HRM Расчет заработной платы Payroll calculation
- HRM - HR-management
- HRM - Coaching - Коучинг
- HRM - HRTech
- HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
- HRM - СЗП - Система зарплатных проектов
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2713 7
|Панченко Михаил 8 5
|Ливанов Дмитрий 45 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Натрусов Артем 192 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Пантелеев Илья 24 3
|Зайцева Ольга 19 3
|Кучик Евгений 17 3
|Жуков Михаил 36 3
|Муромец Юлия 28 3
|Евраев Михаил 241 3
|Медведев Дмитрий 1628 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Король Юрий 3 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 2
|Шадаев Максут 626 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Павлов Иван 47 2
|Смолянинов Александр 5 2
|Мишустин Михаил 479 2
|Лапина Кира 5 2
|Larry Page - Ларри Пейдж 186 2
|Brin Sergey - Сергей Брин 184 2
|Морозов Сергей 56 2
|Мальков Антон 30 2
|Сотин Денис 144 2
|Курочкин Алексей 10 2
|Нуралиев Борис 269 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 896 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Никитин Сергей 36 2
|Чурсин Дмитрий 31 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Феоктистов Вадим 34 2
|Филатов Андрей 109 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
|Меденцев Константин 50 2
|Александров Александр 36 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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