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Leroy Merlin
Леруа Мерлен
Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО.
В 2021 году 112 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 66 городах России предлагают своим покупателям ассортимент товаров и сервисов по ремонту и обустройству дома и сада, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В «Леруа Мерлен» работает около 40 тысяч сотрудников.
Leroy Merlin упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асратян Петр 35 30
|Шевченко Владимир 135 26
|Соколовский Александр 38 21
|Левиков Антон 68 21
|Коротнев Константин 32 15
|Садовенко Илья 62 15
|Плешков Алексей 44 14
|Муравлев Александр 15 13
|Натрусов Артем 137 13
|Сафронов Юрий 67 13
|Дегтярев Алексей 57 13
|Прохоров Фёдор 81 13
|Хрусталев Александр 32 13
|Халяпин Сергей 81 13
|Соловьев Владимир 101 12
|Пиляр Елена 21 12
|Патрин Максим 31 12
|Мухин Максим 18 12
|Чекель Павел 15 12
|Гуральников Сергей 162 12
|Свердлов Михаил 31 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Базалей Наталья 14 12
|Леушев Андрей 69 12
|Кравченко Денис 24 12
|Грибанов Юрий 26 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Скородумов Олег 17 12
|Рыстенко Михаил 58 12
|Шестаков Александр 35 12
|Михалев Павел 20 12
|Козлов Михаил 167 11
|Фридман Илья 41 11
|Разгуляев Валерий 18 10
|Гаттаров Руслан 140 10
|Скородумов Анатолий 64 9
|Реймер Денис 53 9
|Лысенко Эдуард 221 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 14
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 594 1
|Vc.ru - Виси.ру 10 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
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