Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter

hh.ru внедрил единую систему подтверждения ИТ-компетенций для студентов российских вузов. За последний месяц более 10 тыс. студентов проверили свои знания на соответствие реальным требованиям рынка труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Проект дает возможность учащимся и преподавателям через личный кабинет на hh.ru оценить знания по 21 ИТ-навыку, среди которых C++, Python, машинное обучение, Git, Java, API, SQL, математическая статистика, функциональное тестирование и др.

В рамках проекта уже проведено 560 групповых тестирований, всего свои навыки проверили уже более 10 тыс. студентов. В свою очередь вузы получат экспертную оценку навыков студентов от специалистов hh.ru - реальных практиков ИТ-бизнеса.

Также в рамках проекта hh.ru оценит более 300 учебных дисциплин, а вузы получат рыночную экспертизу для потенциального обновления своих учебных программ и актуальные данные рынка труда.

«По данным hh.ru, в 60% ИТ-вакансий от кандидатов требуются навыки, которые вузы зачастую не успевают интегрировать в программы из-за быстрого обновления технологий. Выпускник выходит на рынок с одними компетенциями, а бизнес ждет других. Проект качественно меняет ситуацию, т.к. не только помогает оценить знания сразу после прохождения тестов, но и дает рекомендации учебным заведениям по тем дисциплинам, которые прямо сейчас изучают студенты. Наша задача — наладить постоянный обмен информацией между рынком и университетами. И мы создали устойчивый механизм, при котором требования рынка труда собираются и регулярно транслируются в образовательный процесс, а именно через оценку студентов, экспертизу программ, преподавание и стажировки», — сказала Ольга Сохнева, руководитель стратегических проектов hh.ru.