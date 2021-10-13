Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 2

Суд поддержал ФАС России в споре с Теле2 2

Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1

ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 2

Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 12

Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 1

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Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1

За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 4

Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн 8

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