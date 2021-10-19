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МЦСТ
Эльбрус
Российская программно-аппаратная платформа


19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 7
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 2
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 7
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 7
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 2
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC 1
29.09.2021 СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд» 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 3
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 5
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 3
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 6
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 2
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3» 1
20.08.2021 «Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус» 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 7
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel 3
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 2
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 2
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК 2
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 3
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
08.07.2021 Отрасль воспротивилась идее признавать «железо» российским за деньги 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 2
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 3
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2

Публикаций - 488, упоминаний - 1350

МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 102
Ростех - Ростехнологии 2230 73
Intel Corporation 4143 58
Ростех - Концерн Автоматика 396 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 46
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 43
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 38
Базальт СПО 206 36
Microsoft Corporation 10997 31
AMD - Advanced Micro Devices 1660 28
IBM 3524 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
Норси-Транс (НТ) 49 20
Т-Платформы 272 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Cisco Systems 2035 15
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 15
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 15
Huawei 2723 14
Восход ФГБУ НИИ 365 13
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 12
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 12
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 11
Комдив 20 11
Микрон - Micron 365 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
КНС Групп - Yadro 124 10
Nvidia Corp 2005 10
Red Hat 664 9
Ланит ГК 1154 9
Крипто-ПРО 200 9
VK - Mail.ru Group 2482 8
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 8
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
АФК Система ПАО 990 7
Samsung Electronics 5627 7
Infotecs - ИнфоТеКС 249 7
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 32
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Альфа-Банк 1122 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
АльфаСтрахование СГ 207 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Почта Банк 289 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Вертолеты России 114 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
X5 Group 599 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Ренессанс Страхование 51 5
Локо-Банк 31 5
РусГидро ПАО 129 5
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 5
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Dukascopy Bank SA 4 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 4
Аэрофлот 492 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 4
Россети ПАО 168 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Qiwi 783 3
Восточный Банк 108 3
Согласие СК 44 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Туполев ПАО 17 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Почта России ПАО 1570 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 90
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 26
Правительство РФ 2198 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Федеральное казначейство России 766 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 3
SoGo - Open Source Groupware 8 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 62
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 56
ARM64 - Архитектура процессора 1017 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 38
DDR - Double data rate 1062 34
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 29
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 25
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 17
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 11
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 9
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 8
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
Gigabit Ethernet 355 8
Сервер - Серверные платформы 168 8
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 8
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 7
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 6
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 6
ARMv8 - Архитектура процессора 60 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 342 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 248 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 181 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 107
Linux OS 4236 97
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 56
Microsoft Windows 10 6602 49
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 47
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 33
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 31
Google Android 10750 30
Apple iOS 5741 29
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 26
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 25
Apple macOS 921 20
Microsoft Windows 849 19
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 19
Новые облачные технологии - МойОфис 311 18
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 17
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 14
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 14
Linux - Debian GNU 272 14
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 14
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 14
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 13
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 13
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 10
Nvidia GeForce GTX 2048 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
C++ - Язык программирования 284 9
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 9
Microsoft Exchange 677 8
Java - Язык программирования 1166 8
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 7
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 7
Кабанов Владимир 174 25
Арлазаров Владимир 118 17
Трушкин Константин 43 16
Смирнов Алексей 142 15
Путин Владимир 1820 14
Медведев Дмитрий 1433 9
Ким Александр 32 8
Володкович Вячеслав 30 8
Горшенин Максим 15 7
Чукарин Алексей 56 7
Матвеева Татьяна 83 7
Опанасенко Всеволод 100 7
Гоцуцов Сергей 9 6
Мылицын Роман 79 6
Никифоров Николай 1126 6
Зыков Игорь 7 6
Носов Михаил 17 6
Евдокимов Андрей 54 6
Калина Роман 60 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Масенков Владислав 9 6
Четвернин Алексей 651 6
Приданкин Андрей 30 6
Новодворский Алексей 95 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Осипова Александра 16 6
Овчинников Сергей 24 6
Соколов Алексей 121 6
Мозин Олег 5 5
Артамохов Павел 6 5
Якунин Александр 43 5
Балашов Игорь 9 5
Макаренков Константин 32 5
Исаев Антон 7 5
Кудрявцев Олег 6 5
Иванов Георгий 18 5
Корягин Михаил 6 5
Баренбойм Владислав 5 5
Симаков Олег 106 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Россия - Российская федерация - РФ 57124 312
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Германия - Федеративная Республика 3606 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Россия - Севастополь 419 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Япония 2752 10
Россия - Смоленск 232 9
Россия - Новороссийск 140 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Россия - Челябинская область 658 7
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Россия - Мурманск 254 7
Россия - Керчь 35 7
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Республика Крым 625 5
Франция - Французская Республика 2109 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Индия - Республика 2156 5
Россия - Ростовская область 859 4
Россия - Калининградская область 531 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Россия - Новосибирская область 810 4
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 4
Россия - Иннополис 292 4
Европа 3725 4
Россия - Тюменская область 581 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Вологда 191 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Ставропольский край 456 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 12
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
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