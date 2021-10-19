Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон
Российская телекоммуникационная компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 4659, упоминаний - 12862
МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 79
|Вермишян Геворк 61 45
|Никифоров Николай 1126 44
|Усманов Алишер 241 42
|Дорохина Юлия 42 42
|Прозоров Дмитрий 58 37
|Таврин Иван 83 37
|Кузьменко Валерия 58 35
|Вольфсон Влад 55 34
|Медведев Дмитрий 1433 33
|Малис Олег 55 32
|Малис Александр 110 29
|Морошкин Александр 106 27
|Солдатенков Сергей 113 26
|Серебряникова Анна 47 26
|Иванов Олег 124 23
|Черепенников Антон 52 23
|Костерин Александр 20 20
|Акимов Максим 167 20
|Рейман Леонид 407 20
|Добродеев Борис 83 19
|Барков Алексей 32 19
|Осеевский Михаил 221 17
|Туровский Михаил 19 17
|Лацанич Василь 92 16
|Захаров Павел 54 16
|Высочина Людмила 22 15
|Фредерик Ваносчуйзе 25 15
|Ноготков Максим 40 14
|Солодовников Дмитрий 55 14
|Голомолзин Анатолий 52 13
|Шадаев Максут 384 13
|Суворов Владимир 17 12
|Нурмухометов Артур 12 12
|Зорин Александр 49 12
|Бурлаков Радмир 14 12
|Стрешинский Иван 33 12
|Ковнир Евгений 71 12
|Бокова Людмила 80 11
|Лысенко Эдуард 209 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru