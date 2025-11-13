Разделы

МТС объявила о подписании мирового соглашения с ФАС

МТС объявила об урегулировании спора с Федеральной антимонопольной службой России, который касается изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 г. и выплат в федеральный бюджет. Стороны подписали мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде.

В рамках мирового соглашения ПАО «МТС» и антимонопольный орган согласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС России, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изменения 2024 г.

МТС перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и проинвестирует 2,4 млрд руб. в создание инфраструктуры мобильной связи на территории малых населенных пунктов с численностью до 1 тыс. человек по перечню, определенному Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках программы устранения цифрового неравенства. Благодаря этому жителям станут доступны современные услуги связи и актуальные цифровые решения.

ПАО «МТС» и ФАС России признают, что в результате достигнутых договоренностей урегулировали все спорные вопросы в рамках данного дела, отмечают в МТС.

