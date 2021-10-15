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HeadHunter Group
HH Group


15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 2
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 8
29.07.2021 Цифровые портфолио станут доступны учащимся Ленинградской области 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 5
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 2
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 3
19.07.2021 Hh.ru протестировал партнерские обогащенные ответы «Яндекса» 3
12.07.2021 «Яндекс» запустил универсальные обогащенные ответы 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 6
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России 1
29.06.2021 Чаты на HeadHunter ускорят коммуникации между работодателями и соискателями 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 2
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
07.06.2021 Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов 2
01.06.2021 HeadHunter запустил CPA-платформу для сотрудничества с веб-мастерами со всей страны 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
20.04.2021 HeadHunter представила новый сервис qhh в своей HR-экосистеме 2
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 4
01.04.2021 «Пятерочка» ищет тиктокера 1
31.03.2021 HeadHunter перешел на гибридный формат работы с помощью Office FlexiSpace 4
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
17.02.2021 Lenovo оборудовала ноутбуками рабочие места в Headhunter 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 16
03.11.2020 В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ 1
30.10.2020 Стали известны подробности о цифровой арт-выставке Disartive 1

Публикаций - 336, упоминаний - 702

HeadHunter Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 57
Yandex - Яндекс 4100 38
Microsoft Corporation 11039 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 28
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 28
3728 21
Facebook 3765 20
SAP SE 3208 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 15
Oracle Corporation 3333 15
Google LLC 7135 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 13
IBM 3530 9
Abbyy 793 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Cisco Systems 2037 8
Ланит ГК 1155 7
SEC Consult Services 929 7
Softline - Софтлайн 1474 7
Intel Corporation 4158 7
Twitter 2204 7
Accenture - Аксенчер 531 6
Zynga 128 6
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 6
HP Inc. 2901 5
Астерос - Asteros 531 5
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 5
Крок 1219 5
Stafory - Стафори 14 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
АФК Система ПАО 993 4
Zecurion - Зекурион 148 4
GitHub 412 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
B2B-Center - Центр развития экономики 136 4
АйТи 749 4
DST Global 165 18
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
Qiwi 783 9
ВТБ24 583 8
HeadHunter Group - Job.ru 16 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
СберАвто 18 7
LinkedIn 520 7
Avito - Авито 171 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 5
Альфа-Банк 1123 5
DST - Digital Sky Technologies 75 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
ЦИАН - CIAN 39 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Assist - Ассист 124 4
Яндекс.Такси 271 4
Росгосстрах 182 4
Highworld Investments 4 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Аэрофлот 492 3
Diners Club International - платёжная система 52 3
Почта России ПАО 1570 3
JCB International 113 3
X5 Group 599 3
Visa International 1345 3
Авто.ру - Auto.ru 67 3
American Express 172 3
Credit Suisse 68 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Утконос 99 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство РФ 2200 3
Администрация Президента РФ 267 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
Правительство Москвы 649 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФРИИ Акселератор 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 64 1
Конституционный суд РФ 48 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 16
Руссофт - Russoft 250 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 35
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 11
DevOps - Development и Operations 296 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 8
Big Data - Большие данные 1136 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Google Android-приложения и разработчики 236 6
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
Kubernetes 307 5
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 3
SCRUM - Методология совместной работы 58 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
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Superjob 172 34
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Google Android 10750 25
Apple iOS 5741 22
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 17
C++ - Язык программирования 284 14
VK - Mail.ru Одноклассники 856 14
Microsoft Windows 10 6622 13
PHP - Язык программирования 302 12
C# - C Sharp - Язык программирования 145 11
SQL - Язык программирования 432 10
Linux OS 4249 10
JavaScript - Язык программирования 627 9
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 8
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 7
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 7
Microsoft Office 1926 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Microsoft SQL Server 790 6
Docker - Платформа распределённых приложений 146 6
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 6
ICQ 494 6
Apple iPad 3263 6
Delphi - язык программирования 64 6
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 6
Microsoft TypeScript - Язык программирования 13 5
Google Go - Golang - Язык программирования 20 4
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 4
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Яндекс.Маркет 439 4
Microsoft Teams 214 4
Kotlin - Язык программирования 20 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 4
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 4
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Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 113 4
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 23 4
Мильнер Юрий 116 14
Таврин Иван 83 12
Гришин Дмитрий 148 12
Усманов Алишер 241 9
Делицын Леонид 94 9
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Дуров Павел 216 7
Вировиц Юрий 6 6
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Сидоров Александр 10 5
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Орловский Виктор 229 4
Береговский Геннадий 5 4
Прянишников Николай 210 4
Калинин Денис 63 4
Касперский Евгений 218 4
Нуралиев Борис 204 3
Рудычева Наталья 81 3
Kayne Anderson Rudnick 3 3
Крюков Дмитрий 11 3
Полехина Диана 6 3
Гиацинтова Светлана 6 3
Никифоров Николай 1126 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Либин Сергей 18 2
Михалев Евгений 40 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Савицкий Павел 4 2
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Николаева Ирина 4 2
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Герасимов Андрей 21 2
Спевак Сергей 12 2
Захаров Алексей 35 2
Ломоносов Александр 11 2
Козлов Михаил 153 2
Шляпнев Максим 7 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 36
Украина 3353 26
Беларусь - Белоруссия 2084 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 25
Казахстан - Республика 2622 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 17
Россия - СФО - Новосибирск 1959 15
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 14
Германия - Федеративная Республика 3618 13
Европа 3736 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Россия - Сочи 910 9
Франция - Французская Республика 2116 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Россия - Новосибирская область 811 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Беларусь - Минск 324 6
Япония 2771 6
Россия - Владивосток 864 6
Прибалтика - Балтия 591 5
Латвия - Латвийская Республика 450 5
Россия - Рязань 353 5
Литва - Литовская Республика 328 5
Россия - Уфа 640 5
Австралия - Австралийский Союз 1121 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Эстония - Эстонская Республика 413 5
Азия - Азиатский регион 1512 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Кипр - Республика 247 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Армения - Республика 687 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 76
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 9
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 3
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 3
Страхование - Страховое дело 43 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Образование в России 332 2
ИТ-аналитика 15 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Мошенничество 53 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 9
Из рук в руки - irr.ru 24 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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