5
Steve Jobs - Стив Джобс 836 5
Мизулина Елена 18 5
Никифоров Николай 1127 5
Водясов Алексей 97 4
Боярский Сергей 16 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 4
Минасян Карине 92 4
Рыжиков Сергей 104 4
Навальный Алексей 58 4
Dell Michael - Делл Майкл 98 4
Мельникова Анастасия 167 4
Носков Константин 203 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 4
Бусаргин Андрей 23 4
Кулин Филипп 39 4
Мизулина Екатерина 8 4
Кулешов Сергей 35 3
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 3
Чернышенко Дмитрий 238 3
Кудрявцев Максим 37 3
Медведев Дмитрий 1476 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 89 3
Здольников Владимир 5 3
Николаев Вячеслав 57 3
Песков Дмитрий 65 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
Дерипаска Олег 25 3
Решетин Олег 38 3
Levie Aaron - Леви Аарон 7 3
Россия - Российская федерация - РФ 67839 226
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19155 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21400 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7228 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5592 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7345 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9419 24
Германия - Федеративная Республика 4776 22
Франция - Французская Республика 2797 18
Индия - Республика 2777 17
Украина 4374 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9662 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2959 14
Израиль 938 12
Европа 4810 12
Казахстан - Республика 3292 12
Япония 4112 12
Испания - Королевство 1595 11
Турция - Турецкая республика 1141 11
Канада 1689 11
Беларусь - Белоруссия 2496 10
Австралия - Австралийский Союз 1449 10
Россия - ПФО - Казань 1711 10
Бразилия - Федеративная Республика 1358 10
США - Нью-Йорк 1472 9
Южная Корея - Республика 2015 9
США - Калифорния - Сан-Франциско 896 8
США - Калифорния - Купертино 215 8
Азия - Азиатский регион 1978 8
Армения - Республика 799 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 941 8
Италия - Итальянская Республика 1767 8
Нидерланды 1206 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 979 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 517 7
Африка - Африканский регион 1852 6
США - Калифорния 1414 6
Земля - планета Солнечной системы 1923 6
Россия - СФО - Новосибирск 2417 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1772 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1764 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3699 11
Русский язык 1221 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 10
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4556 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1100 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 6
White list - Белый список 41 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1107 5
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 470 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 96 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 320 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 113 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 96 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 299 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 3
Дед Мороз 93 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2448 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1271 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 148 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Торговля розничная 77 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 238 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 466 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 243 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1397 2
Мошенничество 67 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 482 2
Little Big - российская панк-поп-рэйв-группа 2 1
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