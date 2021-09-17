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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Финансовые показатели



17.09.2021 Исследование QIWI: количество фрилансеров выросло вдвое в 2021 году 1
24.12.2020 X5 открыла в МФТИ кафедру промышленного анализа данных в ритейле 1
23.12.2020 «Микрон» модернизирует производство при поддержке правительства Москвы 1
23.12.2020 Облачная система управления строительством Exon включена в реестр отечественного ПО 1
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
17.12.2020 Оптимизация затрат на ИТ: делимся успешным опытом 1
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW 1
10.12.2020 9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам 1
09.12.2020 IPO Ozon оказалось сверхуспешным. Раскрыты подробности 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
03.12.2020 Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
26.11.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
23.11.2020 Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие» 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
17.11.2020 Intel распродают по частям. Важный бизнес компании отходит китайцам 1
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 1
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 1
10.11.2020 Microsoft признана лидером квадранта Gartner в области решений для хранения информации 1
09.11.2020 Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком 1
09.11.2020 «Строительный двор» оптимизирует промо-цены с помощью SAS и «Крок» 1
06.11.2020 Upmarket привлек A-round инвестиций от OKS Group 1
03.11.2020 Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С» 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
30.10.2020 Apple сообщила результаты за четвертый квартал 1
28.10.2020 Group-IB будет бороться с финансовыми преступлениями 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
25.10.2020 HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS 1
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса 1
08.10.2020 В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании 1
07.10.2020 Егор Бавыкин, Softline: До 30% облачного бюджета российских компаний расходуются впустую 1
06.10.2020 Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации 1

Публикаций - 290, упоминаний - 291
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
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