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ФАС РФ
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации


13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 5
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 2
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 12
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 8
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 2
04.10.2021 Суд поддержал ФАС России в споре с Теле2 2
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 5
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 1
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 2
13.09.2021 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 12
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 8
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 10
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 1
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 7
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 14
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» 9
20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 4
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей 10
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 3
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 14
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 3
09.07.2021 За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 4
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 2
06.07.2021 Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн 8
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 7
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 4
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 3
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 3
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 3
21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок 1
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 3

Публикаций - 1429, упоминаний - 4944

ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 280
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 258
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 254
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 211
Yandex - Яндекс 4099 100
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 97
Google LLC 7128 81
Apple Inc - Эппл Рус 7680 78
Microsoft Corporation 11017 75
Ростех - Ростехнологии 2230 66
VK - Mail.ru Group 2482 58
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 44
Ланит ГК 1155 39
Samsung Electronics 5633 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 33
Синтерра - Synterra 562 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 32
Крок 1219 31
Ростелеком Связьинвест 692 29
Yota - Скартел 623 27
Telenor 294 26
Aquarius - Аквариус 209 26
Oracle Corporation 3331 25
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 24
Huawei 2726 24
LG Electronics 1832 23
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 23
АФК Система ПАО 991 22
Восход ФГБУ НИИ 365 21
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 21
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 21
Explay - Эксплей 165 21
Prestigio 167 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 20
Cisco Systems 2037 20
Fly 123 19
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 19
IBM 3527 19
Intel Corporation 4152 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 71
Почта России ПАО 1570 47
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 36
РЖД - Российские железные дороги 1081 36
Связной ГК 877 36
Евросеть 883 36
Альфа-Групп 318 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 25
Газпромбанк - ГПБ 692 23
Яндекс.Такси 271 22
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 19
Uber 257 18
Uber Technologies 258 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 17
re:Store 106 16
Техносила 133 16
Альфа-Банк 1123 13
Gett 60 12
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 11
UFG Private Equity 25 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 10
О2О Delivery club 153 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 10
eBay Inc 528 9
Северсталь ПАО 204 9
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 9
Газпром ПАО 518 9
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 9
Ситимобил - Служба такси 113 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 8
Avito - Авито 171 8
Trellas 17 8
Норникель - Норильский никель 177 8
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 8
Почта Банк 289 8
Visa International 1344 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 265
Правительство РФ 2200 107
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 105
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 96
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 69
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 69
Президент Российской Федерации 1439 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 66
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 61
Арбитражный суд города Москвы 339 60
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 48
Федеральное казначейство России 766 45
Счётная палата РФ 460 43
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 36
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 36
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 34
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 30
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 22
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 18
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 17
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 15
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 17
ЛДПР 68 15
Руссофт - Russoft 250 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 13
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
Единая Россия - Политическая партия 171 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
FairSearch альянс 3 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Союз машиностроителей России 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 77
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 50
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 36
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 30
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 23
3G - Стандарт мобильной связи 3709 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 16
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 14
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 13
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 12
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 11
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 10
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 10
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 9
DDR - Double data rate 1066 9
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 8
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
Google Android 10750 52
Microsoft Windows 10 6612 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 33
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 32
Apple iOS 5741 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 27
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 25
Linux OS 4243 25
Google Chrome - браузер 1117 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 20
Apple iPhone 6 547 19
Apple - App Store 2198 18
Apple iPad 3263 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 15
VK - Mail.ru Одноклассники 853 15
Google Mobile Services - GMS 37 15
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 15
Google YouTube - Видеохостинг 1706 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 13
Apple iPhone 7 246 13
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
Microsoft Windows 850 12
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 11
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 11
ASBIS Prestigio 157 11
Yandex.Kit 16 10
Intel x86 - Архитектура процессора 991 10
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 9
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 9
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 9
Microsoft Office 1921 8
Apple Safari - Браузер 599 8
Rakuten Viber 429 8
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 8
СПАРК-Интерфакс 104 8
Apple macOS 922 8
Путин Владимир 1820 87
Никифоров Николай 1126 66
Медведев Дмитрий 1433 50
Артемьев Игорь 66 42
Голомолзин Анатолий 52 39
Евраев Михаил 222 33
Щеголев Игорь 676 24
Шадаев Максут 384 20
Иванов Олег 124 20
Усманов Алишер 241 17
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 16
Малис Александр 110 15
Носков Константин 201 15
Рейман Леонид 408 14
Цариковский Андрей 21 14
Мишустин Михаил 302 13
Ноготков Максим 40 13
Малис Олег 55 13
Дворкович Аркадий 169 13
Козырев Алексей 270 12
Тенишев Андрей 12 12
Калинин Александр 95 12
Массух Илья 192 12
Акимов Максим 167 11
Четвернин Алексей 651 11
Осеевский Михаил 221 10
Калугин Сергей 162 10
Брюквин Юрий 196 10
Жаров Александр 165 9
Чернышенко Дмитрий 234 9
Солодовников Дмитрий 55 9
Комиссаров Дмитрий 157 9
Львов Евгений 10 9
Добродеев Борис 83 8
Калинин Алексей 23 8
Левин Леонид 83 7
Касперский Евгений 218 7
Миронов Сергей 40 7
Опанасенко Всеволод 100 7
Шилов Сергей 61 7
Россия - Российская федерация - РФ 57180 834
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 276
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 84
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 53
Россия - Республика Крым 625 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 42
Казахстан - Республика 2621 32
Беларусь - Белоруссия 2081 30
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 29
Украина 3347 27
Россия - Севастополь 420 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 20
Россия - ПФО - Казань 1510 20
Европа 3730 20
Россия - ПФО - Самара 1287 19
Германия - Федеративная Республика 3614 17
Россия - СФО - Новосибирск 1956 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 16
Нидерланды 970 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 15
Армения - Республика 687 14
Норвегия - Королевство 426 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 14
Япония 2760 12
Россия - Ростовская область 860 12
Грузия 690 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 11
Франция - Французская Республика 2112 11
Россия - Нижегородская область 737 11
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 11
Россия - Краснодарский край 913 10
Узбекистан - Республика 821 10
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 10
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 9
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