1С:Бухгалтерия 1С:БП
|10.07.2023
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Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией» для разметки операций АУСН в «1С»
Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией», которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать
|14.06.2023
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Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп»
Сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry (компания «Зельгрос») импортозаместила систему SAP российским программным продуктом «1С:Бухгалтерия Корп». Проект миграции реализовал международный ИТ-интегратор «Первый бит». Новая система позволила компании сократить операционные и административные расходы на 30%. «Зельгрос»
|24.05.2023
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ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»
было отсутствие поддержки этой версии программного обеспечения со стороны разработчика – компании «1С». Главный бухгалтер АО «Композит» принял решение о переходе на новую систему учета на платформе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0. ЦЦТ Группы «Борлас» был выбран предприятием для помощи в доработке новой системы. На старте специалисты ЦЦТ провели обследование, дали заключение и определили
|06.07.2022
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«1С-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы»
«1С-Рарус» обеспечила ведение регламентированного учета и подготовку отчетности в компании «Сбердевайсы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО. «Сбердевайсы» — ИТ компания, основная деятельность которой — разработка сервисов и умных ус
|21.06.2022
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Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус»
учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Разработаны механизмы обмена
|20.06.2022
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Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер»
тивного контура в компании «Гулливер». Ведение регламентированного учета было перенесено в решение «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», настроен обмен с «1С:ERP». В результате проекта удалось дос
|20.10.2021
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Мособлдума внедрила решения «1С»
«1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждени
|10.12.2020
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«Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп»
Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизироват
|03.06.2020
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В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия»
бавили механизм оценки эффективности работы с покупателями и поставщиками. Для каждого контрагента «1С:Бухгалтерия» автоматически рассчитывает индекс, который учитывает частоту, объем и рентабе
|03.12.2019
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«Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия»
Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Жилстройинвест» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 и. Благодаря этому в «Жилстройинвесте» ускорились процессы планирования, бюджетирования и казначейства. В результате на предприятии повысилась эффективность выполне
|13.11.2018
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«1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway
C» и Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на
|02.04.2018
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Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8»
проценты по кредитам для тех своих корпоративных клиентов, которые сдают банку отчеты напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Насколько будет снижена ставка, зависит от того, какие именн
|02.04.2018
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Сбербанк снизил ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»
ку по кредитам для корпоративных клиентов, которые будут сдавать финансовую отчетность напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 г. В зависимости от
|11.12.2017
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Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши
отчётности корпоративных заемщиков вышел на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи «1С:Бухгалтерии 8» могут прямо из программы отправлять более 60 видов отчётов заемщика во все тер
|20.09.2017
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«Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»
ьютерные программы» автоматизировала работу бухгалтерии ГБУ МУ «Мособлмедсервис» с помощью решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. В результате обеспечено оперативное
|05.06.2017
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Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С»
Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8», поручив внедрение экспертам «1С-Рарус». По отзы
|03.03.2017
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«1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»
:Первый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить фо
|10.02.2017
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«1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира»
ений департамента информационных технологий «Детского Мира». По итогам ускорен обмен данными между «1С:Бухгалтерией 8 для Казахстана» и новой системой учета. Оптимизированы процессы сверки доку
|10.02.2017
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«1С-Рарус» представила «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» в новой редакции 5.0
тизации деятельности некоммерческих организаций различного типа и расширяет возможности решения «1С:Бухгалтерия предприятия».Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» ред
|09.01.2017
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«1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами
Фирма «1С» объявила о том, что «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 начиная с версии 3.0.45.20 работает с новым типом оборудования: к
|20.12.2016
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«Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта»
«Первый БИТ» объявил о завершении проекта автоматизации «Пермской Энергосбытовой Компании». Как рассказали CNews в компании, внедрение программных продуктов «БИТ.ФИНАНС.Холдинг» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» позволило предприятию отладить процесс бюджетирования и казначейства, а также существенно снизить затраты на сопровождение учетной системы. Компания «Пермэнергосбыт» явля
|24.10.2016
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Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain»
Axelot объявил об обеспечении технического сопровождения компании «Iron Mountain» по продукту «1С:Бухгалтерия 8 Корп». как рассказали CNews в компании, «Iron Mountain» потребовалось техническ
|22.09.2016
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«СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С»
ь форс-мажорных ситуаций, обеспечивая стабильную работу компании. Из «1С:Управления торговлей 8» в «1С:Бухгалтерию 8» оперативно поступают данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета.
