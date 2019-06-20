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Индексная книга CNews*
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Радиоэлектроника Радиоэлектронная отрасль Радиоэлектронные средства (РЭС) Radioelectronics

Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Radioelectronics


20.06.2019 Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
27.03.2015 В 2014 г. у операторов «большой тройки» возросло количество нарушений порядка использования РЭС
25.06.2014 В России действуют почти 1,7 млн радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
21.04.2014 В I квартале на основных операторов мобильной связи Роскомнадзором наложено штрафов на i15,4 млн
08.06.2012 Роскомнадзор создал онлайн-реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешённых для ввоза в Россию
01.09.2006 Объявлен конкурс на поставку средств контроля РЭС сетей для Россвязьнадзора

Публикаций - 173, упоминаний - 176

Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 21
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 12
Элемент ГК - Elementec 1523 11
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 9
Huawei 3222 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Intel Corporation 11262 6
Merlion iRU - Деловой офис 228 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 5
Промобит - Bitblaze - Promobit 23 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Apple Inc 10683 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 3
Lenovo Group 2077 2
Microsoft Corporation 22497 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Samsung Electronics 9333 2
МегаФон - Мобиком 221 2
Киевстар - Kyivstar 475 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Cisco Systems 4720 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 48 2
Freshtel - Фрештел 52 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Астелит 126 1
Основа Телеком 63 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 29 1
Alvarion Technologies 66 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 17
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Почта России ПАО 1853 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Газпром ПАО 1008 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
РАВИС 11 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 0 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт 8 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Горно-Алтайские электрические сети 3 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
UDR Inc 7 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Май - Российская торговая компания 416 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 74
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 72
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 22
Президент Российской Федерации 3770 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 4
Администрация Президента РФ 904 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Счётная палата РФ 628 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Правительство Ставропольского края 36 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 50 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Правительство Мурманской области 35 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 26
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 25
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 130 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 7
Website - Вебсайт 9736 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 0 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Microsoft Windows 2000 2856 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
Linux OS 7669 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 135 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 73 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 75 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 33 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 59 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 21 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 48 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 1
Microsoft Office Word 627 1
Apple iPhone 6 2649 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
1С:ERP Управление предприятием 268 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 1
Microsoft Office 3247 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 1
Национальные Технологии - Купол СХД 60 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 15
Юриспруденция 1629 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
Торговая марка - Товарный знак 1107 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 4
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Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Федеральное законодательство 1944 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
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Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 13 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Ведомости 375 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
За Телеком - telegram-канал 40 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Juniper Research 468 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 20 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
CNews FORUM Кейсы 53 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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