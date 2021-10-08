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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минстрой РФ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 154, упоминаний - 235
Минстрой РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 18
|Медведев Дмитрий 1433 17
|Мишустин Михаил 302 11
|Чибис Андрей 19 10
|Носков Константин 201 10
|Никифоров Николай 1126 8
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Якушев Владимир 16 6
|Шадаев Максут 384 6
|Андрющенко Светлана 7 5
|Сидоренко Валерий 8 5
|Шевченко Игорь 10 5
|Уваров Алексей 11 5
|Левин Леонид 83 5
|Глазков Борис 40 4
|Козырев Алексей 270 3
|Соколов Алексей 121 3
|Евраев Михаил 222 3
|Васильева Татьяна 5 3
|Казарин Станислав 100 3
|Нестеров Алексей 79 2
|Бурин Андрей 12 2
|Солодухин Константин 89 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Никулин Игорь 21 2
|Волин Алексей 113 2
|Уткин Никита 24 2
|Бойко Елена 151 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Диденко Дмитрий 5 2
|Кравцов Сергей 39 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Забудько Лев 3 2
|Акимов Максим 167 2
|Пак Олег 90 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Филатов Андрей 99 1
|Ивакин Роман 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759186, в очереди разбора - 662876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759186, в очереди разбора - 662876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru