hh.ru объединил для россиян разные форматы подработки в одном месте

hh.ru запустил на платформе единый сервис подработки, в котором собрал разные форматы дополнительной занятости — от регулярной подработки до разовых смен. Новый сервис доступен в отдельной вкладке «Подработка» в приложении hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Теперь более 55 млн пользователей могут в одном месте искать подработку под свой график, выбирать и бронировать конкретные смены и получать выплаты за разовую работу уже на следующий день.

В сервис вошли как вакансии для подработки, уже представленные на hh.ru, так и предложения разовых смен сервиса «Моя смена». Ежемесячно пользователям доступно около 200 тыс. вариантов сменной работы. Возможность выбирать и бронировать смены появилась на hh.ru благодаря продуктовой интеграции с сервисом, долю в котором HeadHunter приобрел в 2025 г.

Всего с начала интеграции в 2026 г. на hh.ru было представлено более 800 тыс. вариантов смен и подработок от крупнейших федеральных сетей, включая X5 Group, «Дикси», «М.Видео», «Ашан», «Азбуку вкуса», а также компаний малого и среднего бизнеса. Для доступа в сервис пользователям достаточно перейти во вкладку «Подработка» в мобильном приложении hh.ru, там уже доступны разные форматы: регулярная подработка, разовые смены, срочные заказы с повышенной стоимостью, ночные смены.

Для бронирования смены соискателю нужно лишь получить статус самозанятого, все остальные налоговые процедуры и выплаты уже автоматизированы. Теперь пользователи hh.ru могут: находить разовые смены продолжительностью от 4 до 12 часов; получать разовые задания; самостоятельно выбирать удобные дату и время через встроенный календарь; получать выплаты на карту уже на следующий день после подтверждения выхода на смену; работать без опыта — вакансии не требуют специальной подготовки, время обучения перед сменой занимает не более 20 минут.

«Подработка перестает быть чем-то нишевым. Запуск на hh.ru происходит на пике потребительского спроса: данные исследования, в котором приняли участие более 25 тыс. россиян показывают, более 55% работающих граждан уже подрабатывают или активно ищут подработку. Более того, 79% россиян готовы подрабатывать вне своей основной специальности. При этом сотрудники, регулярно выходящие на подработки, в среднем берут 7–8 дополнительных смен в месяц, что позволяет увеличить заработок на 24–32%. Особенно высок запрос у опытных сотрудников в возрасте 35–54 лет — более 28% из них определенно рассматривают подработку. Среди наиболее популярных в подработке лидируют профессия курьера, мерчандайзера, комплектовщика онлайн-заказов, бариста, официанта, кассира. На этих данных видно, что рынок труда трансформируется: люди хотят гибкости, возможности быстро зарабатывать и самостоятельно планировать свое время. Наша задача — дать им этот инструмент в привычном и безопасном интерфейсе», — сказала Анастасия Федорова, CPO hh.ru.