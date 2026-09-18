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hh.ru и Инфомаксимум расширят сотрудничество в области процессной аналитики и искусственного интеллекта

18 сентября Инфомаксимум и hh.ru подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума ProcessTech. Партнерство направлено на дальнейшее изучение влияния искусственного интеллекта и автоматизации на рынок труда в сфере процессной аналитики, а также на развитие совместных проектов в этом направлении.

Документ подписали Людмила Рогачева, директор по операционной эффективности и развитию hh.ru, и Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

Одним из результатов сотрудничества компаний стало исследование «Процессный аналитик: от бизнес-потребности к профессии». В дальнейшем hh.ru и Инфомаксимум планируют обновлять данные исследования и готовить новые аналитические материалы, чтобы отслеживать изменения на рынке труда, спрос на компетенции, а также развитие автоматизации и ИИ.

«Рынок труда реагирует на технологические изменения быстрее, чем успевают меняться привычные названия профессий. Новые требования появляются внутри существующих ролей: меняются задачи, востребованные навыки и подходы к организации работы. Сотрудничество с Инфомаксимум позволит объединить данные рынка труда с экспертизой в области процессной аналитики, чтобы лучше оценить, как трансформируется работа специалистов внутри компаний», — отметила Людмила Рогачева.

Компании планируют совместные проекты по применению аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики операций (Task Mining) и мультипроцессной аналитики для поиска возможностей оптимизации и автоматизации работы. Партнеры также намерены прорабатывать сценарии применения ИИ в этих задачах и оценивать, как изменения влияют на скорость и качество работы, трудозатраты и требования к компетенциям сотрудников. В отдельных совместных проектах по дополнительной договоренности сторон может использоваться платформа Proceset.

«hh.ru — очень интересный для нас партнер. Платформа объединяет огромный массив данных и позволяет видеть изменения на рынке труда в масштабе всей страны. Мы дополняем эту картину тем, как меняются процессы и сама работа внутри бизнеса. Такое сотрудничество важно для развития рынка процессной аналитики: компании смогут точнее определять, какие специалисты и компетенции ему нужны, а профессиональное сообщество — видеть какие задачи предстоит решать», — подчеркнул Александр Бочкин.

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