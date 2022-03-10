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HRTech HR-Tech Цифровые технологии в найме и управлении персоналом Искусственный кадровый интеллект HR-трансформация отдела кадров Human Resources Management (HRM) Системы управления персоналом HR-менеджмент Кадровый учет

HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент - Кадровый учет


10.03.2022 Цифровизация HR 2022
09.03.2022 Goodt и Unity объединили экспертизу для продвижения HR-решений
08.02.2022 Мария Ермак -

Мы выбрали для «Пулково» единое решение, которое стало цифровым ядром HR-процессов
02.02.2022 Sephora реформирует глобальную HR-стратегию с помощью Qlik
14.01.2022 Почта Банк запустил HR-бота в Telegram
Максим Корниенко, T1 TalentForce: Пока роботы не могут распознать тревоги человека и предсказать его уход из компании
06.12.2021 «Свеза» автоматизировала процесс найма персонала с помощью робота Sever.AI
30.11.2021 Semrush перешел на электронный кадровый документооборот на платформе HRlink
11.11.2021 «Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы Solar addVisor в «Ростелекоме»
26.10.2021 HR-tech стартап inapp привлек $450 тысяч инвестиций от клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures
30.09.2021 HR технологии 2021
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»
13.07.2021 Как повысить эффективность сотрудников в ритейле и сэкономить десятки миллионов рублей
30.06.2021 Кирилл Попов -

Кирилл Попов, «Связной»: Двигаясь в цифровую трансформацию, мы даем сотрудникам возможность работать над интересными задачами, избавляя их от рутины
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса»
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников
29.04.2021 «Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу
13.04.2021 Искусственный интеллект на базе Sever.ai помог «Дом.рф» подобрать нужных сотрудников
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб
04.03.2021 «Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения
25.02.2021 HR Tech 2021
18.02.2021 Эксперты Directum представят новый продукт HR Pro на конференции HR Tech 2021
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»
12.11.2020 «Витте консалтинг» стала партнером «Магнита» по автоматизации HR-процессов
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»
20.10.2020 TMT Investments лидировал в раунде на 1,5 миллиона фунтов для HR-видеоплатформы Hinterview
13.10.2020 Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО
08.10.2020 Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt перенесла сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions
13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов

Публикаций - 1401, упоминаний - 2149

HRTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 171
Microsoft Corporation 22497 163
6072 158
Oracle Corporation 6035 77
Программный продукт ГК 3960 50
SAP CIS - САП СНГ 821 44
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 32
Google LLC 10352 30
Softline - Софтлайн 1870 30
VK - Mail.ru Group 3057 29
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 24
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 23
Галактика - Корпорация 1077 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 23
Корус Консалтинг ГК 1014 22
Севергрупп Talenttech 40 22
1С-Рарус 742 21
АйТи 1179 19
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 19
Intel Corporation 11262 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 19
GMCS 341 19
Dialog - Диалог 864 18
Directum - Директум 830 17
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 16
Yandex - Яндекс 5015 16
Meta Platforms - Facebook 4267 16
Cisco Systems 4720 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 15
Apple Inc 10683 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 15
Ростех - Ростехнологии 2532 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 13
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 79
РЖД - Российские железные дороги 1458 38
HeadHunter Group - HH Group 423 31
X5 Group 709 23
Газпром ПАО 1008 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 17
Магнит - Сеть магазинов 447 15
Открытие ФК 2713 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
Северсталь ПАО 308 13
Альфа-Банк 1476 13
Газпром нефть 439 12
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 11
Почта России ПАО 1853 11
Татнефть 182 10
Точка 1820 9
X5 Group - Пятёрочка 309 9
Русагро Группа Компаний 182 9
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 9
ВТБ - ВТБ24 658 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 8
Auchan Holding - Ашан 184 8
Балтика - Пивоваренная компания 155 8
ТНК-ВР Холдинг 248 8
LinkedIn 558 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 7
Аэрофлот 648 7
X5 Group - Перекрёсток 340 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 7
Роснефть НК 434 7
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 6
Coca-Cola Company 241 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Яндекс.Еда 490 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 6
ФосАгро 81 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 23
Федеральное казначейство России 1345 22
Правительство РФ 8292 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
Президент Российской Федерации 3770 13
Счётная палата РФ 628 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 227 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 5
Правительство Москвы 1640 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 3
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 3 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
Web development - Веб-разработка 0 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
Linux Foundation 167 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 232
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 229
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 159
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 155
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БОСС Кадровик HRMS 141 39
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 33
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Apple iOS 6422 14
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 13
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 11
Apple iPhone 6 2649 11
Севергрупп Talenttech Sever.ai 15 11
Microsoft Office 365 834 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 11
Microsoft Azure 1276 11
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 10
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 9
Исанин Антон 9365 51
Кучик Евгений 17 11
Глазков Александр 64 10
Махлин Дмитрий 17 9
Ананьева Татьяна 10 7
Ли Владимир 9 7
Нуралиев Борис 244 7
Петунин Алексей 58 7
Нестеров Алексей 84 6
Муллахметова Гузель 10 6
Никитин Сергей 35 6
Чаркин Евгений 203 6
Нагорнов Иван 7 5
Яппаров Тагир 80 5
Муромец Юлия 28 5
Жуков Михаил 34 5
Путин Владимир 2542 5
Меньшов Кирилл 75 5
Филатов Андрей 105 5
Котов Олег 48 5
Горяйнов Андрей 45 4
Медведева Светлана 5 4
Шарак Андрей 43 4
Бобров Антон 11 4
Суханов Алексей 5 4
Стрелкина Любовь 8 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Ананьин Алексей 74 4
Мартынов Владислав 111 4
Шашмурина Ксения 5 4
Рубанов Владимир 68 4
Tomb Greg - Томб Грег 5 4
Митюков Андрей 5 4
Шушкин Дмитрий 93 4
Рудычева Наталья 89 4
Натрусов Артем 142 4
Крылов Андрей 16 4
Гонтарев Павел 72 4
Леонов Алексей 20 4
Булгаков Кирилл 47 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 473
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 284
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 34
Европа 12319 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 30
Россия - СФО - Новосибирск 3269 30
Украина 6212 30
Казахстан - Республика 4467 21
Европа Восточная 2927 20
Германия - Федеративная Республика 8903 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 15
Нидерланды 2197 15
Индия - Республика 4263 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 11
Япония 10069 11
Франция - Французская Республика 5665 11
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 10
Африка - Африканский регион 2928 10
Швеция - Королевство 2072 10
Беларусь - Белоруссия 3525 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 8
Испания - Королевство 2917 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 8
Азия - Азиатский регион 3803 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 8
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Америка Северная 2650 7
Америка Латинская 1413 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 7
Италия - Итальянская Республика 3310 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 432
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 130
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 81
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 51
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 46
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 42
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 34
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 33
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 29
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 27
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 23
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 21
Аутсорсинг 1351 21
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 21
Человеческий фактор 1099 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 20
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 18
Экономический эффект 694 18
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 15
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 14
Страхование - Страховое дело 1920 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 14
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 14
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 13
TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
Forbes - Форбс 591 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
91Mobiles 590 3
FT - Financial Times 1118 2
VentureBeat 90 2
Из рук в руки - irr.ru 41 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
23ABC News 152 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Silicon.com 354 2
Ведомости 375 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Главбух 10 1
Der Spiegel 143 1
InformationWeek 231 1
Линукс Формат - Linux Format 2 1
The Economist 43 1
Harvard Business Review 11 1
Variety 20 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Fortune 196 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 24 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Bloomberg 1009 1
The Register 1286 1
Reddit 221 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 27
Gartner - Гартнер 3301 25
500 Startups 4742 25
IDC - International Data Corporation 4671 22
Forrester Research 810 9
Fortune Global 500 280 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
Gartner - AMR Research 48 3
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 2
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Grand View Research 15 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Vanson Bourne 48 1
CNews Мишень 47 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
Wainhouse Research 38 1
Market Research Future 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
HFS Research 33 1
Gartner - Dataquest 340 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
Ventana Research 7 1
Forrester Consulting 26 1
CCS Insight 20 1
Future Workplace 4 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Markets&Markets Research 97 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Juniper Research 468 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 38
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
Softline - Академия АйТи 55 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 4
MACS - Школа новой экономики 6 3
ГУУ - Государственный университет управления 47 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 15 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
РГУ - Ростовский государственный университет 5 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 7 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 22 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка 12 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
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