|25.08.2016
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«Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии»
Хомнет консалтинг». В результате консультаций общественный фонд остановил свой выбор на решении «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». По сравнению с предшествующей версией новая программа превосх
|28.07.2016
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«Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика»
В компании установлена «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» и перенесены данные из предыдущей системы – «1С:Бухгалтерия 8. Баз
|05.07.2016
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«Технострой» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
С помощью решения «1С:Бухгалтерия 8» специалисты компании «1С-Рарус» автоматизировали финансовый учет в производств
|09.06.2016
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«Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы
». Эксперты компании «1С-Рарус» настроили удаленный доступ к информационной системе, созданной на основе 5 решений: «1C:CRM Корп», «1С:Управление автотранспортом Проф», «1С:Управление торговлей», «1C:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Новая база ежедневно обеспечивает сохранность более 10 тыс. методично наработанных контактов, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Ежедне
|13.05.2016
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«1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве»
д процессов в «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» на базе решений «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». В рамка проекта автоматизированы бу
|29.04.2016
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«Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «МГМ-Лифт»
В компании «МГМ-Лифт», поставляющей лифтовое оборудование, внедрена система «1С:Бухгалтерия» версии «Проф». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», реализо
|28.04.2016
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«Восход-К Авто» автоматизировала 600 рабочих мест с помощью «Хомнет консалтинг»
Компания «Восход-К Авто» подвела итоги применения решений «1С:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для автоматизации бизнес-процес
|20.04.2016
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Новая «1С:Бухгалтерия птицефабрики» поддерживает отчетность по СКД
«1С:Бухгалтерия птицефабрики» ред. 3.0 — разработка компании «1С-Рарус» и фирмы «1С» — теперь доступна на платформе «1С:Предприятие 8.3» с расширенным набором функций. Оптимизация состава отрасл
|16.03.2016
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«1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в кондитерской «Капкейк Стори»
Эксперты компании «1С-Рарус» внедрили программу «1С:Бухгалтерия 8» в кондитерской «Капкейк Стори». Автоматизация бухгалтерского и налогового учет
|03.02.2016
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«1С-Рарус» автоматизировал управление финансами в «АРС-Пресс»
ой организации «АРС-Пресс». Автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» позволила управлять затратами, ускорить процесс подготовки первичных документо
|25.12.2015
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«1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «224 Летном отряде»
Эксперты компании «1С-Рарус» завершили внедрение программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» в государственной авиакомпании «224 Летный отряд». По отзыву заказчика, автома
|11.12.2015
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«1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «РосТрансАвто»
Специалисты компании «1С-Рарус» завершили внедрение системы бухгалтерского и налогового учета «1С:Бухгалтерия 8» в транспортной компании «РосТрансАвто». Решение сократило время и трудозатраты
|24.11.2015
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Cloud4Y предоставил ITC Group облачную «1С:Бухгалтерию»
истрибьютора серверного оборудования ITC Group. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Дистрибьютор серверного и сетевого оборудования ITC Group предпочел воспользоваться арендой программного обеспечения «1С:Бухгалтерия» вместо покупки годовой лицензии. В рамках соглашения об обслуживании заказчик получил в аренду лицензии на указанную систему «1С», бесплатную поддержку, а также виртуальную инфр
|20.10.2015
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Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
ухгалтерского и налогового учета на мясокомбинате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалте
|16.10.2015
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Типография «Вива-Стар» сократила время на расчёт зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»
Специалисты компании «Первый БИТ» выполнили внедрение решений «1С:Бухгалтерия предприятия» ред. 3.0 и «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 2.5 в типограф
|13.10.2015
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«Первый БИТ» обновил «1С:Бухгалтерию предприятия» в Emerson Process Management
о максимально сохранить функционал, разработанный по запросам пользователей под ранее используемую “1С:Бухгалтерию предприятия 7.7” — отчеты, некоторые алгоритмы обработки документов, печатные
|03.09.2015
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«1С-Рарус» автоматизировал финансовый и кадровый учет для «Снегири Медиа»
ровала финансовый и кадровый учет в агентстве «Снегири Медиа». Проект выполнен на базе программ «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». В результате их внедрения была опти
1С:Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 276 22
|Харитонов Александр 64 7
|Попов Анатолий 113 5
|Потапенко Михаил 45 4
|Кривоносов Иван 3 3
|Медведев Дмитрий 1637 3
|Рейман Леонид 1034 3
|Самойленко Максим 65 3
|Белов Александр 73 2
|Олефиренко Борис 6 2
|Андреев Сергей 63 2
|Заянц Илья 31 2
|Пересторонин Юрий 9 2
|Возмилов Андрей 8 2
|Авданин Евгений 2 2
|Крыжановский Константин 7 2
|Абакумов Евгений 152 2
|Евдокимов Игорь 27 2
|Вахнин Павел 53 2
|Массух Илья 223 2
|Губкин Вадим 2 2
|Ян Давид 64 2
|Федоров Иван 23 2
|Ларичкина Галина 2 2
|Сударкин Евгений 23 2
|Путин Владимир 2851 2
|Акопова Кристина 4 2
|Тузлукова Галина 2 2
|Гвоздева Наталья 16 1
|Лебедев Антон 43 1
|Слышкин Василий 101 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
|Щеголев Игорь 692 1
|Волков Сергей 69 1
|Иванов Алексей 109 1
|Чаркин Евгений 251 1
|Клейн Константин 8 1
|Будин Алексей 22 1
|Аникин Денис 33 1
|Карачинский Анатолий 94 1
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