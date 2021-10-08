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Минстрой РФ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства


08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 2
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 1
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 4
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
30.06.2021 Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 3
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 2
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
14.10.2020 Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат 1
14.10.2020 «Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
24.09.2020 МТС и Междуреченский водоканал приступили к «умному» учету воды 1
22.09.2020 Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников 1
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 3
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
08.07.2020 Россияне будут заходить в соцсети через портал госуслуг 1
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 3
27.02.2020 «Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города» 1

Публикаций - 154, упоминаний - 235

Минстрой РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 31
Ланит ГК 1155 14
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Восход ФГБУ НИИ 365 8
Microsoft Corporation 11060 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Facebook 3765 5
Крок 1219 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
SAP SE 3211 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 3
Oracle Corporation 3342 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Telegram Group 702 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
ГЛОНАСС АО 82 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
ФОРС ГК 22 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Google LLC 7144 2
Nokia Corporation 2434 2
IBM 3537 2
Горпарковки 6 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Bentley Systems 43 2
Alibaba Group 298 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 2
Почта России ПАО 1572 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Почта Банк 289 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Газпром нефть 382 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Российские коммунальные системы 7 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
ПромСвязьКапитал 61 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Bentley Motors 50 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ESW Capital 5 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 1
AECOM 9 1
Suez 3 1
Волгограднефтепроект 2 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Pony Express 55 1
Газпром ПАО 520 1
Аэрофлот 493 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
DHL Express 82 1
Почтовые технологии 12 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Альфа-Банк 1123 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 71
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
Правительство РФ 2201 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Президент Российской Федерации 1439 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
Счётная палата РФ 460 5
Управление делами президента Российской Федерации 38 5
Федеральное казначейство России 766 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
4CIO 12 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
Умное ЖКХ 12 4
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 4
Безопасный город 347 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 4
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
Открытый регион 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 7
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Autodesk Revit 68 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
АПК БГ - Безопасный город 42 3
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Электронный дневник 26 3
Microsoft SQL Server 793 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Google Android 10750 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ФГИС Единый реестр проверок 8 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
NtechLab FindFace 26 1
Microsoft Power BI 113 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Baidu 179 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
БАРС.Alpha BI 32 1
NetApp ONTAP 34 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Apple Pay 385 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 852 1
Microsoft Azure 1171 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
Путин Владимир 1824 18
Медведев Дмитрий 1433 17
Мишустин Михаил 302 11
Чибис Андрей 19 10
Носков Константин 201 10
Никифоров Николай 1126 8
Чернышенко Дмитрий 234 8
Якушев Владимир 16 6
Шадаев Максут 384 6
Андрющенко Светлана 7 5
Сидоренко Валерий 8 5
Шевченко Игорь 10 5
Уваров Алексей 11 5
Левин Леонид 83 5
Глазков Борис 40 4
Козырев Алексей 270 3
Соколов Алексей 121 3
Евраев Михаил 222 3
Васильева Татьяна 5 3
Казарин Станислав 100 3
Нестеров Алексей 79 2
Бурин Андрей 12 2
Солодухин Константин 89 2
Дворкович Аркадий 169 2
Никулин Игорь 21 2
Волин Алексей 113 2
Уткин Никита 24 2
Бойко Елена 151 2
Исмаилов Рашид 47 2
Диденко Дмитрий 5 2
Кравцов Сергей 39 2
Белоусов Андрей 53 2
Щеголев Игорь 676 2
Кисляков Евгений 83 2
Забудько Лев 3 2
Акимов Максим 167 2
Пак Олег 90 2
Осеевский Михаил 221 2
Филатов Андрей 99 1
Ивакин Роман 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Россия - ПФО - Казань 1513 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Россия - Республика Крым 626 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - Севастополь 420 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - Ростовская область 861 5
Россия - Рязанская область 314 5
Россия - Мурманская область 291 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Россия - Нижегородская область 738 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - Чебоксары 154 3
Россия - Иннополис 292 3
Россия - Тюмень 496 3
Россия - Костромская область 229 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Россия - Сочи 911 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Республика Тыва 143 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 3
Россия - Тюменская область 582 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - Калуга 295 3
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Япония 2778 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - Калужская область 571 2
Европа 3745 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 39
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 5
Транспорт 62 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
Региональное законодательство 45 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 3
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Образование в России 335 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
Русский язык 978 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Сельское хозяйство 12 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
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