ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связи «МегаФона»

В салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota внедрили умного ИИ-помощника. Автоматизированная система «Суфлер» позволяет в несколько раз ускорить обслуживание посетителей. В основе решения лежит нейросеть, интегрированная с корпоративными базами данных. Она предоставляет консультантам мгновенные подсказки для ответов на вопросы клиентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Система «Суфлер» создана на базе генеративной нейросети, размещенной во внутреннем контуре компании. Информация в ней ежедневно обновляется и доступна только сотрудникам. Искусственный интеллект помогает консультантам быстро отвечать на вопросы о продуктах, процессах продаж и обслуживания. Виртуальный ассистент в виде чат-бота разработан для более чем пяти с половиной тысяч специалистов салонов «МегаФона» и Yota.

Помощник в первую очередь ориентирован на менеджеров со стажем до шести месяцев. С ним они быстрее находят ответы, не обращаясь за консультацией к коллегам. Раньше на поиск информации могло уйти до двух минут, но с «Суфлером» это время сокращается до нескольких секунд. Цифровой коллега упрощает адаптацию новичков и помогает им быстрее включиться в рабочий процесс, а опытным консультантам — успешнее справляться с рабочими задачами и повышать качество предоставляемого сервиса.

«Более половины нашей розничной команды — это молодые специалисты 18-24 лет. Для них технологии и ИИ-инструменты — привычная среда. Поэтому мы не просто внедряем инновации, а говорим с ними на одном языке, делая рабочие процессы эффективнее и комфортнее. Результат не заставил себя ждать: с момента запуска в "Суфлер" поступило уже свыше десяти тысяч запросов, 60% из них отправлены сотрудниками со стажем работы до одного года», — сказала директор дирекции по клиентскому опыту и качеству в дистрибуции Ирина Балутина.

Система находится в постоянном развитии: она ежедневно обновляется и в ближайшее время получит дополнительные функции. Планируется интеграция с данными абонентов, что сделает сервис еще более персонализированным.

Летом 2025 г. «МегаФон» также внедрил в салонах связи цифрового коллегу «Ежедневный герой». Он помогает менеджерам по продажам подводить итоги рабочего дня, выделяет сильные и слабые зоны сотрудника, а также формирует персональные задачи на текущий день.