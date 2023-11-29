Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Набор персонала Поиск работы Recruitment Рекрутмент Рекрутинг

Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток» Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20% «Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент». До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры

Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводител

S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент» озрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтоб

«Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу р

Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам ьеру в мировых гигантах не только важно, но и очень интересно, и конечно дает большие возможности для развития. Сбербанк, например, является отличной строчкой в резюме. В LinkedIn мне регулярно пишут рекрутеры из Google, Apple, Amazon и других крупных компаний. CNews: Поделитесь, как получить предложения от таких компаний как Google? Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опы

В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы соискателей через городские сообщества или тематические группы. Менеджеры и кассиры ищут работу в соцсетях Согласно данным сервиса VK Работа, каждый четвертый соискатель (27%) использует соцсети для поиска работы. Эти данные выше прошлогодних. В 2020 г. этот показатель не превышал 15%. Самыми популярными вакансиями у пользователей «Вконтакте» являются менеджер, администратор, курьер, касси

Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа» Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа». Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок пр

«Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети дет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дом

Экспертиза: почему рекрутинг в ИТ почти никогда не бывает действительно эффективным од рекрутеров, которые своими заготовленными и многократно повторенными фразами напоминают роботов. Рекрутеры направляют скрипт с отказом, чтобы избежать панибратской беседы, однако каждый из н

«Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz еднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения. Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический

Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных поз

Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях

Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персо

«Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы Российская система качества проводит контрольное и более детальное исследование мобильных приложений для поиска работы (первое исследование было проведено в апреле 2017 г.) для того, чтобы отследить динамику и проверить были ли устранены недостатки со стороны разработчиков в течение года. Полные р

Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ доступны стажерские позиции в HR-департаменте.Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об

Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone официальной рассылке. В новой версии мобильного сервиса Superjob «Поиск работы» для Windows Phone соискателю доступно создание резюме непосредственно через приложение. Таким образом, после установки «Поиска работы» от Superjob на смартфон соискатель сможет полностью решить задачу поиска вакансии и связи с работодателем: выбрать наиболее подходящее предложение работы, подготовить резюме, отп

«Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме «Яндекс» выпустил мобильное приложение для поиска работы. Оно ориентировано на людей, по роду своей деятельности часто меняющих работу и регулярно просматривающих объявления на ходу. В основном к таким людям относятся работники сфер усл

В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте Сегодня, 7 июля, начала предоставлять услуги компания Upladder — первый в России ресурс для поиска работы в премиальном сегменте, для профессионалов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. Ключевое отличие Upladder от других площадок состоит в размещении исключительно премиальных ваканс

Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы onal.ru объявил об открытии новой рубрики «Я ищу работу» для всех желающих найти удаленную работу в интернете. После прохождения регистрации на сайте пользователь сможет получить доступ к системе для поиска работы в Сети. На сайте имеются такие возможности, как поиск партнеров, участие в различных конкурсах и тендерах, быстрый поиск вакансий, добавление собственных проектов и резюме. Также

Семинар "Поиск и подбор персонала через интернет" 25 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар-тренинг "Электронный рекрутинг: поиск и подбор персонала через интернет". Семинар, проводимый специалистами Career

Сетевой рекрутинг в России: состояние, оценки, перспективы 23 мая состоится пресс-конференция "eCruiting - электронный рекрутинг. Реалии сегодняшнего дня и пути развития". Рынок электронного рекрутинга, пожалуй, один из самых перспективных в Сети. В то время, как в Рунете продолжается кризис, пришедший с крахом

Онлайновый подбор персонала изменит рынок рекрутинга ованных сайтах. Эти люди в данный момент не собираются менять работу, но они вполне могут обратиться в кадровые агентства, если увидят интересное предложение. Построив соответствующую систему поиска, рекрутеры получают поистине фантастические возможности.