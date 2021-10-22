Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Meta
Facebook
Публикаций - 3965, упоминаний - 8545
Meta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 919873, в очереди разбора - 822845.
Создано именных указателей - 47136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 919873, в очереди разбора - 822845.
Создано именных указателей - 47136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru