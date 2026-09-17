Разделы

Бизнес Кадры
|

Как у россиян меняется отношение к карьере: исследование hh.ru

С начала 2026 г. более 24,4 млн россиян обновили резюме на hh.ru в желании найти работу или узнать, что нового предлагает рынок труда. Аналитики hh.ru изучили, как сегодня люди воспринимают карьеру и как отношение россиян меняется к ней в зависимости от пола, возраста и региона проживания. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Аналитики hh.ru провели 200 глубинных интервью с представителями разных специальностей в возрасте 25-45 лет из Москвы и регионов.

Возраст меняет отношение к карьере

По результатам исследования, у людей до 30 лет термин «карьера» нередко воспринимается как формальный, иерархичный и устаревший. При этом профессиональное движение для молодежи остается важным, но теперь молодые соискатели описывают этот процесс более современными и гибкими терминами — «опыт», «развитие» и «возможности».

В возрасте 30–40 лет отношение к карьере становится более рациональным и взвешенным. В этот период россияне активно строят профессиональную траекторию, поэтому на первый план выходят «доход», «устойчивость» и «перспективы роста».

Для аудитории 40+ карьера остается значимой, но ее эмоциональная ценность снижается. Вместо постоянного «движения вверх» происходит переоценка приоритетов и важнее становится «качество жизни», а не карьерная «гонка».

Женщины и мужчины по-разному воспринимают карьерный успех

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

Мужчины чаще относятся к карьере прагматично и связывают ее такими понятиями как «доход», «статус» и «профессиональное признание». А для женщин карьерная тема сопровождается дополнительным эмоциональным напряжением, поскольку профессиональное продвижение может восприниматься через риск потерять баланс между работой и личной жизнью.

Москва и регионы: разные возможности для роста

Исследование hh.ru показывает, что для жителей столиц, а также их «спутников» (Москва, Санкт-Петербург, также Московская и Ленинградская области) карьера чаще воспринимается как реалистичный сценарий благодаря большому количеству вакансий и высокой профессиональной мобильности. Так, по данным hh.ru, только за последний месяц на эти регионы пришлось порядка 330 тыс. вакансий, что составляет 34% от всего объема предложений по стране. При этом жители этих регионов понимают карьеру не только как «должность» и «статус», но чаще других связывают ее с такими ассоциациями как «гибкость», возможность выбирать «формат работы» и сохранять качество жизни.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

В более удаленных регионах понятие карьеры зачастую связано преимущественно с конкретными профессиями, причем часто связанными с отраслевой принадлежностью региона, например, такими как сварщик, шахтер, строитель, водитель, наладчик, монтажник, геолог, а для более молодых специалистов ощущением профессионального «потолка». Это может быть одной из причин достаточно высокой трудовой мобильности у молодых соискателей, которая сохраняется долгие годы.

«По итогам проведения глубинных интервью мы видим, что представление об успешной карьере постепенно меняется: на смену идее постоянной гонки за должностным повышением приходит более осознанное профессиональное развитие, которое должно сочетаться с другими сторонами жизни. Значительная часть опрошенных ценят баланс, гибкость и отсутствие перегрузок, а также стремятся получать интерес и удовольствие от работы. При этом существуют полярные мнения: для одних респондентов карьерный рост — это возможность влиять на свое профессиональное будущее, а для других — процесс, в котором многое зависит от работодателя, руководителя или ситуации на рынке», — сказала Марина Дорохова, руководитель карьера и навыки hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

Минцифры вступило в переговоры с Apple о включении 5G на iPhone в России

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще