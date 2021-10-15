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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ

15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 1
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья 2
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
12.07.2021 «Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
24.06.2021 УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1
04.06.2021 «Вымпелком» и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых сервисов 1
02.06.2021 «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» 1
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 5
17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 3
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
15.04.2021 МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 2
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
07.04.2021 Устойчивый к сбоям вычислительный комплекс развернут в новом офисе «Русской медной компании» 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1

Публикаций - 1143, упоминаний - 1621

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 188
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 183
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 115
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 34
Синтерра - Synterra 562 28
Microsoft Corporation 10997 25
Samsung Electronics 5627 22
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 20
Ростелеком Связьинвест 692 19
SAP SE 3207 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
Yandex - Яндекс 4098 10
Apple Inc - Эппл Рус 7669 9
Мотив - Екатеринбург-2000 105 8
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 8
VK - Mail.ru Group 2482 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 6
Huawei 2723 6
Ланит ГК 1154 6
Softline - Софтлайн 1472 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Google LLC 7124 5
МегаФон ПетерСтар 144 5
IBM 3524 5
Комстар Регионы 89 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
АвтоТрекер 95 4
Ланит Урал 18 4
Воентелеком 134 4
Xiaomi 904 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
VMware 1828 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 4
InfoWatch - Инфовотч 600 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Открытие ФК 538 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 4
ВТБ24 583 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Транснефть 159 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 2
Рапида НКО - платежные система 70 2
Балтика - Пивоваренная компания 110 2
Открытие Арена - стадион 17 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 2
Россети ПАО 168 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
Volvo Cars 155 1
Северсталь ПАО 204 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
KIA Motors 72 1
Телефон.Ру 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Президент Российской Федерации 1439 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Правительство РФ 2198 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Счётная палата РФ 459 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Правительство Пермского края 15 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 43
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 32
3G - Стандарт мобильной связи 3699 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 15
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 14
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
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Apple iOS 5741 16
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SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 5
Microsoft Windows 10 6602 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
МегаФон Наши люди 18 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 4
Nvidia GeForce GTX 2048 4
Kaspersky Work Space Security 35 3
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 3
WhatsApp Messenger 654 3
МТС Мобильные сотрудники 39 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Apple iPhone 5 710 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Aladdin JaCarta 147 2
МТС 3G-сеть 86 2
Symbian OS 755 2
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Wargaming World of Tanks 132 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Microsoft Exchange 677 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Коваль Валерий 38 14
Белимов Александр 14 13
Путин Владимир 1820 12
Колпаков Антон 42 9
Никифоров Николай 1126 7
Кореш Виктор 71 6
Третьяк Константин 34 6
Приданцев Сергей 82 5
Давыдов Александр 36 5
Гусев Сергей 22 5
Мельников Александр 63 4
Тамодин Николай 45 4
Макаров Вадим 25 4
Жаров Александр 165 4
Сергеев Михаил 31 4
Натрусов Артем 121 3
Рыбакова Любовь 0 3
Побежимов Сергей 9 3
Нурмухометов Артур 12 3
Козырев Алексей 270 3
Кузьменко Валерия 58 3
Соловенчук Александр 44 3
Цуканов Николай 7 3
Попов Андрей 72 3
Елизаров Андрей 8 3
Щеголев Игорь 676 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Кондаков Александр 14 2
Рейман Леонид 407 2
Израйлев Иван 9 2
Чичваркин Евгений 82 2
Тюрина Мария 39 2
Артемасов Алексей 5 2
Бабичев Николай 2 2
Галустян Михаил 2 2
Кузнецов Александр 75 2
Дубровский Борис 12 2
Ананьев Алексей 88 2
Славинский Михаил 8 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 572
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Россия - УФО - Екатеринбург 2054 210
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 146
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 102
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 68
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 51
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 50
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 33
Украина 3344 32
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Восточная Европа 1667 10
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Россия - Челябинская область 658 8
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
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Информационное общество - Государственная программа 282 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
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УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 2
Академгородок Новосибирск 29 2
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
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УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
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SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
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Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
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Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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