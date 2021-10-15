Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
УрФО
Уральский федеральный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1143, упоминаний - 1621
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коваль Валерий 38 14
|Белимов Александр 14 13
|Путин Владимир 1820 12
|Колпаков Антон 42 9
|Никифоров Николай 1126 7
|Кореш Виктор 71 6
|Третьяк Константин 34 6
|Приданцев Сергей 82 5
|Давыдов Александр 36 5
|Гусев Сергей 22 5
|Мельников Александр 63 4
|Тамодин Николай 45 4
|Макаров Вадим 25 4
|Жаров Александр 165 4
|Сергеев Михаил 31 4
|Натрусов Артем 121 3
|Рыбакова Любовь 0 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Нурмухометов Артур 12 3
|Козырев Алексей 270 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Соловенчук Александр 44 3
|Цуканов Николай 7 3
|Попов Андрей 72 3
|Елизаров Андрей 8 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Кондаков Александр 14 2
|Рейман Леонид 407 2
|Израйлев Иван 9 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Тюрина Мария 39 2
|Артемасов Алексей 5 2
|Бабичев Николай 2 2
|Галустян Михаил 2 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Дубровский Борис 12 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Славинский Михаил 8 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru