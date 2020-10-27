Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108123
ИКТ 8806
Организации 6845
Ведомства 1343
Ассоциации 707
Технологии 3047
Системы 19006
Персоны 42792
География 1714
Статьи 1286
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1730
Мероприятия 824

HRM Расчет заработной платы Payroll calculation



27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA
31.10.2016 «Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С»
07.09.2016 SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака»
15.10.2015 «Хомнет консалтинг» выполнил доработку системы CitiDirect для «Виллако»
16.04.2012 Дорожная компания «Коломяжское» ускорила расчет заработной платы с помощью «1С:Предприятие 8»

Публикаций - 660, упоминаний - 678

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6973 227
1С-ИжТиСи 6291 223
SAP SE 4865 79
1С-Рарус 801 61
Microsoft Corporation 23455 52
Oracle Corporation 6294 50
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 43
Парус Корпорация 530 40
Компас 172 20
АйТи 1280 18
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 56 18
SAP CIS - САП СНГ 831 16
Google LLC 10912 15
Галактика - Корпорация 1412 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10036 15
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 15
GMCS 346 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1019 12
IBM - International Business Machines Corp 9183 11
Intel Corporation 11645 10
Apple Inc 11159 10
Хомнет Консалтинг 172 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 9
Cisco Systems 4867 9
Цифра ГК 2139 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9394 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2752 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1778 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 950 7
Samsung Electronics 9707 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6909 7
Прогноз 1650 7
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 433 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4137 7
Ланит - Консист Бизнес Групп 90 6
Микротест 278 6
ГКС - Группа компаний Систематика 340 6
HP - Hewlett-Packard 3599 5
Meta Platforms - Facebook 4334 5
НСПК - Национальная система платежных карт 607 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 17
Почта России ПАО 1981 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 11
Газпром ПАО 1147 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 8
РЖД - Российские железные дороги 1611 8
Точка 3792 8
Май - Российская торговая компания 1017 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 7
Северсталь ПАО - Severstal 362 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 272 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 233 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 6
HeadHunter Group - HH Group 284 5
Газпром нефть 496 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 84 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 327 5
Россети Ленэнерго 2339 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 5
Почта Банк 346 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 192 4
Visa International 1870 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
Сургутнефтегаз - СНГ 223 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 4
X5 Group 812 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 4
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 246 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 4
Силовые машины 71 4
ГПБ - Газпромбанк 935 4
Альфа-Банк 1589 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 4
ПСБ - Промсвязьбанк 729 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 48
Федеральное казначейство России 1547 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 14
Президент Российской Федерации 3692 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 12
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 397 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1536 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3053 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 5
Петербургский метрополитен ГУП 112 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Таможня - Таможенная служба 1025 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 4
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 4
World Bank Group - Всемирный банк 297 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 3
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 95 3
Правительство Москвы 1982 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 3
Конституционный суд РФ 102 2
Управление делами президента Российской Федерации 102 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 548 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 7 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Verdi 4 1
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 94 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
Linux Foundation 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 1
Единая Россия - Политическая партия 261 1
ЛДПР 100 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25843 338
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52982 279
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1354 184
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9994 165
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5119 131
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7791 109
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10743 100
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79021 90
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38644 67
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24977 56
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9049 55
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10878 53
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11321 49
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25567 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7991 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11661 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10055 40
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 573 37
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5415 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12910 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17270 33
WMS - Складской учет - Warehouse accounting 485 32
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 289 31
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1456 30
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1467 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3835 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17030 29
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2790 28
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени 231 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17384 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3649 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5431 23
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3731 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8107 21
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1734 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24843 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21862 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6493 223
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 398 95
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 89
1С:Бухгалтерия 846 64
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 46
БОСС Кадровик HRMS 225 44
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 39
Microsoft Windows 2000 12648 37
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 806 33
Microsoft Dynamics 1167 26
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 906 25
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 16
Microsoft Office 3426 15
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 14
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 13
1С:ERP Управление предприятием 314 12
Microsoft SQL Server 1470 12
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 11
Галактика ERP 106 10
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 50 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4804 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2889 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4078 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6602 7
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 26 6
Компас ERP 17 6
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 447 6
Google Android 12505 6
Oracle Java - язык программирования 2757 6
Apple iOS 6772 5
Microsoft SharePoint Server 685 5
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 103 5
Epicor iScala 87 5
Microsoft Office Excel 940 5
Infor ERP LN 187 5
Linux OS 8207 5
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 45 5
Oracle СУБД 588 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 135 4
Путин Владимир 2713 7
Панченко Михаил 8 5
Ливанов Дмитрий 45 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Натрусов Артем 192 4
Никифоров Николай 1172 4
Пантелеев Илья 24 3
Зайцева Ольга 19 3
Кучик Евгений 17 3
Жуков Михаил 36 3
Муромец Юлия 28 3
Евраев Михаил 241 3
Медведев Дмитрий 1628 3
Рейман Леонид 1031 3
Король Юрий 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 2
Шадаев Максут 626 2
Богданов Кирилл 112 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Павлов Иван 47 2
Смолянинов Александр 5 2
Мишустин Михаил 479 2
Лапина Кира 5 2
Larry Page - Ларри Пейдж 186 2
Brin Sergey - Сергей Брин 184 2
Морозов Сергей 56 2
Мальков Антон 30 2
Сотин Денис 144 2
Курочкин Алексей 10 2
Нуралиев Борис 269 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 2
Гвоздева Наталья 16 2
Никитин Сергей 36 2
Чурсин Дмитрий 31 2
Красюков Дмитрий 43 2
Феоктистов Вадим 34 2
Филатов Андрей 109 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
Меденцев Константин 50 2
Александров Александр 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 122265 339
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39189 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 54
Европа 21281 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13118 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 25
Россия - СФО - Новосибирск 3691 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 17
Украина 7248 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6259 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 15
Казахстан - Республика 4823 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 13
Германия - Федеративная Республика 11897 13
Беларусь - Белоруссия 4220 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2610 12
Россия - ПФО - Казань 2354 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1105 10
Индия - Республика 5059 10
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 703 10
Россия - Сибирь 2009 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2005 9
Швеция - Королевство 3455 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1411 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 998 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1003 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1280 9
Европа Восточная 2996 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2317 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1424 7
США - Калифорния 4663 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1530 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1776 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2312 7
Финляндия - Финляндская Республика 3466 6
Земля - планета Солнечной системы 9684 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2158 252
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5006 248
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41682 225
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5222 129
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41513 119
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6468 87
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10624 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23758 73
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14982 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19862 62
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1156 60
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13891 39
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1436 38
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 656 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4730 35
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1503 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4884 32
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 881 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8249 30
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4907 27
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3441 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3924 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10184 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2094 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 24
Юриспруденция - Jurisprudence 6197 24
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 182 23
Кредитование - Сrediting 5001 23
Homo Sapiens - Человек разумный 2716 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8846 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1891 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6004 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1847 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2448 19
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 351 19
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 194 19
Ведомости 522 7
91Mobiles 1693 4
Thomson Reuters - Рейтер 5770 4
Forbes - Форбс 627 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 3
TAdviser - Центр выбора технологий 292 3
Российская газета 240 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1198 2
CBS MarketWatch 306 2
The Washington Post 308 2
NEWSru.com 229 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 2
The Register 1393 2
Wikipedia - Википедия 440 2
ComputerWorld 146 1
Harvard Business Review 12 1
Daily Mail 53 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Computer Weekly 373 1
Mercury Center 309 1
Казахстан Сегодня 308 1
CNews Северо-Запад 24 1
Los Angeles Times 69 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
AppleInsider 385 1
Деловой Петербург 25 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Известия ИД 460 1
AP - Associated Press 1994 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 1
Business Insider 205 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
Tom’s Hardware 172 1
Bloomberg 1073 1
500 Startups 14285 45
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7434 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 11
IDC - International Data Corporation 4845 8
Gartner - Гартнер 3471 4
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
Fortune Global 500 283 2
Internet Stock Report 992 2
CNews Инновация года - награда 70 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 1
Datamonitor 83 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Harris Interactive 83 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 149 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Microsoft Research 128 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Forrester Research 812 1
Juniper Research 502 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 710 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 20 4
РАН - Российская академия наук 1794 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 3
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 7 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 216 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 35 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 270 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 376 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
ВНИИРТ - Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники 1 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 3 1
ГПОУ ЯО Ярославский колледж культуры - Ярославском училище культуры 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 13 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 12 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 21 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 9 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 32 1
МИПБиА - Международный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 1 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Softline Education - Академия АйТи 61 1
ИИИ - Институт исследований интернета 43 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 15 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11591 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2057 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
День молодёжи - 27 июня 687 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1717 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 2
CNews AWARDS - награда 407 2
Час кода - международное движение 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
ЭОС Осенний документооборот 22 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Электрические сети - международный форум 94 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 216 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
SAP Value Award 6 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
CeBIT 461 1
CNews FORUM Кейсы 95 1
Amazon Prime Day 5 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214517, в очереди разбора - 888927.
Создано именных указателей - 108123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще