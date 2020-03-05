Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Digital October
конференционное пространство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 95
Digital October упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абызов Михаил 64 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Фрайденберг Галина 2 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Русаков Максим 4 2
|Степанов Николай 9 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Нечаев Иван 57 1
|Колтунцев Алексей 2 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
|Стрельников Артём 1 1
|Малышева Наталия 2 1
|Рудь Антон 1 1
|Якобашвили Давид 14 1
|Тихонов Александр 60 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Абрамович Роман 23 1
|Яклаков Денис 10 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Дуров Павел 216 1
|Солонин Сергей 82 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|Forbes - Форбс 442 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Коммерческие вести 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru