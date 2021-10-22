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Meta
Facebook

Meta - Facebook


22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio 1
21.10.2021 Сестринская компания Google купила ПО для создания роботов, чтобы раскрыть его исходный код для всех 1
20.10.2021 Facebook поменяет название 12
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 3
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 5
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 2
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 4
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 5
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 18
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 23
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 12
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 6
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 8
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 4
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 3
09.09.2021 Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего» 5
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 2
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 3
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 1

Публикаций - 3965, упоминаний - 8545

Meta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 8710 1087
Twitter 2208 1072
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 640
Microsoft Corporation 14647 603
Apple Inc - Эппл Рус 8695 528
Yandex - Яндекс 4294 341
VK - Mail.ru Group 2692 268
Amazon Inc - Amazon.com 1664 246
Yahoo! 1916 246
Samsung Electronics 7067 185
Telegram Group 706 183
Nokia Corporation 3374 135
IBM 4831 109
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6537 104
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3202 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7442 98
HTC Corporation 1263 93
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7220 93
Intel Corporation 5711 92
Sony 3681 89
Oracle Corporation 4117 86
PayPal 538 85
Zynga 128 84
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1222 80
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5420 80
Dell EMC 3076 78
Cisco Systems 2637 77
Qualcomm Technologies 1090 73
Huawei 2881 68
HP Inc. 3664 64
ESET 1046 62
LG Electronics 2459 59
Zoom Int - Zoom Video Communications 852 57
AOL Inc 613 55
SAP SE 3692 55
Alibaba Group 306 54
Adobe Systems 1021 50
SEC Consult Services 991 49
GitHub 416 49
Nvidia Corp 2396 47
LinkedIn 542 246
eBay Inc 841 102
DST Global 167 79
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4456 70
Netflix - Онлайн-кинотеатр 335 70
Uber 258 43
Uber Technologies 259 42
DST - Digital Sky Technologies 84 36
Visa International 1432 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1494 28
Vimeo - Видеохостинг 57 26
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 25
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 211 24
Qiwi 783 23
Airbnb 62 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1727 22
AliExpress 279 20
Почта России ПАО 1718 20
HeadHunter Group - HH Group 368 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1431 20
Tesla Motors 243 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 307 19
Альфа-Банк 1206 18
Sequoia Capital 93 18
Walmart - Wal-Mart Stores 215 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 468 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 200 17
Carl Zeiss 234 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 17
Газпром ПАО 626 16
Runa Capital 153 15
Kickstarter 95 14
Accel Partners 41 13
РЖД - Российские железные дороги 1205 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 180 13
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 80 13
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 207 12
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 45 12
Аэрофлот 542 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1797 103
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6401 99
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1920 79
Президент Российской Федерации 1529 59
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 556 45
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2404 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1846 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2137 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 36
Конгресс США - U.S. Congress legislation 191 36
Правительство РФ 2316 35
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 307 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1658 29
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 630 28
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 312 24
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 176 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1331 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 18
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 210 18
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 166 18
Пентагон - Министерство обороны США 530 18
Президент США 112 18
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 467 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 800 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 599 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 989 14
Таганский районный суд города Москвы 44 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1555 12
Роснано 457 12
Мосгорсуд - Московский городской суд 307 12
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 192 11
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 141 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1790 10
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 66 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 148 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 694 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1018 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 585 31
Единая Россия - Политическая партия 197 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1094 24
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 11
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 74 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 44 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 72 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 69 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 48 8
OIN - Open Invention Network 22 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 31 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 34 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 138 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 97 5
Демократическая политическая партия США 42 5
ASF - Apache Software Foundation 63 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 22 5
Linux Foundation 161 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 5
ЛДПР 78 5
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 48 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 238 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 147 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 73 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 370 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 22 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 134 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 248 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 65 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 22 2
