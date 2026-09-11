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В каких регионах предлагают самые высокие зарплаты программистам: аналитика hh.ru

Самые высокие медианные зарплаты программистам в III квартале 2026 г. предлагали в Москве (211,7 тыс. руб.), Московской области (180 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (158,8 тыс. руб.), выяснили аналитики hh.ru. При этом медианная предлагаемая зарплата у программистов по России в августе составила 152,7 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В топ-10 регионов России с наиболее высокими предложениями от работодателей также вошли Тульская область (155 тыс. руб.), Свердловская область (139,8 тыс. руб.), Республика Татарстан (133,2 тыс. руб.), Краснодарский край (131,7 тыс. руб.), Новосибирская и Рязанская области (по 130 тыс. руб.), а также Нижегородская область (128,1 тыс. руб.).

«Программисты остаются ключевыми специалистами для ИТ-отрасли: с начала года работодатели разместили для них более 49 тыс. вакансий. При этом растет уровень мотивации, которую готовы обеспечить компании: медианная предлагаемая зарплата увеличилась с 150 тыс. руб. в январе 2026 г. до 152,7 тыс. руб. в августе. Важно отметить, что опытные специалисты востребованы не только в ИТ-секторе: их также готовы нанимать компании, которые развивают собственные цифровые продукты и инфраструктуру в разных сферах деятельности», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Больше всего вакансий для программистов приходится непосредственно на отрасль информационных технологий, системной интеграции и интернета — в III квартале работодатели разместили на hh.ru более 4 тыс. предложений с медианной зарплатой 165,8 тыс. руб. На втором месте по числу вакансий — финансовый сектор (более 1,3 тыс. предложений с медианной зарплатой 176,5 тыс. руб.), на третьем месте — розничная торговля (более 600 вакансий с медианной зарплатой 150 тыс. руб.).

В топ-5 отраслей также вошли услуги для бизнеса (более 600 вакансий и 185,3 тыс. руб.) и также сфера электроники и приборостроения (более 550 вакансий и 150 тыс. руб. предлагаемой оплаты труда).

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Топ актуальных вакансий программистов на hh.ru с наибольшей предлагаемой зарплатой: Senior Android разработчик — до 900 тыс. руб. в месяц; Разработчик — от 512 тыс. до 768 тыс. руб. в месяц до вычета налогов; Инженер-программист (SDR / ЦОС) — от 487,5 тыс. руб. в месяц до вычета налогов; Backend-разработчик Go — от 450 тыс. руб. в месяц до вычета налогов; Ведущий разработчик ПО — от 350 тыс. до 650 тыс. руб. за месяц.

«Рынок разработки стал более избирательным: работодатели по-прежнему конкурируют за сильных middle-, senior- и lead-специалистов, но требования к кандидатам растут, особенно начиная с ролей уровня senior. На этом уровне карьеру определяет уже не только качество кода, но и способность объяснять технические решения, договариваться с командой, понимать продукт и бизнес-контекст. Поэтому для опытных разработчиков участие в профессиональном сообществе и нетворкинг становятся частью профессионального капитала: через окружение приходит обмен экспертизой, рекомендации и карьерные возможности. Мы видим этот интерес и в «Сетке»: на сентябрь на платформе зарегистрировано больше 40 тыс. разработчиков — это четвертая по численности роль после менеджмента, продаж и маркетинга. Это показывает, что ИТ-специалисты все чаще воспринимают профессиональные связи как инструмент роста, а не как что-то второстепенное», - сказала Юлия Ранн, CPO соцсети для нетворкинга «Сетка».

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