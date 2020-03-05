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Digital October
конференционное пространство


05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
05.09.2017 12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0 1
20.03.2017 Ежегодная ИТ-конференция Extreme Forum 2017 состоится в этом году 22 марта 2
18.10.2016 Конференция Riverbed Force for Business Russia 2016 пройдет в Москве 27 октября 1
27.09.2016 Объявлены победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2016 1
31.08.2016 Huawei подвела итоги второго этапа соревнований Huawei Honor Cup 2016 1
13.05.2016 Huawei начинает соревнования в сфере ИКТ Honor Cup 2016 1
20.04.2016 «Техносерв» готовит специалистов по работе с большими данными 1
03.02.2016 В Москве пройдет Bitcoin & Blockchain Conference 1
28.09.2015 Названы победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 1
24.09.2015 Huawei приглашает на финал Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Honor Cup 1
01.07.2015 В России впервые пройдут соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 1
22.05.2015 На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики 1
17.02.2015 В Москве пройдет технологическая конференция «IT Conference: Облако в России» 1
09.02.2015 «Лаборатория новых профессий» запускает курс «Специалист по Большим Данным» 1
04.02.2015 В Москве пройдет технологическая конференция «IT Conference: Облако в России» 1
06.10.2014 «Прогноз» представит новую версию Prognoz Platform на конференции Prognoz Partner Day 1
20.05.2014 Пресс-конференция. Playkey: первый в России облачный игровой сервис 1
13.05.2014 23 мая в Москве пройдет мобильная конференция #MBLT14 1
04.04.2014 Опубликована программа Пятой конференции Condé Nast Digital Day 1
19.03.2014 В Москве впервые пройдет конференция Android-разработчиков Droidcon 1
17.03.2014 В Москве обсудят тренды развития рынка мобильных приложений на App Summit 1
18.02.2014 В Москве пройдет конференция eTarget-2014 1
19.12.2013 Опубликован обновлённый рейтинг российских ИТ-стартапов 1
29.11.2013 День разработчиков и заказчиков мобильных приложений: от слов к делу! 1
25.10.2013 Анонсирована программа LiveMobile! European mobile congress 2013 1
11.10.2013 Осталось меньше двух недель до начала конференции CEE-SECR «Разработка ПО» 1
04.10.2013 Впервые в России пройдет конференция jQuery 1
02.10.2013 «АйТи» проведет конференцию «День корпоративной мобильности» в Москве 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 1
16.09.2013 В Москве состоится ИТ-фестиваль BitByte 1
27.08.2013 В Москве пройдет международная конференция DLP-Russia 1
07.08.2013 В Москве пройдет фестиваль профессионального развития в ИТ-сфере BitByte 1

Публикаций - 86, упоминаний - 95

Digital October упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Samsung Electronics 5686 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
VK - Mail.ru Group 2484 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
IBM 3546 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Сумма Технологий 10 2
Klinkmann - Клинкманн 4 2
Wonderware 23 2
Aveva 18 2
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 2
Navicon - Навикон 198 2
Lenovo Motorola Solutions 100 1
Google LLC 7158 1
SEC Consult Services 931 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Riverbed Technology 103 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Telegram Group 702 1
Норникель - Норильский никель 178 2
Bright Capital 13 2
Интер РАО ПАО 158 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Региональные энергетические сети 3 2
Телемаркер 7 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Российские коммунальные системы 7 2
RuCom 4 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Татфондбанк 69 1
Batios Holdings Limited 2 1
Norma Investments Limited 2 1
Larnabel Ventures 3 1
Wirecard 4 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Qiwi 783 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство РФ 2206 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 2
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 2
Открытые данные - Open data 57 2
BMS - Building Management System 31 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Смартизация 177 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Google Android 10751 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Microsoft SQL Server 795 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Анкор Staffjet 2 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Apple macOS 927 1
IBM Watson 105 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Абызов Михаил 64 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Фрайденберг Галина 2 2
Пелипасов Александр 3 2
Русаков Максим 4 2
Степанов Николай 9 2
Ильичев Сергей 3 2
Нечаев Иван 57 1
Колтунцев Алексей 2 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Стрельников Артём 1 1
Малышева Наталия 2 1
Рудь Антон 1 1
Якобашвили Давид 14 1
Тихонов Александр 60 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Абрамович Роман 23 1
Яклаков Денис 10 1
Вексельберг Виктор 97 1
Гуцериев Михаил 107 1
Дуров Павел 216 1
Солонин Сергей 82 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 62
Россия - Российская федерация - РФ 57483 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Европа 3766 3
Украина 3374 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Казахстан - Республика 2637 3
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Италия - Итальянская Республика 1392 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Япония 2792 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
США - Кремниевая долина 399 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Forbes - Форбс 442 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Коммерческие вести 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
Huawei Honor Cup 11 3
Extreme NOW Forum 3 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Navicon DataTalks 1 1
Riverbed Force for Business 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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