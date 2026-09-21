Более 1 млн пользователей «Сетки» смогут добавить рекомендации от коллег в резюме на hh.ru

hh.ru добавил возможность связывать профиль в социальной сети «Сетка» с резюме и дополнять его рекомендациями от коллег. Оставить рекомендации в «Сетке» могут только те пользователи, которые работали в одной компании и в один период. После чего соискатель сам выбирает, какие из полученных рекомендаций показывать на hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Выбранные рекомендации появляются прямо в резюме вместе со ссылкой на профиль в hh.ru. Так работодатель получает подтвержденный коллегами профессиональный контекст сразу из резюме, а соискатель усиливает данные о своем опыте отзывами тех, кто действительно с ним работал.

«На конкурентном рынке работодателю все сложнее понять, чем один соискатель отличается от другого. Ему нужны дополнительные сигналы доверия, а кандидату -- способы подтвердить свой опыт. Рекомендация конкретного человека, который работал с кандидатом, и есть такой сигнал: раньше профессиональная репутация и резюме жили в разных местах, теперь этот социальный контекст оказывается прямо в точке принятия решения работодателем. По исследованию «Сетки» и hh.ru, 82% работодателей считают полезной возможность увидеть рекомендации коллег при просмотре резюме — по значимости это сопоставимо с официальным подтверждением опыта (74%), ссылкой на профессиональную соцсеть (70%) и портфолио (70%). А кандидату в конкурентных условиях это дает возможность выделиться не за счет еще одного пункта в CV, а за счет подтверждения со стороны людей, которые с ним работали», – сказала Юлия Ранн, CEO социальной сети для нетворкинга «Сетка».

Особенно заметна ценность такого подтверждения там, где на одну роль претендует много кандидатов с сопоставимым опытом и навыками — ИТ, digital, маркетинг, цифровой дизайн, продуктовый и проектный менеджмент. Практика показывает, что при найме специалистов из креативных и цифровых индустрий работодатели чаще доверяют публичным рекомендациям в профессиональной соцсети или профиле (68%).

Топ-менеджеры чаще других опираются на рекомендации при оценке кандидатов. Для них рекомендации - один из ключевых источников доверия при отборе кандидатов в команду. Они чаще других доверяют рекомендациям бывших работодателей и руководителей (в 75% случаев), созваниваются с бывшим руководителем кандидата — 73%, а также обращают внимание на рекомендации коллег в резюме — 70%.