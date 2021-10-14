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Крок


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 2
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 3
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 4
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 3
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 2
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 2
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
13.09.2021 «Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне 2
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 3
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 2
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 2
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок» 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей 2
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath 3
07.07.2021 AudioCodes наградила КРОК за лучший совместный проект года 8
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 3
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд 4
30.06.2021 Обработка 85% запросов за 15 минут: «Крок» внедрил роботизированную поддержку в клиентский сервис «585*Золотой» 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
25.06.2021 «Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности 3
23.06.2021 «Атач» и «Крок» договорились о совместном продвижении системы электронного документооборота 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 2
17.06.2021 ФЦК и «Крок» заключили соглашение о сотрудничестве 3
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 4
17.06.2021 Эксперты «Крок» и Cisco расскажут, как грамотно построить промышленную сеть 3
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 4
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 4
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1

Публикаций - 1219, упоминаний - 2264

Крок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 128
Softline - Софтлайн 1472 110
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 110
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 94
Ланит ГК 1154 92
iTeco - Ай-Теко 713 84
SAP SE 3207 80
IBM 3524 69
Инфосистемы Джет 675 65
3726 56
Cisco Systems 2035 47
Oracle Corporation 3331 45
Астерос - Asteros 531 37
Google LLC 7124 36
АйТи 748 35
VMware 1828 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 34
ITG - INLINE Technologies Group 126 33
Yandex - Яндекс 4098 33
Dell EMC 2382 32
Ланит Интеграция 101 32
NVision Group - Энвижн Груп 544 32
Huawei 2723 31
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 30
Компьюлинк ГК - Compulink 209 30
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 29
Amazon Inc - Amazon.com 1467 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Ростех - Ростехнологии 2230 23
Корус Консалтинг ГК 803 23
Selectel - Селектел 137 22
ФОРС - Центр разработки 179 22
VK - Mail.ru Group 2482 22
Intel Corporation 4143 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
Maykor - Мэйкор 259 21
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 21
Uptime Institute 159 20
AMT Group - АМТ-Груп 167 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 54
Почта России ПАО 1570 32
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 22
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 20
Газпром нефть 380 18
Аэрофлот 492 13
Альфа-Банк 1122 13
Норникель - Норильский никель 177 13
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 13
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 12
Газпромбанк - ГПБ 692 12
ВТБ24 583 11
X5 Group - Пятерочка 559 10
Транснефть 159 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 10
ФосАгро 54 9
X5 Group 599 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 8
Роснефть НК 367 8
Ингосстрах СПАО 210 8
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 7
Газпром ПАО 518 7
Русагро Группа Компаний 139 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 7
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 6
Лента - Сеть розничной торговли 188 6
Barclays 50 6
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 6
Castorama - Касторама 16 6
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Россети ПАО 168 6
Auchan Holding - Ашан 148 6
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 48
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 36
Федеральное казначейство России 766 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 31
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 29
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 21
Конституционный суд РФ 48 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 20
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 20
Президент Российской Федерации 1439 19
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 19
Правительство РФ 2198 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 12
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
Счётная палата РФ 459 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Арбитражный суд города Москвы 339 9
World Bank Group - Всемирный банк 128 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 6
Прокуратура города Москвы 8 6
Арбитражный суд Московского округа 20 6
Руссофт - Russoft 250 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
WIT - Women in Tech 2 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
4CIO 12 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Linux Foundation 157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 282
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 106
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 68
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 52
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Google Android 10750 32
Apple iOS 5741 27
Microsoft Windows 10 6602 22
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Microsoft Office 1916 8
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Microsoft Skype for Business 116 7
Microsoft SQL Server 789 7
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 7
Apple macOS 921 7
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 7
Nvidia GeForce GTX 2048 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Microsoft Windows 7 1662 6
Microsoft Skype 1459 6
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СКБ Контур - Контур.Фокус 289 6
Березин Максим 60 50
Бобровников Борис 86 49
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Заединов Руслан 40 27
Путин Владимир 1820 21
Фомин Дмитрий 20 15
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Никулин Игорь 21 14
Малиновский Сергей 13 12
Колмычек Павел 17 12
Заикин Андрей 16 12
Карпинский Алексей 37 12
Андреев Максим 29 12
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Корнеев Сергей 75 11
Стрелков Сергей 12 11
Никифоров Михаил 12 10
Широков Александр 18 9
Шабанов Дмитрий 11 9
Овчаренко Юрий 25 9
Грибов Владимир 25 9
Калинин Алексей 23 8
Губарев Валентин 7 7
Дергилёв Никита 40 7
Смирнов Алексей 142 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Рубцов Иван 12 7
Самойлов Юрий 55 7
Васильев Дмитрий 39 7
Чехонин Антон 60 7
Егорова Ольга 11 7
Головачев Михаил 16 7
Симонов Илья 7 7
Баранов Роман 12 6
Тищенко Андрей 12 6
Скворцов Феликс 6 6
Врублевский Андрей 7 6
Гименез Вероника 6 6
Востриков Юрий 19 6
Смирнов Дмитрий 56 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 744
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 44
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 22
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 20
Казахстан - Республика 2618 20
Беларусь - Белоруссия 2079 18
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Азия - Азиатский регион 1510 9
Южная Корея - Республика 1448 9
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Африка 1480 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 127
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 93
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 73
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 31
СИЗО - Следственный изолятор 65 29
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 26
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 17
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 14
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 4
Русский язык 966 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 12
Коммерсантъ - Издательский дом 480 7
Ведомости 259 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
N+1 - Издание 93 3
Thomson Reuters - Рейтер 1708 2
WSJ - The Wall Street Journal 161 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Fortune 94 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Российская газета 91 1
Cosmopolitan 15 1
Руспрофайл 3 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
GQ 10 1
Компьютерра 11 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
InformationWeek 101 1
Global Times 12 1
Медуза - Meduza 18 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
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Tom’s Hardware 86 1
Bloomberg 785 1
Reddit 198 1
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CNews Analytics 1988 165
IDC - International Data Corporation 2708 63
Gartner 2187 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 40
CNews SaaS рейтинг 15 8
Markets&Markets Research 78 8
Forrester Research 385 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 6
CNews IaaS рейтинг 8 6
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IAOP Global Outsourcing 100 10 4
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 4
IDC Russia IT Services Market 5 3
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 3
IDC Russia - IDC Россия 115 3
Frost & Sullivan 101 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
Kelly Services 16 2
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The Economist Intelligence Unit 30 2
Интерфакс-100 11 2
TAdviser Report 6 2
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AC&M Consulting 54 1
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IHS Markit 21 1
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Forbes Cloud 100 4 1
Technavio 23 1
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ABI Research 181 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Fortune Global 100 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 8
Сириус - Образовательный центр 85 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
Академгородок Новосибирск 29 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 2
Крок ОК - учебный центр 3 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 31 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
РАН - Российская академия наук 315 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 21
Олимпийские игры - Olympic Games 302 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
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Dell Solutions Forum 3 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Perform Moscow 2 1
InAVation Awards 3 1
ProIntegration Awards 3 1
МТТ Премия 2 1
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Dell EMC Forum 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
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ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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