Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЦСТ
Эльбрус
Российская программно-аппаратная платформа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 488, упоминаний - 1350
МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 25
|Арлазаров Владимир 118 17
|Трушкин Константин 43 16
|Смирнов Алексей 142 15
|Путин Владимир 1820 14
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Ким Александр 32 8
|Володкович Вячеслав 30 8
|Горшенин Максим 15 7
|Чукарин Алексей 56 7
|Матвеева Татьяна 83 7
|Опанасенко Всеволод 100 7
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Мылицын Роман 79 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Зыков Игорь 7 6
|Носов Михаил 17 6
|Евдокимов Андрей 54 6
|Калина Роман 60 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Масенков Владислав 9 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Новодворский Алексей 95 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Осипова Александра 16 6
|Овчинников Сергей 24 6
|Соколов Алексей 121 6
|Мозин Олег 5 5
|Артамохов Павел 6 5
|Якунин Александр 43 5
|Балашов Игорь 9 5
|Макаренков Константин 32 5
|Исаев Антон 7 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Корягин Михаил 6 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Симаков Олег 106 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru