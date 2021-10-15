Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HeadHunter Group
HH Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 336, упоминаний - 702
HeadHunter Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мильнер Юрий 116 14
|Таврин Иван 83 12
|Гришин Дмитрий 148 12
|Усманов Алишер 241 9
|Делицын Леонид 94 9
|Фролкин Михаил 7 7
|Дуров Павел 216 7
|Вировиц Юрий 6 6
|Путин Владимир 1821 5
|Сидоров Александр 10 5
|Терентьев Виталий 6 5
|Орловский Виктор 229 4
|Береговский Геннадий 5 4
|Прянишников Николай 210 4
|Калинин Денис 63 4
|Касперский Евгений 218 4
|Нуралиев Борис 204 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Kayne Anderson Rudnick 3 3
|Крюков Дмитрий 11 3
|Полехина Диана 6 3
|Гиацинтова Светлана 6 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
|Либин Сергей 18 2
|Михалев Евгений 40 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Савицкий Павел 4 2
|Касперская Наталья 197 2
|Мельников Максим 9 2
|Николаева Ирина 4 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Герасимов Андрей 21 2
|Спевак Сергей 12 2
|Захаров Алексей 35 2
|Ломоносов Александр 11 2
|Козлов Михаил 153 2
|Шляпнев Максим 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru