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HRM Coaching Коучинг Обучение сотрудников (персонала) Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала

HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала


18.03.2021 Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта
07.05.2020 Исследование Microsoft: обучение сотрудников – один из ключевых факторов успешного внедрения ИИ
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала»
26.03.2012 «Сбербанк» подвел итоги первого этапа конкурса на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП за 90 млн руб.
14.02.2012 «Сбербанк России» потратит до 90 млн руб. на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников
14.12.2007 Менеджеры ИБ тратят на обучение сотрудников 7% рабочего времени

Публикаций - 1427, упоминаний - 1448
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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