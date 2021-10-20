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Сибур Холдинг
Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению 2
23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 1
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 7
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 3
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
25.06.2021 «СИБУР» оценил эффект от трансформации и цифровизации процессов в 59 млрд рулей 4
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 2
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
04.06.2021 Mail.ru Group стала цифровым партнером СИБУРа 5
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 3
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 5
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
15.10.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила платформу поддержки студентов-экономистов 2
05.10.2020 «Сибур» оптимизирует систему объемно-календарного планирования 5
28.09.2020 Simetra обеспечила НИПИГАЗ технологиями для транспортного моделирования 1
31.08.2020 «Сибур» и МТС договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае 3
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 4
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM 6
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 5
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 4
23.07.2020 СИБУР продолжает роботизировать процессы на своих предприятиях для повышения эффективности 1
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 6
07.07.2020 «Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center 5
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1

Публикаций - 215, упоминаний - 501

Сибур Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 25
Крок 1219 22
3727 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 20
Oracle Corporation 3331 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 16
Microsoft Corporation 11017 14
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 12
IBM 3527 12
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 12
Yandex - Яндекс 4099 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 10
Abbyy 793 10
Ростех - Ростехнологии 2230 8
АФК Система ПАО 991 7
SAP CIS - САП СНГ 753 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
Cisco Systems 2037 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 6
Google LLC 7128 6
Корус Консалтинг ГК 804 6
Астерос - Asteros 531 5
Softline - Софтлайн 1473 5
Biocad - Биокад 38 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
1С-Битрикс 344 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Siemens AG - Сименс Россия 644 5
KPMG - КПМГ 129 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 4
АйТи 749 4
GMCS 220 4
Schneider Electric 408 4
Bitfury Group 25 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Марс ФГУП НПО 83 4
Dell EMC 2387 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
Газпром нефть 380 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
ЗапСибНефтехим 19 19
Северсталь ПАО 204 18
Роснефть НК 367 16
Газпром ПАО 518 16
Альфа-Банк 1123 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 13
Норникель - Норильский никель 177 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Транснефть 159 12
Сибур Химпром 16 12
Почта России ПАО 1570 9
X5 Group 599 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 9
ФосАгро 54 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 8
Аэрофлот 492 8
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Воронежсинтезкаучук АО 7 7
Интер РАО ПАО 158 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
Росгосстрах 182 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
Татнефть 112 7
Алроса АК 81 6
Русагро Группа Компаний 139 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 6
Мосэнерго ПАО 48 5
РусГидро ПАО 129 5
PepsiCo - Пепсико 94 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Сибур Нефтехим 5 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Роснано 456 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Правительство РФ 2200 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Калининградской области 13 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 64
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 20
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 15
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 13
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 10
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 10
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 8
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
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Oracle Hyperion 73 3
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Microsoft Azure 1171 3
SAP SuccessFactors 110 3
Microsoft Excel 435 3
Google Android 10750 3
Microsoft Outlook 638 2
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Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
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Abbyy FineReader 97 2
Apple Safari - Браузер 599 2
SAP Leonardo 24 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 2
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Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
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