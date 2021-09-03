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HCM
Human Capital Management
Управление человеческим капиталом


03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1
19.05.2021 Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 3
03.08.2020 Как ускорить закрытие месяца на 20%, работая удаленно. Опыт Oracle 2
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 6
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 1
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию 1
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 1
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 2
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами 2
20.06.2019 Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков 1
20.05.2019 Банк «Открытие» завершил внедрение решения SAP по кадровому администрированию и расчету заработной платы 1
18.04.2019 Банк «Открытие» представил индекс цифровизации бизнеса 1
24.10.2018 Oracle представила новинки в области управления талантами 2
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 2
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP 1
28.05.2018 Oracle анонсирует приложения с ИИ для «умного производства» 2
20.03.2018 Oracle отчиталась о росте доходов в третьем квартале 2018 финансового года 1
13.02.2018 Oracle расширяет Autonomous Cloud новыми сервисами 1
10.01.2018 SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако 2
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов 2
14.11.2017 Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России 2
10.08.2017 Oracle выпустила новый комплекс облачных бизнес-приложений следующего поколения 2
25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 2
14.06.2017 SAP представила обновленную версию SAP SuccessFactors Mobile для iOS 1
08.06.2017 Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности 1
12.04.2017 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов 1
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 3
09.12.2016 Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства 4
29.11.2016 «Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке 1
21.11.2016 Решение Mirapolis HCM по автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО 1
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM 2
22.09.2016 Oracle: через девять лет 80% ИТ-бюджетов будут тратиться на облака 1

Публикаций - 120, упоминаний - 170

HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 43
SAP CIS - САП СНГ 754 15
Oracle Corporation 3350 11
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 6
OpenText 160 2
IBM 3544 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Сбербанк Деловая среда 37 1
WorkDay 16 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Microsoft Corporation 11095 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Evola - Эвола 1 1
Oracle Siebel 130 1
National Instruments 11 1
Cloudera 49 1
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Ovum 55 1
Микротест 177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Harman Kardon 167 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Аплана Группа компаний 102 1
Schneider Electric 408 1
KPMG - КПМГ 131 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
GMCS 222 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Deloitte - Делойт 186 1
Huawei 2730 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Samsung Electronics 5677 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ТНК-ВР Холдинг 148 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Открытие ФК 538 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ФосАгро 54 2
Черкизово ГК 73 2
Газпром нефть 382 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Мосводоканал 44 1
Russ Outdoor 7 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
Бинбанк 184 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
КазМунайГаз 7 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Synlait Milk 1 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
МТС банк 254 1
Альфа-Банк 1125 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
LinkedIn 520 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
Росгосстрах 182 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство РФ 2205 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
OpenStack 347 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 31
Java - Язык программирования 1177 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 5
Google Android 10751 4
Oracle Cloud Platform 151 4
SAP SuccessFactors 110 4
Oracle HCM Cloud 14 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 3
SAP Fiori 40 3
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Oracle HCM - Oracle Human Capital Management 17 2
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 2
Linux OS 4260 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Oracle Fusion ERP 16 2
Apple iOS 5742 2
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 2
SAP Ariba 71 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 1
SAP ERP HCM - SAP PT - SAP Personnel Time Management 1 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing 1 1
Oracle Autonomous Database OLTP 1 1
Oracle Sourcing 2 1
IBM DB2 150 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Analytics for Fusion Applications 1 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 2
Hurd Mark - Херд Марк 87 2
Никитин Сергей 32 2
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 2
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Афонин Сергей 4 1
Шишов Сергей 3 1
Мерзликин Дмитрий 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ильясов Руслан 3 1
Leone Chris - Леоне Крис 5 1
Tomb Greg - Томб Грег 5 1
Бабаев Денис 2 1
Ивицкий Дмитрий 18 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Салихова Елена 3 1
Имаева Гузелия 4 1
Смит Мария 1 1
Sharma Saurabh - Шарма Саураб 1 1
Гамзатов Гамзат 12 1
Суханов Алексей 5 1
Парменова Наталия 62 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Жуков Олег 15 1
Кучик Евгений 13 1
Волож Аркадий 181 1
Черкасова Надия 21 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Леонов Алексей 15 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 1
Воропаева Екатерина 18 1
Шарак Андрей 42 1
Давыдов Александр 36 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Селиванов Юрий 5 1
Шуминский Михаил 1 1
Хайретдинов Шамиль 2 1
Коваль Ольга 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Индия - Республика 2173 4
Япония 2788 3
Европа 3759 3
Украина 3372 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Бразилия - Федеративная Республика 1127 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Восточная Европа 1679 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Казахстан - Республика 2632 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
США - Техас 223 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
США - Сан-Франциско 694 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Польша - Республика 829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Экономический эффект 20 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
FT - Financial Times 247 1
Bloomberg 785 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
Gartner 2192 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises 2 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 1 1
Ventana Research 6 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Fortune 100 48 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
CNews Analytics 1990 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Oracle OpenWorld 36 2
SAP Value Award 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762466, в очереди разбора - 666155.
Создано именных указателей - 46354.
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