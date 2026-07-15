64% россиян хотя бы раз уходили с новой работы в первые полгода

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервис по работе с HR-брендом Dream Job провели совместное исследование: hh.ru выяснял, возникают ли у сотрудников мысли об уходе на старте, а Dream Job изучил реальный опыт и причины увольнения в первые полгода. Результаты показали, что ранний уход чаще всего связан с разрывом между обещаниями работодателя и условиями. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование hh.ru проводилось со 2 по 19 июня 2026 г. среди 1339 российских соискателей. Опрос Dream Job прошел с 30 июня по 1 июля 2026 г. среди 1277 сотрудников, имевших опыт увольнения в первые шесть месяцев работы.

По данным Dream Job, 64% россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев. Главными причинами стали расхождение обещанных условий с рабочими буднями, другая нагрузка, график и круг задач. Более половины респондентов признались, что отказались бы от оффера, получив более честную информацию на старте.

Как оказалось, решение об уходе формируется довольно быстро. Уже в течение первого месяца 64% поняли, что не задержатся, в том числе 23% — за первую неделю, 10% — в день выхода. В 87% случаев работники покидали компанию по собственной инициативе.

Кроме того, опрос hh.ru показывает, что мысли об увольнении в первые месяцы посещали 38% женщин и 33% мужчин. Наиболее высокая доля зафиксирована в автомобильном бизнесе — 50%, в маркетинге, рекламе и PR — 47%, в HR — 46%. Реже такой ответ давали сотрудники ИT – 26%, сферы безопасности — 28% и рабочий персонал — 29%.

По данным hh.ru, отношение к новому месту имеет фактор возраста. Чаще всего об уходе задумывались сотрудники 35–44 лет (38%), россияне 25–34 лет ( 37%) и 45–54 лет ( 36%). Среди респондентов младше 25 лет такой ответ дали 29%, в группе 55+ — 21%. Похожую возрастную картину показал опрос Dream Job: работники 35–44 лет составили ядро уже уволившихся — 46% случаев раннего ухода.

Выяснилось, что главными поводами для раннего увольнения становятся деньги, условия труда и нагрузка выше ожидаемой. Исследование hh.ru показывает, что причины ухода часто связаны с расхождением ожиданий и рабочего опыта — у 56% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода. Стиль управления не устроил 38% опрошенных, а каждый четвертый сообщил, что начальник не занимался его адаптацией. Оценки руководства и онбординга у респондентов обоих полов почти совпали, однако о невыполненных обещаниях чаще говорили мужчины — 59% против 52% среди женщин.

Главные расхождения между ожиданиями и рабочими условиями

Кроме того, более половины опрошенных аналитиками Dream Job (57%) признались, что отказались бы от оффера, получив более честное описание работы до выхода. В то же время 72% считают, что компания понимала настоящую причину их увольнения. Значит, работодатели нередко знали о проблемах, из-за которых сотрудники уходили, однако не раскрывали их кандидатам заранее.

Принять более точное решение респондентам помогли бы честные отзывы сотрудников — этот вариант выбрали 53%. Еще 36% хотели бы увидеть пример обычного рабочего дня, 32% — более подробное описание задач, 30% — сведения о нагрузке и переработках. Информацию о зарплате и бонусах назвали 24% участников исследования, а сведения о причинах увольнений из компании — 19%.

«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», — сказал Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.