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1С:Бухгалтерия 1С:БП

1С:Бухгалтерия - 1С:БП


10.07.2023 Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией» для разметки операций АУСН в «1С»

Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией», которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать
14.06.2023 Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп»

Сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry (компания «Зельгрос») импортозаместила систему SAP российским программным продуктом «1С:Бухгалтерия Корп». Проект миграции реализовал международный ИТ-интегратор «Первый бит». Новая система позволила компании сократить операционные и административные расходы на 30%. «Зельгрос»

24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»

было отсутствие поддержки этой версии программного обеспечения со стороны разработчика – компании «1С». Главный бухгалтер АО «Композит» принял решение о переходе на новую систему учета на платформе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0. ЦЦТ Группы «Борлас» был выбран предприятием для помощи в доработке новой системы. На старте специалисты ЦЦТ провели обследование, дали заключение и определили
06.07.2022 «1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы»

«1С-Рарус» обеспечила ведение регламентированного учета и подготовку отчетности в компании «Сбердевайсы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО. «Сбердевайсы» — ИТ компания, основная деятельность которой — разработка сервисов и умных ус
21.06.2022 Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус»

учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Разработаны механизмы обмена

20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер»

тивного контура в компании «Гулливер». Ведение регламентированного учета было перенесено в решение «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», настроен обмен с «1С:ERP». В результате проекта удалось дос
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С»

«1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждени
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп»

Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизироват
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия»

бавили механизм оценки эффективности работы с покупателями и поставщиками. Для каждого контрагента «1С:Бухгалтерия» автоматически рассчитывает индекс, который учитывает частоту, объем и рентабе
03.12.2019 «Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Жилстройинвест» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 и. Благодаря этому в «Жилстройинвесте» ускорились процессы планирования, бюджетирования и казначейства. В результате на предприятии повысилась эффективность выполне
13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway

C» и Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на

02.04.2018 Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8»

проценты по кредитам для тех своих корпоративных клиентов, которые сдают банку отчеты напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Насколько будет снижена ставка, зависит от того, какие именн
02.04.2018 Сбербанк снизил ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»

ку по кредитам для корпоративных клиентов, которые будут сдавать финансовую отчетность напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 г. В зависимости от

11.12.2017 Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши

отчётности корпоративных заемщиков вышел на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи «1С:Бухгалтерии 8» могут прямо из программы отправлять более 60 видов отчётов заемщика во все тер
20.09.2017 «Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

ьютерные программы» автоматизировала работу бухгалтерии ГБУ МУ «Мособлмедсервис» с помощью решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. В результате обеспечено оперативное
05.06.2017 Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С»

Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8», поручив внедрение экспертам «1С-Рарус». По отзы
03.03.2017 «1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

:Первый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить фо
10.02.2017 «1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира»

ений департамента информационных технологий «Детского Мира». По итогам ускорен обмен данными между «1С:Бухгалтерией 8 для Казахстана» и новой системой учета. Оптимизированы процессы сверки доку
10.02.2017 «1С-Рарус» представила «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» в новой редакции 5.0

тизации деятельности некоммерческих организаций различного типа и расширяет возможности решения «1С:Бухгалтерия предприятия».Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» ред
09.01.2017 «1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами

Фирма «1С» объявила о том, что «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 начиная с версии 3.0.45.20 работает с новым типом оборудования: к
20.12.2016 «Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта»

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта автоматизации «Пермской Энергосбытовой Компании». Как рассказали CNews в компании, внедрение программных продуктов «БИТ.ФИНАНС.Холдинг» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» позволило предприятию отладить процесс бюджетирования и казначейства, а также существенно снизить затраты на сопровождение учетной системы. Компания «Пермэнергосбыт» явля
24.10.2016 Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain»

Axelot объявил об обеспечении технического сопровождения компании «Iron Mountain» по продукту «1С:Бухгалтерия 8 Корп». как рассказали CNews в компании, «Iron Mountain» потребовалось техническ
22.09.2016 «СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С»

ь форс-мажорных ситуаций, обеспечивая стабильную работу компании. Из «1С:Управления торговлей 8» в «1С:Бухгалтерию 8» оперативно поступают данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета.

