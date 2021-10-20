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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сибур Холдинг
Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 215, упоминаний - 501
Сибур Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ежов Василий 14 8
|Номоконов Василий 8 8
|Путин Владимир 1820 6
|Горбачев Дмитрий 11 6
|Мельникова Алиса 29 5
|Шеховцов Юрий 33 5
|Алифанов Кирилл 56 5
|Чернаткин Владимир 4 4
|Клепинин Павел 7 4
|Айвазов Армен 449 4
|Колесников Андрей 78 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Савкин Владимир 38 4
|Шушкин Дмитрий 92 4
|Емельченков Сергей 83 3
|Бурлуцкий Андрей 3 3
|Спевак Сергей 12 3
|Рабинович Борис 8 3
|Антонов Александр 73 3
|Стрелков Сергей 12 3
|Самойлова Елена 4 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Колесов Александр 19 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Кравченко Константин 65 3
|Шевченко Владимир 135 3
|Евсин Александр 10 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Гонтарев Павел 69 3
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Смирнова Оксана 10 3
|Хомяков Сергей 30 3
|Меднов Сергей 115 3
|Натрусов Артем 121 3
|Лукашкин Сергей 19 3
|Леонов Алексей 15 3
|Аликошвили Георгий 11 3
|Калинко Олег 3 3
|Голодец Ольга 16 2
|Вексельберг Виктор 96 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756038, в очереди разбора - 659728.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756038, в очереди разбора - 659728.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru