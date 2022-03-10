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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HRTech HR-Tech Цифровые технологии в найме и управлении персоналом Искусственный кадровый интеллект HR-трансформация отдела кадров Human Resources Management (HRM) Системы управления персоналом HR-менеджмент Кадровый учет
Публикаций - 1401, упоминаний - 2149
HRTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 51
|Кучик Евгений 17 11
|Глазков Александр 64 10
|Махлин Дмитрий 17 9
|Ананьева Татьяна 10 7
|Ли Владимир 9 7
|Нуралиев Борис 244 7
|Петунин Алексей 58 7
|Нестеров Алексей 84 6
|Муллахметова Гузель 10 6
|Никитин Сергей 35 6
|Чаркин Евгений 203 6
|Нагорнов Иван 7 5
|Яппаров Тагир 80 5
|Муромец Юлия 28 5
|Жуков Михаил 34 5
|Путин Владимир 2542 5
|Меньшов Кирилл 75 5
|Филатов Андрей 105 5
|Котов Олег 48 5
|Горяйнов Андрей 45 4
|Медведева Светлана 5 4
|Шарак Андрей 43 4
|Бобров Антон 11 4
|Суханов Алексей 5 4
|Стрелкина Любовь 8 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Ананьин Алексей 74 4
|Мартынов Владислав 111 4
|Шашмурина Ксения 5 4
|Рубанов Владимир 68 4
|Tomb Greg - Томб Грег 5 4
|Митюков Андрей 5 4
|Шушкин Дмитрий 93 4
|Рудычева Наталья 89 4
|Натрусов Артем 142 4
|Крылов Андрей 16 4
|Гонтарев Павел 72 4
|Леонов Алексей 20 4
|Булгаков Кирилл 47 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185646, в очереди разбора - 959271.
Создано именных указателей - 79488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185646, в очереди разбора - 959271.
Создано именных указателей - 79488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru