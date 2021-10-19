Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46346
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МегаФон
Российская телекоммуникационная компания


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 4
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 2
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 5
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 6
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 3
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
24.09.2021 70% сотрудников столичных бизнес-центров вернулись с удаленки 1
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 2
20.09.2021 «Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс» 6
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 2
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
03.09.2021 МТС поднимает цены на архивных тарифах 3
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 3
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 2
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 5
26.08.2021 «Мегафон» увеличил выручку на 7% во втором квартале 2021 года 2
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 1
25.08.2021 «Мегафон» и Gfn.ru запускают совместную подписку 2
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 2
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 3
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 4
16.08.2021 В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками 4
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 2
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 4
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 2
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 10
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 2

Публикаций - 4659, упоминаний - 12862

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 1510
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 1442
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 775
VK - Mail.ru Group 2482 231
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 199
Samsung Electronics 5627 149
Yandex - Яндекс 4098 140
Синтерра - Synterra 562 115
Microsoft Corporation 10997 114
Ростех - Ростехнологии 2230 85
Ростелеком Связьинвест 692 84
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 82
Apple Inc - Эппл Рус 7669 82
Huawei 2723 79
Google LLC 7124 63
МегаФон Кавказский филиал 192 61
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 60
Yota - Скартел 623 59
Питерская группа связистов 113 54
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 53
Акадо Телеком - Комкор 605 49
SAP SE 3207 45
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 44
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 42
АФК Система ПАО 990 41
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 40
IBM 3524 39
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 39
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 37
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 37
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 36
3726 36
Alibaba Group 298 34
Nokia Corporation 2404 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 32
Facebook 3764 31
Rambler Group - Рамблер ГК 483 29
Telegram Group 702 29
Ericsson 846 28
МегаФон Центральный филиал 60 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 183
Газпромбанк - ГПБ 692 111
Связной ГК 875 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 64
Альфа-Банк 1122 52
Евросеть 882 50
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 47
РЖД - Российские железные дороги 1081 45
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 42
Почта России ПАО 1570 38
AliExpress 275 29
HeadHunter Group - HH Group 336 28
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 27
Qiwi 783 26
X5 Group - Пятерочка 559 21
Аэрофлот 492 20
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 19
ТНК-ВР Холдинг 147 19
ПСБ - Промсвязьбанк 613 19
X5 Group 599 18
О2О Delivery club 153 18
Почта Банк 289 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 17
Открытие ФК 538 17
Юнистрим - Unistream 166 17
Газпром ПАО 518 17
Visa International 1343 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 16
Альфа-Групп 318 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 14
ВТБ24 583 14
Телефон.Ру 59 14
CyberPlat - КиберПлат 201 14
Роснефть НК 367 14
Башнефть ПАО АНК 90 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 214
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 211
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 84
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 83
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 77
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 73
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 71
Президент Российской Федерации 1439 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 51
Правительство РФ 2198 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 37
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 30
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 26
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 25
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 25
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 24
Федеральное казначейство России 766 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 19
Арбитражный суд города Москвы 339 17
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 11
Администрация Президента РФ 267 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 45
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 22
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 16
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 11
Руссофт - Russoft 250 8
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
OpenCAPI Consortium 13 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 5
Gen-Z Consortium 11 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
Единая Россия - Политическая партия 171 4
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
Linux Foundation 157 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 4
ЛДПР 68 3
Союз машиностроителей России 26 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РФС - Российский футбольный союз 13 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 361
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 235
3G - Стандарт мобильной связи 3699 198
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 127
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 121
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 101
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 101
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 92
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 67
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 62
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 60
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 59
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 59
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 51
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 45
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 41
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 33
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 33
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 32
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 32
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 31
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 30
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 26
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 26
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 25
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 25
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 25
Big Data - Большие данные 1136 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 21
Google Android 10750 210
Apple iOS 5741 118
VK - Mail.ru Одноклассники 848 58
WhatsApp Messenger 654 51
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 50
Microsoft Windows 10 6602 49
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 34
Google Play - Google Store - Android Market 2515 31
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 31
Rakuten Viber 429 29
Symbian OS 755 27
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 26
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 24
Apple iPhone 6 547 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 20
Java - Язык программирования 1166 18
