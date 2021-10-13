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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФАС РФ
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1429, упоминаний - 4944
ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 87
|Никифоров Николай 1126 66
|Медведев Дмитрий 1433 50
|Артемьев Игорь 66 42
|Голомолзин Анатолий 52 39
|Евраев Михаил 222 33
|Щеголев Игорь 676 24
|Шадаев Максут 384 20
|Иванов Олег 124 20
|Усманов Алишер 241 17
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 16
|Малис Александр 110 15
|Носков Константин 201 15
|Рейман Леонид 408 14
|Цариковский Андрей 21 14
|Мишустин Михаил 302 13
|Ноготков Максим 40 13
|Малис Олег 55 13
|Дворкович Аркадий 169 13
|Козырев Алексей 270 12
|Тенишев Андрей 12 12
|Калинин Александр 95 12
|Массух Илья 192 12
|Акимов Максим 167 11
|Четвернин Алексей 651 11
|Осеевский Михаил 221 10
|Калугин Сергей 162 10
|Брюквин Юрий 196 10
|Жаров Александр 165 9
|Чернышенко Дмитрий 234 9
|Солодовников Дмитрий 55 9
|Комиссаров Дмитрий 157 9
|Львов Евгений 10 9
|Добродеев Борис 83 8
|Калинин Алексей 23 8
|Левин Леонид 83 7
|Касперский Евгений 218 7
|Миронов Сергей 40 7
|Опанасенко Всеволод 100 7
|Шилов Сергей 61 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru