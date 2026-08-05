hh.ru: 75% опрошенных россиян хотят составить план своего карьерного развития до конца 2026 года

Три четверти россиян (75%) уверены, что для достижения карьерных целей им необходимо развивать профессиональные навыки, выяснили аналитики hh.ru. Однако только треть участников исследования (33%) в общих чертах представляют, какие компетенции необходимо усилить, еще 14% ощущают нехватку знаний и навыков, но не понимают, каких именно. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил в период с 17 по 20 апреля 2026 г. среди более 3 тыс. соискателей.

Конкретный список навыков, которые нужно усилить, есть только у 27% опрошенных. Остальные действуют с большей неопределенностью: 19% осваивают новые навыки интуитивно, а 7% вовсе никогда не анализировали собственные компетенции.

По данным опроса hh.ru, треть (27%) соискатели уже сегодня ощущают, что их знаний и навыков недостаточно для дальнейшего профессионального развития. Треть опрошенных россиян признали, что их текущих компетенций не хватает для эффективного выполнения текущих рабочих задач. Еще 38% считают, что не смогут уверенно чувствовать себя на рынке труда через три-пять лет, если останутся на том же уровне профессионального развития, а 37% уверены, что именно нехватка компетенций мешает им претендовать на повышение зарплаты или более интересную должность.

Наиболее высокий запрос на развитие навыков, которые необходимы для решения профессиональных задач здесь и сейчас, демонстрируют представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (41%), рабочий персонал (35%), специалисты ИТ и медицины (по 32%), сотрудники финансовой сферы и производства (по 30%), а также работники розничной торговли (29%).

Улучшить свои компетенции, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда в ближайшие три-пять лет, чаще всего хотят представители рабочих профессий (51%), ИТ-специалисты (48%), сотрудники сферы искусства, развлечений и массмедиа (45%), науки и образования (43%), а также розничной торговли (42%).

Еще один важный мотив для профессионального развития — возможность увеличить доход или перейти на более интересную работу. Чаще всего о нехватке компетенций для такого карьерного шага говорят представители ИТ (55%), сферы искусства и масс-медиа (50%), рабочих профессий (48%), административный персонал и сотрудники розничной торговли (по 44%), а также специалисты науки и образования (43%).

В большей степени в развитии компетенций заинтересованы соискатели с доходом от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц. Именно они чаще остальных говорили о нехватке навыков, чтобы претендовать на повышение зарплаты или новую должность (59%), чувствовать себя увереннее в карьере в перспективе трех-пяти лет (52%) или чтобы эффективнее справляться с текущими рабочими задачами (49%).

«Интерес к развитию навыков сегодня закономерен. Рынок труда меняется быстрее, чем несколько лет назад, а конкуренция между соискателями по ряду профессий «белых воротничков» усиливается. Если в первом полугодии 2025 г. на одну вакансию в среднем приходилось 4,8 резюме, то сейчас конкуренция выросла до 9,6. В этих условиях уровень компетенций соискателя играет решающую роль, а карьерный план становится необходимой частью профессионального развития и устойчивого положения на рынке труда. При этом большинству специалистов с опытом работы сегодня нужен не долгий образовательный трек, а практическая «скорая помощь»: понять свои перспективы на рынке труда, определить следующий карьерный шаг, усилить резюме, подготовиться к собеседованию или вовсе сменить траекторию развития в профессии. Эту потребность часто закрывают через персональные карьерные консультации, которые дают быстрый, прикладной и персонализированный результат», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.