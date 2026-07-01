Работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих

Российские работодатели составили рейтинг самые важных навыков для рабочих профессий, которые они ценят больше всего и за которые готовы даже доплачивать ценным кадрам. На первом месте высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего - 53%), на втором - знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем - умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проведен среди 208 российских работодателей со 2 по 24 июня 2026 г.

Топ-10 наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят российские работодатели у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины опрошенных компаний - 53%. Причем с начала 2026 г. работодатели упоминали умение работать с разными инструментами более 374 тыс. раз, что на 20% больше, чем в 2025 г.

Топ-10 востребованных профессиональных навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru

Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).

Топ-10 востребованных гибких навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru

«Среди наиболее дефицитных – ответственность и надежность, об этом говорят 34% опрошенных. Почти столько же компаний указывают на недостаток у работников критического мышления и умения решать проблемы (33%). На третьем месте — стрессоустойчивость и саморегуляция (24%). Эти навыки напрямую влияют на качество работы и готовность сотрудников выдерживать нагрузку. При этом многие работодатели отмечают, что готовы платить зарплату выше средней по рынку соискателям, обладающим необходимыми для компании компетенциями, — об этом говорят 60% опрошенных, еще 13% хотели бы это делать, будь у них дополнительный зарплатный фонд на такие цели», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.