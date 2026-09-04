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Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства в первой половине 2026 г. Рейтинг hh.ru

Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область стали наиболее перспективными регионами России для трудоустройства, согласно рейтингу* hh.ru по итогам первого полугодия 2026 г. Москва и Санкт-Петербург усилили свои позиции. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидеры рейтинга

Республика Татарстан (87,4 балла) сохранила лидерство относительно начала 2026 г., демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда. Медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 81,4 тыс. руб. — более чем в пять раз выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 16,1 тыс. руб. Уровень безработицы в Татарстане остается низким — 1,7%. При этом большинство соискателей предпочитают искать работу внутри республики: только 10,8% ориентированы на трудоустройство в другом регионе.

Республика Башкортостан (83 балла) заняла второе место в рейтинге, как и в начале 2026 г. В регионе сочетаются высокий уровень предлагаемых доходов и низкая безработица: медианная зарплата составляет 80,4 тыс. руб. при прожиточном минимуме 16,9 тыс. руб., а уровень безработицы — 1,6%. Доля соискателей, готовых искать работу за пределами республики, также остается небольшой — 10,3%.

Амурская область (82,3 балла) стабильно остается в топ-3 рейтинга. Регион отличает самый низкий уровень безработицы в первой тройке — 1,2%, а медианная предлагаемая зарплата здесь достигает 97,6 тыс. руб. Это почти в 4,5 раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 21,8 тыс. руб. При этом только 8,9% соискателей из Амурской области рассматривают работу в другом регионе — это наиболее низкий показатель среди трех лидеров.

В топ-5 также вошли Калужская область (79,6 баллов) и Санкт-Петербург (79,2 балла), поднявшийся сразу на три пункта (с восьмого на пятое место). Москва (78 баллов) заняла девятое место в рейтинге, что на две строчки выше, чем в начале года. При этом в обоих столичных регионах выросла медианная предлагаемая зарплата.

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«По итогам первого полугодия 2026 г. топ-3 наиболее перспективных для трудоустройства регионов остался без изменений по сравнению с началом года. В верхних строчках остаются регионы, где одновременно складываются несколько благоприятных для соискателей факторов. Среди лидеров рейтинга заметна общая тенденция: доля соискателей, готовых искать работу в другом регионе, снизилась сразу в Татарстане, Башкортостане и Амурской области. При сохраняющемся низком уровне безработицы это свидетельствует о высокой емкости локальных рынков труда и о том, что у жителей этих регионов достаточно возможностей строить карьеру без переезда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства в первом полугодии 2026 г. по версии hh.ru

* Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.

**В рейтинг попали регионы, по которым достаточно статистических данных.

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