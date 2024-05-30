Транспорт - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство

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|30.05.2024
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«МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД
за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение б
|23.05.2024
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Функция мгновенного старта WKey заработала на самокатах Whoosh
я начала поездки пользователю необходимо открыть приложение, активировать камеру, навести на QR-код самоката, а затем — подтвердить выбор в приложении. Что изменится с новой функцией. С включен
|14.05.2024
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Спрос на арендные самокаты на майских праздниках в Санкт-Петербурге вырос в 2,3 раза
ань – в этих регионах сразу в три раза увеличился спрос. Эксперты отмечают, что в среднем по стране самокаты стали в 2,7 раза чаще арендовать, чем в 2023 г. Внутренний туризм — один из главных
|08.05.2024
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МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза
амокатов «МТС Юрент» в Нижнем Новгороде начинается от 6 руб. за минуту, плюс 30 руб. – за активацию самоката. При этом для пользователей «МТС Premium» предусмотрен бесплатный старт поездки и бе
|08.05.2024
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МТС: на майских праздниках казанцы и гости города в 3 раза чаще катались на арендных самокатах
итики зафиксировали трехкратный рост спроса. По данным сервиса кикшеринга «МТС Юрент», больше всего самокаты использовали в Москве (рост в 2,7 раза) и Санкт-Петербурге (рост в 2,3 раза). Увелич
|06.05.2024
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«МТС Юрент»: спрос на арендные самокаты за первые майские вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом
мокаты в период первых длинных майских выходных и выяснил, какие города активнее всего использовали самокаты. Спрос на поездки на электросамокатах в этом сезоне на майских праздниках (с 28 апре
|03.05.2024
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Система резидента «Сколково» для акустического оповещения будет впервые применена на электросамокатах
орости, поможет пешеходам и другим участникам движения на слух определить дальность приближающегося самоката, понять его действия – набирает ли он скорость, или снижает обороты, чтобы остановит
|23.04.2024
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В Москве появились самокаты «МТС Юрент» с укрупненными номерами
Юрент» выписал 10819 штрафов и выявил более 20000 нарушений. За езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу
|23.04.2024
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Более 8 тыс. пользователей самокатов «МТС Юрент» в России ежедневно проходят тест на знание ПДД в приложении
общих вопросов про правильную и безопасную езду на электросамокатах. Например, можно ли кататься на самокате вдвоем, на какой скорости могут передвигаться самокатчики, как правильно парковать у
|16.04.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 10 тыс. штрафов с начала сезона в Москве
любителям езды вдвоем, за неправильную парковку. В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу
|12.04.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет направлять один рубль с каждой поездки на самокатах на развитие инфраструктуры в городах
рент» уже начал штрафовать пользователей за них. В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу
|12.04.2024
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Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане
оссии, Белоруссии и Казахстане, включая столицы – Москву, Минск и Астану. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Lear
|12.04.2024
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«МТС Юрент» представил собственный самокат
ругой информации. Это позволяет водителю не отвлекаться на экран и лучше контролировать поездку. На самокате также будет реализован бесшовный старт через NFC: открывать приложение больше не, пр
|08.04.2024
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Желающих ездить на работу на самокатах и велосипедах в Москве и Санкт-Петербурге меньше, чем в прошлом году
кт-Петербурге — 30%. 65% респондентов в Москве и 54% в Санкт-Петербурге не готовы пересаживаться на велосипед для поездки на работу. Самокаты для поездок на работу в Москве и Санкт-Петербурге и
|05.04.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани
трации в приложении «МТС Юрент». В новом сезоне продолжится обучение пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, на протяжени
|03.04.2024
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6 из 10 россиян — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов
Сторонников законодательных ограничений для пользователей самокатов и электросамокатов становится все больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJo
|26.03.2024
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Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Москву после зимы
вершенствованные IoT-трекеры собственной разработки. Они быстрее и точнее определяют местоположение самоката и дают сигнал, если транспорт заехал в «медленную» зону. В запрещенных для катания м
|22.03.2024
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МТС и «Юрент» представили модель электросамоката в обновленном брендинге
ровень заряда самоката и статус поворотников; правый – информацию о скоростных зонах, например, что самокат въехал в участок со сниженной скоростью или в запрещенную для поездок зону, которую н
|20.03.2024
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Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Санкт-Петербург после зимы
тановлены IoT-трекеры собственной разработки. «Умные» модули нужны, чтобы определять местоположение самоката и давать сигнал, если транспорт заехал в «медленную» или запрещенную для катания зон
|20.02.2024
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Новые модели электросамокатов Ninebot
. Корпус (IPX4) и аккумулятор (IPX6) защищены от грязи и влаги, что позволяет с удобством ездить на самокате в любую погоду. Электросамокат Ninebot Kickscooter E2 Pro оснащен бесщеточным двигат
|07.02.2024
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«Самокат» автоматизировал процесс рекрутинга в компании, увеличив продуктивность менеджеров
«Самокат», онлайн-ритейлер, доставляющий продукты и товары для дома, автоматизировал найм сотр
|12.01.2024
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Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом
Нужен новый сотрудник Сервис экспресс-доставки «Самокат» может начать выпуск бытовой техники. Компания ищет продакт-менеджера для создания и
|12.12.2023
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«Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом
Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы ма
|16.11.2023
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Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду
нстве, а также анализировать реакции и поведение пользователей. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh. Компания протестировала дашборд — новый крупный экран, в
|16.11.2023
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Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду
нстве, а также анализировать реакции и поведение пользователей. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh. Компания протестировала дашборд — новый крупный экран, в
|24.10.2023
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Whoosh разработал собственные батареи с улучшенными характеристиками для СИМ и проводит их тестирование
но повлияет как на операционные показатели, так и на объем капитальных затрат, и может стать частью самоката собственной разработки Whoosh. Электроаккумуляторы собственной разработки имеют емко
|13.10.2023
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«Яндекс Go»: итоги сезона в «Самокатах»
качестве дополнения к привычному транспорту. Согласно данным «Яндекс Go», среднее время поездки на самокате летом 2023 г. составило 15 минут. Этого достаточно, чтобы, например, добраться от ме
|04.10.2023
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Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами
мами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению безопасности. Первые са
|03.10.2023
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Количество поездок в сервисе кикшеринга «Юрент» выросло на 134% — до 61 млн. В 9 из 10 поездок самокаты используются как транспорт
этом CNews сообщили представители «Юрент». В этом сезоне количество городов, в которых представлены самокаты «Юрент» и партнеров, выросло до 150. Самыми активными городами по количеству поездок
|15.09.2023
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«Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud
ых инструментов компания смогла эффективно оценивать supply hour — показатель того, сколько времени самокаты и велосипеды доступны для использования. «Юрент» следит за тем, чтобы как минимум 80
|04.09.2023
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Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео
ry. Эксперимент был поставлен двумя операторами – один надевал на голову трекер Headband и ездил на самокате, а второй удаленно контролировал процесс при помощи ноутбука. Разработка Neiry была
|21.08.2023
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В сервисе «МультиТранспорт» появились поездки на такси и самокатах
ться. С 21 августа пассажирам доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и самокаты. Теперь в «МультиТранспорт» входят 8 видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, тр
|14.08.2023
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«Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами
тал партнером «Яндекса» по IoT-технологиям с момента запуска сервиса кик-шеринга в 2021 г. В каждом самокате «Яндекс Go» установлена специальная SIM-карта «Билайна» для интернета вещей. Это нео
|05.07.2023
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«Самокат» запустил веб-приложение
ом для каждого режиме. Некоторым покупателям удобнее делать заказы в браузере и на большом экране. «Самокат» стремится брать рутину на себя и освобождать время для важного. С веб-версией «Са
|03.07.2023
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В «Самокатах Яндекс Go» теперь можно округлять чеки в помощь благотворительным фондам
еков в личном меню приложения «Яндекс Go» в разделе «Помощь рядом». Округление стоимости поездок на самокате происходит автоматически до ближайшего числа, кратного 10, 50 или 100 — на выбор. На
|28.06.2023
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«Самокат» тестирует новый интерфейс приложения
Онлайн-ритейлер «Самокат» проводит тестирование обновленного мобильного приложения. Для того, чтобы пользовате
|19.04.2023
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Петербуржцы первыми в России поедут на самокатах разработки «Яндекса»
ороге, а мощный фонарик увеличит видимость в пути в темное время суток. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился — так удобнее разворачиват
|19.04.2023
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Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM
в состоянии самостоятельно перемещать устройство и поднимать его по лестнице. Во-вторых, чем легче самокат, тем меньше вероятность, что он, падая на ребенка, нанесет ему серьезную травму. Такж
|21.11.2022
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«Самокат» перешел на электронный документооборот в HR
Отечественный онлайн-ритейлер «Самокат» перешел на кадровый ЭДО. К платформе HRlink подключилось более 6000 штатных сотрудни
|03.11.2022
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«Самокат» запустил чат-бот с советами и рекомендациями по питанию
Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил чат-бот «К еде нежно». Каждый день в нём будет публиковаться полезная инфор
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
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