25.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии»

Хомнет консалтинг». В результате консультаций общественный фонд остановил свой выбор на решении «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». По сравнению с предшествующей версией новая программа превосх
28.07.2016 «Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика»

В компании установлена «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» и перенесены данные из предыдущей системы – «1С:Бухгалтерия 8. Баз
05.07.2016 «Технострой» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

С помощью решения «1С:Бухгалтерия 8» специалисты компании «1С-Рарус» автоматизировали финансовый учет в производств
09.06.2016 «Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы

». Эксперты компании «1С-Рарус» настроили удаленный доступ к информационной системе, созданной на основе 5 решений: «1C:CRM Корп», «1С:Управление автотранспортом Проф», «1С:Управление торговлей», «1C:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Новая база ежедневно обеспечивает сохранность более 10 тыс. методично наработанных контактов, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Ежедне
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве»

д процессов в «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» на базе решений «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». В рамка проекта автоматизированы бу
29.04.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «МГМ-Лифт»

В компании «МГМ-Лифт», поставляющей лифтовое оборудование, внедрена система «1С:Бухгалтерия» версии «Проф». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», реализо
28.04.2016 «Восход-К Авто» автоматизировала 600 рабочих мест с помощью «Хомнет консалтинг»

Компания «Восход-К Авто» подвела итоги применения решений «1С:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для автоматизации бизнес-процес
20.04.2016 Новая «1С:Бухгалтерия птицефабрики» поддерживает отчетность по СКД

«1С:Бухгалтерия птицефабрики» ред. 3.0 — разработка компании «1С-Рарус» и фирмы «1С» — теперь доступна на платформе «1С:Предприятие 8.3» с расширенным набором функций. Оптимизация состава отрасл
16.03.2016 «1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в кондитерской «Капкейк Стори»

Эксперты компании «1С-Рарус» внедрили программу «1С:Бухгалтерия 8» в кондитерской «Капкейк Стори». Автоматизация бухгалтерского и налогового учет
03.02.2016 «1С-Рарус» автоматизировал управление финансами в «АРС-Пресс»

ой организации «АРС-Пресс». Автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» позволила управлять затратами, ускорить процесс подготовки первичных документо
25.12.2015 «1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «224 Летном отряде»

Эксперты компании «1С-Рарус» завершили внедрение программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» в государственной авиакомпании «224 Летный отряд». По отзыву заказчика, автома
11.12.2015 «1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «РосТрансАвто»

Специалисты компании «1С-Рарус» завершили внедрение системы бухгалтерского и налогового учета «1С:Бухгалтерия 8» в транспортной компании «РосТрансАвто». Решение сократило время и трудозатраты
24.11.2015 Cloud4Y предоставил ITC Group облачную «1С:Бухгалтерию»

истрибьютора серверного оборудования ITC Group. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Дистрибьютор серверного и сетевого оборудования ITC Group предпочел воспользоваться арендой программного обеспечения «1С:Бухгалтерия» вместо покупки годовой лицензии. В рамках соглашения об обслуживании заказчик получил в аренду лицензии на указанную систему «1С», бесплатную поддержку, а также виртуальную инфр
20.10.2015 Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

ухгалтерского и налогового учета на мясокомбинате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалте
16.10.2015 Типография «Вива-Стар» сократила время на расчёт зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»

Специалисты компании «Первый БИТ» выполнили внедрение решений «1С:Бухгалтерия предприятия» ред. 3.0 и «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 2.5 в типограф
13.10.2015 «Первый БИТ» обновил «1С:Бухгалтерию предприятия» в Emerson Process Management

о максимально сохранить функционал, разработанный по запросам пользователей под ранее используемую “1С:Бухгалтерию предприятия 7.7” — отчеты, некоторые алгоритмы обработки документов, печатные

03.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый и кадровый учет для «Снегири Медиа»

