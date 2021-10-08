Минстрой РФ

Что такое коэффициент интеллекта умного города 2

Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1

В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 3

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 2

Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1

Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 1

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1

Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат 1

Траты государства на ИТ выросли на четверть 1

Финансирование госпрограмм сокращается 1

Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников 1

Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1

Россияне будут заходить в соцсети через портал госуслуг 1

В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1

В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1

Российские города отрейтинговали по IQ 1