Apple macOS 921 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 17
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 16
Microsoft Windows Phone OS 1472 16
Linux OS 4236 15
Apple iPhone 3 383 15
МегаФон Наши люди 18 14
Google YouTube - Видеохостинг 1702 14
Microsoft Skype 1459 14
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 13
Speedtest by Ookla 32 12
Apple iPhone 5 710 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 12
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 12
Apple - App Store 2198 12
Intel x86 - Архитектура процессора 990 11
Samsung Galaxy Note 558 10
Apple iPad 3263 10
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 9
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 9
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 9
Путин Владимир 1820 79
Вермишян Геворк 61 45
Никифоров Николай 1126 44
Усманов Алишер 241 42
Дорохина Юлия 42 42
Прозоров Дмитрий 58 37
Таврин Иван 83 37
Кузьменко Валерия 58 35
Вольфсон Влад 55 34
Медведев Дмитрий 1433 33
Малис Олег 55 32
Малис Александр 110 29
Морошкин Александр 106 27
Солдатенков Сергей 113 26
Серебряникова Анна 47 26
Иванов Олег 124 23
Черепенников Антон 52 23
Костерин Александр 20 20
Акимов Максим 167 20
Рейман Леонид 407 20
Добродеев Борис 83 19
Барков Алексей 32 19
Осеевский Михаил 221 17
Туровский Михаил 19 17
Лацанич Василь 92 16
Захаров Павел 54 16
Высочина Людмила 22 15
Фредерик Ваносчуйзе 25 15
Ноготков Максим 40 14
Солодовников Дмитрий 55 14
Голомолзин Анатолий 52 13
Шадаев Максут 384 13
Суворов Владимир 17 12
Нурмухометов Артур 12 12
Зорин Александр 49 12
Бурлаков Радмир 14 12
Стрешинский Иван 33 12
Ковнир Евгений 71 12
Бокова Людмила 80 11
Лысенко Эдуард 209 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 2230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 927
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 407
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 258
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 256
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 199
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 150
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 141
Украина 3344 130
Казахстан - Республика 2618 104
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 104
Россия - СФО - Новосибирск 1954 103
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 102
Россия - ПФО - Казань 1507 98
Германия - Федеративная Республика 3606 88
Беларусь - Белоруссия 2079 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 65
Россия - Ростовская область 859 60
Япония 2752 55
Франция - Французская Республика 2109 53
Восточная Европа 1667 50
Индия - Республика 2156 45
Россия - Республика Крым 625 45
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 42
Россия - Краснодарский край 913 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 40
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 35
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 33
Европа 3725 33
Россия - Сочи 910 32
Узбекистан - Республика 820 29
Грузия 687 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 29
Россия - ПФО - Самара 1285 28
Россия - Севастополь 419 28
Россия - Амурская область 320 26
Таджикистан - Республика 433 26
Россия - Ставропольский край 456 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 86
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 59
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 31
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 27
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 25
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 22
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 20
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 17
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 15
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 14
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 13
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 12
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 11
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 10
Русский язык 966 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 9
Антитеррор 62 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 8
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 7
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 7
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 37
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 29
Прайм - Агентство экономической информации 527 26
Ведомости 259 24
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 22
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 13
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 12
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 12
Thomson Reuters - Рейтер 1708 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 9
РИА Новости 654 8
НТВ - Телекомпания 163 8
CNews - ZOOM.CNews 1084 8
Forbes - Форбс 441 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 7
NYT - The New York Times 505 5
РосКомСвобода 75 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
ТВ-3 - телеканал 48 5
Россия 24 - телеканал 86 5
За Телеком - telegram-канал 37 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 4
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
Wikipedia - Википедия 272 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 4
Bloomberg 785 3
CrunchBase 62 3
The Verge - Издание 448 3
Eurovision 4 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Пятница - Телеканал 20 2
Известия ИД 59 2
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 2
Из рук в руки - irr.ru 24 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
Cosmopolitan 15 2
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 2
CNews Analytics 1988 144
IDC - International Data Corporation 2708 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 22
Gartner 2187 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 15
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 12
AC&M Consulting 54 5
BCG - Boston Consulting Group 43 4
Forrester Research 385 4
Juniper Research 278 3
Analysys Mason 26 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
TelecomDaily ИАА 112 3
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
CNews Tenders 11 3
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
SimilarWeb 24 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Piper Jaffray 65 1
comScore 224 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
PwC Legal 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Kelly Services 16 1
ACG Research 7 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
Nielsen Holdings 78 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Fortune Global 500 160 1
Markets&Markets Research 78 1
ABI Research 181 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
TrendForce 48 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 10
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 8
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
ИРИ - Институт развития интернета 94 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 5
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 4
TED Talks 9 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
ИИИ - Институт исследований интернета 17 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
Открытое образование 5 2
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 2
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
University of Mons - Университет Монса 2 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 53
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 51
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 13
CNews AWARDS 291 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
Worldskills - Ворлдскиллс 72 6
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 6
CNews APPWards 36 5
Цифровая прокачка региона 22 5
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 4
Криптонит Startup Challenge 13 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 3
GeekBrains 40 3
Формула Русь - Чемпионат 3 2
День Защитника отечества - 23 февраля 9 2
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
Цифровая среда онлайн 5 2
Docflow 58 2
Oracle Modern Cloud Day 7 2
Oracle OpenWorld 36 2
AI Russia Awards 4 2
Цифровые Вершины - премия 7 1
VK Fest 3 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
HighLoad++ Awards 1 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
Global Finance World's Best Digital Bank Awards 1 1
ProIntegration Awards 3 1
МТС Телеком Идея 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще