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В сфере розничной торговли 65% вакансий приходится на продавцов

За I полугодие 2026 г. работодатели открыли на hh.ru более 478 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. Аналитики hh.ru вместе с АКОРТ (Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли) проанализировали рынок труда в сфере ритейла. Самыми востребованными специалистами стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, администраторы магазинов и мерчандайзеры. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Несмотря на рост активности соискателей, ритейл остается одной из самых дефицитных отраслей. По итогам января–июня hh.индекс составил всего три резюме на одну вакансию, что означает низкую конкуренцию среди кандидатов.

Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в 2025 г., остаются продавцы-консультанты и кассиры, хотя спрос на них немного уменьшился (65% всех вакансий, или более 313 тыс. предложений за I полугодие 2026 против 68% за тот же период в 2025). На втором месте находятся администраторы магазинов (11%, более 53 тыс. вакансий, рост на 3 п.п. в сравнении с 2025 г.), на третьем — мерчандайзеры (9%, более 43,6 тыс., рост на 2 п.п.). Также работодатели открывали вакансии для директоров магазинов (7%), товароведов (4%), супервайзеров и промоутеров (по 2%).

«В 2026 г. одним из заметных трендов рынка розничной торговли стало увеличение спроса на категорийных менеджеров — число вакансий для них выросло на 10% год к году. Пока это одна из самых небольших профессиональных категорий в ритейле — по итогам I полугодия работодатели разместили менее 2 тыс. таких вакансий. Однако именно она отражает изменения, которые происходят в отрасли, — мы видим, что у компаний отрасли есть потребность изучать тренды рынка, поведение покупателей и действия конкурентов. Почти в половине вакансий для категорийных менеджеров работодатели уже указывают требования к владению BI-инструментами, а также навыками предиктивной аналитики», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В свою очередь торговые сети — члены АКОРТ отмечают, что искусственный интеллект также меняет содержание существующих профессий в ритейле. По данным совместного исследования «Магнита», МФТИ и РЭШ, более 30% специалистов в аналитике, разработке, маркетинге и финансах применяют искусственный интеллект более чем в четверти рабочих задач, при этом только 4% профессий возможно автоматизировать более чем на 75%.

«Профессия работника торговли сегодня меняется быстрее, чем когда-либо, но суть отрасли остается прежней: розница — это работа с людьми и для людей. Технологии берут на себя рутинные операции и высвобождают сотрудников для квалифицированной поддержки бизнеса, экспертной консультации и живого общения с покупателями. Это те ценности, в которых человека нельзя заменить», — сказал председатель АКОРТ Станислав Богданов.

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На фоне дефицита кадров компании все активнее привлекают к работе временный персонал. По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в 2025 г. количество заказанных смен выросло на 34% по сравнению с 2024 г., а в I полугодии 2026 г. — почти на 40% год к году.

Самыми востребованными специалистами стали работник торгового зала (средняя ставка — 258 руб./час), сборщик заказов (311 руб./час), грузчик (272 руб./час), кассир (271 руб./час) и работник пекарни (328 руб./час). При этом за год средняя ставка работников пекарни выросла на 5,5%.

«Загрузка магазинов в ритейле, как правило, неравномерна. Пики традиционно приходятся на праздничные дни, конец недели и выходные. Графики штатных сотрудников подстроить под такую реальность тяжело, а выводить больше людей просто "для подстраховки" — крайне невыгодно. В масштабах крупных федеральных сетей даже небольшие простои означают финансовые потери. Поэтому закономерно, что компании обращаются к услугам временных исполнителей. Востребованность гибкой занятости будет повышаться, и ритейл здесь уже в авангарде», — сказал генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.

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