Разделы

Бизнес Кадры
|

hh.ru: какие 14 профессиональных задач хотят решить россияне с помощью карьерных экспертов

Большинство россиян, заинтересованных в карьерных консультациях, в первую очередь хотят усилить или создать резюме — об этом заявили 84% участников исследования hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга. Половине (50%) также нужна помощь со стратегией поиска работы, а треть (33%) хочет оценить свои текущие навыки. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Также популярны среди россиян услуги помощи в подготовке к собеседованию (29% опрошенных), поддержка в смене профессии или карьерного вектора (26%) и помощь консультантов в разработке карьерного плана под конкретного специалиста (23%).

hh1.jpg

С какими задачами россияне обращаются к карьерным консультантам, данные hh.ru, Россия, 2026 год

По данным исследования, чаще всего за карьерной помощью обращаются специалисты из сферы информационных технологий — 41%. На втором месте — высший и средний менеджмент (25%), далее идут сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (24%). По 23% обращений приходится на специалистов в области стратегии, инвестиций и консалтинга, а также строительства и недвижимости, 21% — это специалисты в маркетинге, рекламе и PR, 11% — в финансах и бухгалтерии.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

«Запрос на карьерную консультацию сегодня выходит далеко за пределы поиска новой работы. В большинстве случаев специалисты приходят с конкретной задачей — усилить резюме, выстроить стратегию поиска или понять, каких навыков им не хватает. При этом 81% обратившихся имеют более шести лет опыта, то есть речь в основном идет о тех, кто уже накопил значительную профессиональную экспертизу и хочет эффективнее использовать ее для дальнейшего карьерного развития или смены вектора. Еще 13% имеют от трех до шести лет опыта, по 4% — от одного до трех лет или только начинают свой профессиональный путь», — сказала Ольга Дмитриева, руководитель карьерных сервисов hh.ru.

Большинство участников исследования понимают ценность работы карьерных экспертов и готовы оплачивать их услуги. 59% респондентов рассчитывают на платную консультацию и указывают сумму, которую они могут потратить. Для 29% стоимость не является определяющим фактором — главным критерием для них становится способность эксперта решить конкретную карьерную задачу. Только 11% рассматривают исключительно бесплатные сервисы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Нейросети побеждают программистов. Число увольнений ИТ-шников выросло в два раза, число новых вакансий рухнуло почти вдвое

Когда сотрудники находят ответ сами: как ИИ-гид в ITSM-системе разгружает поддержку и бюджет

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Обзор: Российские аналоги Zabbix 2026

Нейросети взялись за продуктовые магазины. Персонал массово заменяют алгоритмами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще