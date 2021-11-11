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Leroy Merlin
Леруа Мерлен

Leroy Merlin - Леруа Мерлен

Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО.

В 2021 году 112 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 66 городах России предлагают своим покупателям ассортимент товаров и сервисов по ремонту и обустройству дома и сада, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В «Леруа Мерлен» работает около 40 тысяч сотрудников.


11.11.2021 Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен»
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»
12.10.2020 Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот
06.02.2020 «Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен»
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»
14.05.2019 «Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»
12.03.2019 Сотрудникам «Леруа Мерлен» выдали 30 тысяч смартфонов
11.02.2019 Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен»
21.05.2018 «Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков
07.09.2016 LantaGroup построила систему видеоконференцсвязи для «Леруа Мерлен»
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects
21.12.2015 Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен»
15.09.2014 Leroy Merlin внедрила QlikView
11.07.2014 Leroy Merlin управляет товародвижением в рознице с помощью решения Oracle
30.05.2014 Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России
25.10.2012 «Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен»
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase
08.08.2011 «Лаборатория Касперского» защитила «Леруа Мерлен» от киберугроз
24.06.2011 TrueConf создал систему корпоративной видеосвязи для сети гипермаркетов Leroy Merlin
31.07.2008 «Пилот» автоматизировал два новых гипермаркета Leroy Merlin

Публикаций - 159, упоминаний - 228

Leroy Merlin упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ABB Group - Asea Brown Boveri 295 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 19
Yandex - Яндекс 4621 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6244 14
Citrix Systems 726 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 14
Cinimex - Синимекс 163 13
Microsoft Corporation 21031 12
Webmoney 477 12
Oracle Corporation 5814 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 12
SAP SE 4379 12
IBM - International Business Machines Corp 8706 11
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 10
Instabank - Инстабанк 23 9
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 218 9
VK - Mail.ru Group 2819 9
Сбербанк Технологии - СберТех 209 9
Polycom - Поликом Россия 372 9
CleverDATA - КлеверДата 55 8
Custis 81 8
Samsung Electronics 8964 8
НИТ - Национальные информационные технологии 32 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 8
Inventive Retail Group 63 8
Консист Бизнес Групп 64 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7527 7
Инфокомпас 14 7
5035 7
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 951 7
Mankiewicz 7 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 6
Naumen - Наумен 439 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 39
ГПБ - Газпромбанк 802 27
Спортмастер 132 25
РЖД - Российские железные дороги 1334 24
Уралсиб Банк 447 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 21
Новард Управляющая компания - Novard 67 21
X5 Group 651 20
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1925 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 16
ПСБ - Промсвязьбанк 636 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 16
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 14
Visa International 1641 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 14
Почта России ПАО 1803 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 13
Auchan Holding - Ашан 168 13
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 13
Бинбанк 189 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 12
МДМ Банк 195 12
Пробизнесбанк АКБ 122 12
АльфаСтрахование СГ 233 12
Национальный банк Траст 110 12
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 11
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 11
Открытие ФК 462 10
Bayer AG - Байер 55 9
Газпром нефть 401 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 9
Ингосстрах СПАО 279 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 9
Уралкалий ПАО 82 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 9
Башнефть ПАО АНК 112 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1143 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 13
Счётная палата РФ 556 11
Федеральное казначейство России 869 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7413 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2040 4
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
Правительство Москвы 821 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1125 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1184 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 90 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 156 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
Роснано 619 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4133 17
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Google Android 11687 4
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Oracle Retail 52 4
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Microsoft Office 3013 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 128 3
Apple iOS 6259 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 115 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 267 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 127 2
Тинькофф Бизнес 28 2
Яндекс.Маркет 464 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 2
WhatsApp Messenger 697 2
Yandex DataLens 10 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 77 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 42 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 106 2
Google Pay - Google Android Pay 318 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 34 2
Apache Hadoop 354 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 105 2
AWS - Amazon Web Services 608 2
Яндекс.Маршрутизация 23 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 366 2
Асратян Петр 35 30
Шевченко Владимир 135 26
Соколовский Александр 38 21
Левиков Антон 68 21
Коротнев Константин 32 15
Садовенко Илья 62 15
Плешков Алексей 44 14
Муравлев Александр 15 13
Натрусов Артем 137 13
Сафронов Юрий 67 13
Дегтярев Алексей 57 13
Прохоров Фёдор 81 13
Хрусталев Александр 32 13
Халяпин Сергей 81 13
Соловьев Владимир 101 12
Пиляр Елена 21 12
Патрин Максим 31 12
Мухин Максим 18 12
Чекель Павел 15 12
Гуральников Сергей 162 12
Свердлов Михаил 31 12
Тищенко Юрий 14 12
Леоничев Алексей 14 12
Базалей Наталья 14 12
Леушев Андрей 69 12
Кравченко Денис 24 12
Грибанов Юрий 26 12
Подкопаев Олег 30 12
Потёмкин Роман 20 12
Скородумов Олег 17 12
Рыстенко Михаил 58 12
Шестаков Александр 35 12
Михалев Павел 20 12
Козлов Михаил 167 11
Фридман Илья 41 11
Разгуляев Валерий 18 10
Гаттаров Руслан 140 10
Скородумов Анатолий 64 9
Реймер Денис 53 9
Лысенко Эдуард 221 9
Россия - Российская федерация - РФ 82616 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26741 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12083 27
Казахстан - Республика 4147 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11599 16
Россия - УФО - Челябинская область 849 11
Европа Восточная 2816 11
Россия - ЦФО - Калужская область 726 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34078 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1075 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1995 7
Украина 5532 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1934 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 4
Франция - Французская Республика 4931 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11623 4
Беларусь - Белоруссия 3209 4
Европа 7254 4
Россия - СФО - Новосибирск 2927 2
Польша - Республика 1461 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 2
Россия - ПФО - Самарская область 780 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9592 2
Россия - Сибирь 1346 2
Испания - Королевство 2569 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1389 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 2
Россия - УФО - Тюменская область 749 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 921 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 398 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 2
Америка 1189 2
Бельгия - Королевство 848 2
Германия - Федеративная Республика 7795 2
Африка - Африканский регион 2668 2
Ближний Восток 2494 2
Латвия - Латвийская Республика 674 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 55
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4141 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1244 6
Черкизон - Черкизовский рынок 72 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 3
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 3
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 2
Инсорсинг - Инхаус 29 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 36 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 75 2
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 6 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
ящик Пандоры 36 1
Сахар - сахароза 5 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
Федеральное законодательство 356 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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