ровала финансовый и кадровый учет в агентстве «Снегири Медиа». Проект выполнен на базе программ «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». В результате их внедрения была опти

Публикаций - 887, упоминаний - 1726

1С:Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7385 758
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 709 189
1С-Рарус 827 162
Microsoft Corporation 23883 51
Хомнет Консалтинг 173 47
1С:ВДГБ 56 28
Oracle Corporation 6429 20
SAP SE 5020 19
Гэндальф - Gendalf 78 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6501 15
1С:Франчайзинг 24 13
Корус Консалтинг ГК 1129 11
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 59 10
Штрих-М НТЦ 54 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 10
Хомнет Лизинг 29 10
Инталев - Intalev 275 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10428 9
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1151 8
IBM - International Business Machines Corp 9281 7
VMware 2210 7
Микротест 278 7
Парус Корпорация 538 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 7
АйТи 1322 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4379 7
1С-ИЖТИСИ 32 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 224 7
Google LLC 11221 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1558 6
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 6
1С-Битрикс - Bitrix 520 6
Directum - Директум 969 6
Apple Inc 11477 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 770 5
Intel Corporation 11804 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Восход ФГБУ НИИ 610 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1077 5
НСПК - Национальная система платежных карт 661 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6218 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6760 9
РЖД - Российские железные дороги 1703 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1072 5
Россети Ленэнерго 2418 5
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 5
Лента - Сеть розничной торговли 1813 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 4
Почта России ПАО 2064 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 20 3
Альфа-Банк 1642 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1314 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 735 3
Универсальная Лизинговая Компания 4 3
KIA Motors 104 3
КонсультантПлюс 118 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 397 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 3
Газпром ПАО 1197 3
Русский стандарт Банк 393 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 264 2
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 23 2
Роснефть НК - нефтяная компания 490 2
Газпром нефть 533 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 66 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 2
Visa International 1898 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 45 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 439 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 164 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 209 2
Федеральное казначейство России 1626 50
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2570 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3977 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5432 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4778 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9880 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 7
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 95 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1668 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1230 4
Президент Российской Федерации 3936 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 710 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2840 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2462 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2507 3
Правительство Москвы 2124 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 996 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2595 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3155 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 694 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2089 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 2
Конституционный суд РФ 105 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 176 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 49 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 2
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1614 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 30 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 221 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 240 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2621 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Русский Щит - ассоциация 38 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27225 599
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56527 326
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10492 234
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11402 138
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 117
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8464 112
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2045 101
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5469 89
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 808 88
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3940 75
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5825 74
Проверка контрагентов 1662 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18453 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13976 62
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11350 60
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1565 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42025 58
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26865 54
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1628 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9733 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8732 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3939 43
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4226 41
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5624 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13920 38
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 189 35
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10609 34
MarTech - Sales management - Управление продажами - Управление циклом продаж 394 33
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 624 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22897 28
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3817 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2156 25
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11978 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10449 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8963 24
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5026 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7767 24
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1908 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3466 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2108 354
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 460 191
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 418 142
Microsoft Office 3541 44
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 198 41
1С:ERP Управление предприятием 390 40
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 410 38
1С:Документооборот - 1С:ДО 202 35
1С:Розница 93 32
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 208 31
Microsoft Office Excel 1110 28
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 31 27
Microsoft Windows 2000 12903 25
1С:Бухгалтерия КОРП 37 25
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 40 20
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 34 18
Microsoft Windows 14825 18
1С:Бухгалтерия Проф 19 16
Хомнет МСФО 40 15
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 58 15
1С:Торговля и Склад 68 15
1С:Свод отчетов 18 14
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 132 14
1С-Рарус Альфа-Авто 58 14
1С:Консолидация 52 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3035 12
1С-Рарус Общепит 38 12
Microsoft SQL Server 1505 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 12
Age of Kings 3460 11
Linux OS 8706 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 11
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 34 10
Microsoft Dynamics 1178 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 231 10
Google Android 13072 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 10
1С:CRM 59 10
Apple iPhone 6 6339 9
1С:Документооборот КОРП 67 9
Нуралиев Борис 276 22
Харитонов Александр 64 7
Попов Анатолий 113 5
Потапенко Михаил 45 4
Кривоносов Иван 3 3
Медведев Дмитрий 1637 3
Рейман Леонид 1034 3
Самойленко Максим 65 3
Белов Александр 73 2
Олефиренко Борис 6 2
Андреев Сергей 63 2
Заянц Илья 31 2
Пересторонин Юрий 9 2
Возмилов Андрей 8 2
Авданин Евгений 2 2
Крыжановский Константин 7 2
Абакумов Евгений 152 2
Евдокимов Игорь 27 2
Вахнин Павел 53 2
Массух Илья 223 2
Губкин Вадим 2 2
Ян Давид 64 2
Федоров Иван 23 2
Ларичкина Галина 2 2
Сударкин Евгений 23 2
Путин Владимир 2851 2
Акопова Кристина 4 2
Тузлукова Галина 2 2
Гвоздева Наталья 16 1
Лебедев Антон 43 1
Слышкин Василий 101 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Щеголев Игорь 692 1
Волков Сергей 69 1
Иванов Алексей 109 1
Чаркин Евгений 251 1
Клейн Константин 8 1
Будин Алексей 22 1
Аникин Денис 33 1
Карачинский Анатолий 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 128647 361
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40443 138
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15838 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13493 49
Казахстан - Республика 5143 26
Украина 7416 26
Россия - УФО - Екатеринбург 3475 25
Европа 21574 24
Германия - Федеративная Республика 12313 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6631 20
Россия - СФО - Новосибирск 3873 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50899 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2705 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15643 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2492 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1037 13
Беларусь - Белоруссия 4712 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13886 12
Франция - Французская Республика 7645 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2638 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1924 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1473 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 10
Россия - УФО - Свердловская область 1240 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 1622 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1391 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2415 9
Россия - ПФО - Самарская область 1169 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1329 8
Япония 13061 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1458 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 574 7
Россия - УФО - Тюменская область 1008 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1340 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2917 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1182 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1451 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1020 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 559 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5428 614
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43691 283
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21627 143
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5708 142
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46409 117
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2331 116
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4421 89
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15934 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25432 70
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7260 68
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 689 60
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1961 56
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4565 54
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1511 51
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 183 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9712 51
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1195 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11414 48
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1512 48
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5322 44
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 365 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11482 40
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5789 37
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4290 33
Торговля оптовая - Wholesale trade 1058 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1964 29
Кредитование - Сrediting - Заём 6214 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5353 29
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3529 29
ЕПС - Единый план счетов 145 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8737 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14611 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4888 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6387 25
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 606 25
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 623 24
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2988 22
Логистика сбытовая - Сбыт 2255 20
Регистратор 1393 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3169 19
Ведомости 673 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11059 6
TAdviser - Центр выбора технологий 325 2
23ABC News 170 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 2
Forbes - Форбс 669 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 734 1
Bloomberg 1159 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Компьютерра 41 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
РБК Daily 91 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 1
За рулем 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7631 15
IDC - International Data Corporation 4877 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2518 7
Gartner - Гартнер 3505 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Forrester Research 815 1
Microsoft Research 138 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Market Research Future 7 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 552 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
CNews Инновация года - награда 99 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 206 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 708 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1333 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 626 3
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 15 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 160 2
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 6 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 506 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 260 2
МЭИ - Московский энергетический институт 96 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 50 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 2
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
МИТРО Образовательный холдинг 2 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 9 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 2 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
АГУ - Астраханский государственный университет 12 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 12 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 12 1
StudyLab - СтадиЛабГруп 1 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 11 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
ВНИИРТ - Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники 1 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 6 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 15 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 14 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 322 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11985 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2177 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1851 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1114 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 944 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 3
CNews FORUM Кейсы 157 2
День знаний - 1 сентября 31 2
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Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 17 1
Связь-Экспокомм 94 1
Правительство РФ - Государственные премии 21 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 15 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 17 1
itSMF - IT Service Management Forum 30 1
1С:Соревнования 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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