Creative Commons - некоммерческая организация 34 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8419 298
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5719 280
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4823 181
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3625 163
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6822 155
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3352 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11194 107
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2671 107
3G - Стандарт мобильной связи 4224 107
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 97
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3179 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3505 92
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4014 78
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1163 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2285 64
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2693 61
FM-радиовещание - FM-тюнер 737 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1376 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2284 54
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1680 53
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1408 52
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 614 50
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1871 44
Социальные сети - Соцсети 101 43
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1240 43
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1718 42
Smartphone - Смартфон 803 41
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1493 41
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1416 38
DLNA - Digital Living Network Alliance 377 37
ARM64 - Архитектура процессора 1051 36
QWERTY-клавиатура 263 35
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1581 34
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 704 34
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1198 33
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1271 32
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 32
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 497 32
Big Data - Большие данные 1143 32
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1735 32
Google Android 10783 662
Google YouTube - Видеохостинг 2054 466
Apple iOS 5759 388
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 351
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 342
Myspace - социальная сеть 598 297
WhatsApp Messenger 656 282
VK - Mail.ru Одноклассники 922 271
Microsoft Skype 1739 230
Microsoft Windows 10 8067 215
Apple iPad 3263 188
Google Play - Google Store - Android Market 2517 178
Apple - App Store 2209 160
Rakuten Viber 430 152
Google Gmail 731 141
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1545 118
Google Chrome - браузер 1122 113
Linux OS 5113 108
Flickr - Фотохостинг 224 100
Microsoft Windows Phone OS 1472 100
ICQ 625 96
Google+ Социальная сеть 195 94
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 81
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 479 81
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 80
Microsoft Office 2386 78
Dropbox - Файловый хостинг 390 78
Apple Mac 1682 74
Opera - Браузер 756 66
Google Maps - Карты Google 481 62
Microsoft Bing 320 59
Google Picasa Web Albums 143 59
Microsoft Edge - Браузер 1354 57
Apple iTunes Store 855 56
Snapchat 89 55
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 54
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 54
Java - Язык программирования 1493 52
Microsoft Outlook 822 51
Apple Safari - Браузер 684 51
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 256
Путин Владимир 2070 72
Trump Donald J. - Трамп Дональд 323 60
Steve Jobs - Стив Джобс 836 56
Дуров Павел 216 56
Мильнер Юрий 118 55
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 50
Усманов Алишер 247 49
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 38
Gates William Henry - Гейтс Билл 445 35
Медведев Дмитрий 1476 32
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 258 29
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 28
Larry Page - Ларри Пейдж 160 26
Никифоров Николай 1127 26
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 24
Bezos Jeff - Безос Джефф 80 23
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 420 22
Brin Sergey - Сергей Брин 164 19
Thiel Peter - Тиль Питер 28 18
Волож Аркадий 192 17
Хинштейн Александр 55 17
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 179 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 89 15
Жаров Александр 166 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 14
Щеголев Игорь 676 14
Dell Michael - Делл Майкл 98 13
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 35 12
Koum Jan - Кум Ян 13 12
Горелкин Антон 34 12
Мельникова Анастасия 167 12
Allen Paul - Аллен Пол 55 12
Меднов Сергей 119 12
Гришин Дмитрий 171 11
Делицын Леонид 106 11
Мишустин Михаил 308 11
Демидов Михаил 132 10
Рыжиков Сергей 104 10
Сысоев Игорь 31 10
Россия - Российская федерация - РФ 67839 1180
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19155 853
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21400 266
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7228 243
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5592 229
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7345 192
Германия - Федеративная Республика 4776 145
Индия - Республика 2777 118
Европа 4810 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9662 112
Украина 4374 103
США - Калифорния 1414 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9419 93
Бразилия - Федеративная Республика 1358 85
Япония 4112 80
Франция - Французская Республика 2797 79
США - Нью-Йорк 1472 67
США - Калифорния - Сан-Франциско 896 67
Канада 1689 66
США - Калифорния - Кремниевая долина 469 65
Италия - Итальянская Республика 1767 64
Азия - Азиатский регион 1978 59
Австралия - Австралийский Союз 1449 59
Южная Корея - Республика 2015 57
Испания - Королевство 1595 56
Израиль 938 49
Беларусь - Белоруссия 2496 48
Казахстан - Республика 3292 47
Турция - Турецкая республика 1141 41
Великобритания - Лондон 1181 38
Африка - Африканский регион 1852 36
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 597 35
Северная Америка 1721 33
Латинская Америка 868 32
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 647 31
Иран - Исламская Республика Иран 500 31
Нидерланды 1206 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2959 29
Ближний Восток 1808 29
Китай - Гонконг - Специальный административный район 726 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3699 107
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1764 79
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4556 77
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1107 51
Русский язык 1221 43
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 320 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2448 40
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