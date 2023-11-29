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Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Набор персонала Поиск работы Recruitment Рекрутмент Рекрутинг



29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

24.10.2023 Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20%

«Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент». До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры

21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводител
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»

озрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтоб
18.05.2022 «Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр

Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу р
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам

ьеру в мировых гигантах не только важно, но и очень интересно, и конечно дает большие возможности для развития. Сбербанк, например, является отличной строчкой в резюме. В LinkedIn мне регулярно пишут рекрутеры из Google, Apple, Amazon и других крупных компаний. CNews: Поделитесь, как получить предложения от таких компаний как Google? Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опы
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы

соискателей через городские сообщества или тематические группы. Менеджеры и кассиры ищут работу в соцсетях Согласно данным сервиса VK Работа, каждый четвертый соискатель (27%) использует соцсети для поиска работы. Эти данные выше прошлогодних. В 2020 г. этот показатель не превышал 15%. Самыми популярными вакансиями у пользователей «Вконтакте» являются менеджер, администратор, курьер, касси
24.02.2021 Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа»

Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа». Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок пр
22.10.2020 «Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

дет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дом
31.08.2020 Экспертиза: почему рекрутинг в ИТ почти никогда не бывает действительно эффективным

од рекрутеров, которые своими заготовленными и многократно повторенными фразами напоминают роботов. Рекрутеры направляют скрипт с отказом, чтобы избежать панибратской беседы, однако каждый из н
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz

еднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения. Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический

03.04.2020 Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы

В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных поз
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы

Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях
01.04.2019 Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников

Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персо
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы

Российская система качества проводит контрольное и более детальное исследование мобильных приложений для поиска работы (первое исследование было проведено в апреле 2017 г.) для того, чтобы отследить динамику и проверить были ли устранены недостатки со стороны разработчиков в течение года. Полные р
20.09.2017 Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ

доступны стажерские позиции в HR-департаменте.Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об
02.09.2015 Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone

официальной рассылке. В новой версии мобильного сервиса Superjob «Поиск работы» для Windows Phone соискателю доступно создание резюме непосредственно через приложение. Таким образом, после установки «Поиска работы» от Superjob на смартфон соискатель сможет полностью решить задачу поиска вакансии и связи с работодателем: выбрать наиболее подходящее предложение работы, подготовить резюме, отп
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме

«Яндекс» выпустил мобильное приложение для поиска работы. Оно ориентировано на людей, по роду своей деятельности часто меняющих работу и регулярно просматривающих объявления на ходу. В основном к таким людям относятся работники сфер усл
08.10.2012 IT-Portfolio запустило приложение «ВКонтакте» для поиска работы у друзей

07.07.2011 В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте

Сегодня, 7 июля, начала предоставлять услуги компания Upladder — первый в России ресурс для поиска работы в премиальном сегменте, для профессионалов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. Ключевое отличие Upladder от других площадок состоит в размещении исключительно премиальных ваканс
12.05.2008 Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы

onal.ru объявил об открытии новой рубрики «Я ищу работу» для всех желающих найти удаленную работу в интернете. После прохождения регистрации на сайте пользователь сможет получить доступ к системе для поиска работы в Сети. На сайте имеются такие возможности, как поиск партнеров, участие в различных конкурсах и тендерах, быстрый поиск вакансий, добавление собственных проектов и резюме. Также

17.07.2001 Семинар "Поиск и подбор персонала через интернет"

25 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар-тренинг "Электронный рекрутинг: поиск и подбор персонала через интернет". Семинар, проводимый специалистами Career
18.05.2001 Сетевой рекрутинг в России: состояние, оценки, перспективы

23 мая состоится пресс-конференция "eCruiting - электронный рекрутинг. Реалии сегодняшнего дня и пути развития". Рынок электронного рекрутинга, пожалуй, один из самых перспективных в Сети. В то время, как в Рунете продолжается кризис, пришедший с крахом
23.02.2001 Онлайновый подбор персонала изменит рынок рекрутинга

