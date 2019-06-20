Индексная книга CNews*
Радиоэлектроника Радиоэлектронная отрасль Радиоэлектронные средства (РЭС) Radioelectronics
Публикаций - 173, упоминаний - 176
Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 15
|Покровский Иван 67 10
|Мишустин Михаил 376 6
|Копосов Максим 13 4
|Иванов Олег 131 4
|Никифоров Николай 1161 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Акимов Максим 170 2
|Мантуров Денис 66 2
|Поскакухин Вадим 7 2
|Климарев Михаил 47 2
|Митрофанов Дмитрий 6 2
|Массух Илья 202 2
|Кремер Аркадий 14 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Ельцин Борис. 58 1
|Тур Дмитрий 5 1
|Мардер Наум 114 1
|Солонин Виталий 89 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Голомолзин Анатолий 73 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Ситников Сергей 75 1
|Кошкина Алена 12 1
|Сметанкин Игорь 7 1
|Королев Игорь 61 1
|Конарев Дмитрий 5 1
|Лукьянчук Евгений 5 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Рудевский Антон 10 1
|Чендаров Андрей 14 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Жаров Александр 171 1
|Соколов Алексей 129 1
|Носков Константин 221 1
|Пак Олег 95 1
|Кисляков Евгений 91 1
|Войтенко Олег 25 1
|Паршин Максим 200 1
|Волин Алексей 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192803, в очереди разбора - 947499.
Создано именных указателей - 87067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192803, в очереди разбора - 947499.
Создано именных указателей - 87067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.