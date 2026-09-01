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hh.ru назвал регионы и профессии с самым большим дефицитом кадров

Аналитики hh.ru собрали рейтинг регионов с наибольшим кадровым дефицитом и выделили топ профессий, которых больше всего сейчас не хватает рынку труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«hh.индекс» показывает, что больше всего профессий с низким количеством соискателей, и соответственно, кадровым дефицитом, по итогам лета 2026 г. зафиксировано в Архангельской области. Этот регион оказался абсолютным лидером по количеству дефицитных профессий этим летом (25 наименований). Список дефицитов в этом регионе охватывает такие профессии как врач и фармацевт, широкий спектр строительных специальностей, поваров, агентов и управленцев. Это говорит о системном дефиците кадров в самом широком спектре отраслей.

Также в список наиболее дефицитных с точки зрения нехватки кадров входят такие регионы как:

Иркутская область — второй регион по частоте дефицита (10 профессий). Острый дефицит строительных рабочих (сварщики, слесари, токари, машинисты), а также продавцов, поваров и директоров магазинов.

– Республика Саха (Якутия) особенно выделяется потребностью в рабочих специальностях (операторы, машинисты, прорабы) и управленцах (супервайзеры).

Рязанская область — спрос на поваров, врачей, директоров магазинов и водителей.

Республика Дагестан — нужны операторы производственных линий, мерчандайзеры и менеджеры ресторанов.

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Республика Алтай — востребованы сварщики, монтажники и страховые агенты

Брянская, Пензенская области, Республика Марий Эл и Чукотский АО – в этих регионах наиболее острый дефицит логистов, водителей, грузчиков, упаковщиков, а также менеджмента среднего звена.

В целом по стране больше всего выражен кадровый голод на данный момент сразу в 24 профессиях, среди которых как рабочие, так и инженерные, медицинские профессии, а также специальности из сферы услуг, ЖКХ и даже управленческие роли.

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Топ профессий с наибольшим кадровым дефицитом, Россия, 2026

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