ованных сайтах. Эти люди в данный момент не собираются менять работу, но они вполне могут обратиться в кадровые агентства, если увидят интересное предложение. Построив соответствующую систему поиска, рекрутеры получают поистине фантастические возможности.
16.05.2000 Интернет становится основным средством поиска работы на Западе

Результаты одного интересного исследования опубликовала недавно американская компания iLogos Research. Согласно итогам исследования, основным средством поиска работы в настоящее время становится Интернет. В настоящее время 80% из 500 наиболее крупных компаний прибегают к возможностям Интернета для поиска квалифицированного персонала (в прошлом

Публикаций - 611, упоминаний - 675

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 23992 50
SAP SE 5084 38
Google LLC 11345 31
7576 30
Yandex - Яндекс 6377 29
VK - Mail.ru Group 3275 26
Oracle Corporation 6491 24
Ростелеком 10626 24
Amazon Inc - Amazon.com 2878 20
IBM - International Business Machines Corp 9326 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3219 20
Meta Platforms - Facebook 4366 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10579 18
Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 39 16
МегаФон 7656 16
Apple Inc 11601 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8375 13
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 32 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2007 13
Cisco Systems 4992 12
Севергрупп ТТ - TalentTech 67 12
Directum - Директум 994 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1407 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4488 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 10
X Corp - Twitter 2793 9
Telegram Group 1400 9
Intel Corporation 11865 9
HP Inc. 5614 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 8
Yahoo! 3689 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 8
Softline - Софтлайн 2351 8
Цифра ГК 2257 8
1С-Битрикс - Bitrix 536 8
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 7
Rambler Group - Рамблер ГК 871 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3021 7
Huawei 3677 7
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 329 7
Superjob - Суперджоб 359 76
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6446 44
HeadHunter Group - HH Group 347 39
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 403 27
LinkedIn 610 19
РЖД - Российские железные дороги 1765 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
Открытие ФК - Банк Открытие 523 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2596 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 11
Газпром нефть 549 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1009 10
Лента - Сеть розничной торговли 1884 9
Северсталь ПАО - Severstal 412 9
Альфа-Банк 1662 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 391 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 7
Сбер - СберАвто 26 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 341 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 457 7
ГПБ - Газпромбанк 1010 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 394 6
Газпром ПАО 1218 6
HeadHunter Group - Job.ru 28 6
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 6
Русагро Группа Компаний 244 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1396 6
Совкомбанк Совесть 269 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 281 5
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 194 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 161 5
Интеррос - Росбанк АКБ 581 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 117 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10305 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4668 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1717 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4178 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2726 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2249 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2619 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3339 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3142 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2576 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2537 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1748 8
Правительство Москвы 2170 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 862 7
Президент Российской Федерации 3996 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2099 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5052 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 6
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 106 5
Федеральное казначейство России 1640 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 228 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2829 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 316 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 576 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 582 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1104 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 736 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 14
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 3
Единая Россия - Политическая партия 283 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 2
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 5 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 93 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 24 1
Velocity Network Foundation 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 81 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58102 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27837 143
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43606 134
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1917 133
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9791 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18980 89
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9608 81
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11572 80
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14452 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15164 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23419 66
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22551 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9667 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11273 53
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10744 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27436 52
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8896 51
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4662 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11650 46
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5539 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5651 46
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4472 45
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 932 43
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12124 40
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3066 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6015 38
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3109 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13459 37
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10905 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6402 36
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1556 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23215 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19753 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9813 34
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3960 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8970 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6432 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10873 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8667 29
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 84 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4552 31
Google Android 13301 29
Oracle Java - язык программирования 2870 26
Apple iOS 7281 25
Avito - Авито работа - Авито подработка 36 18
Python - высокоуровневый язык программирования 693 17
Microsoft Windows 14946 15
Microsoft Office 3539 14
Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - HCM-платформа 47 14
Linux OS 8985 13
C# - C Sharp - Язык программирования 287 12
C/C++ - Язык программирования 578 12
SAP SuccessFactors - SAP SF 148 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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