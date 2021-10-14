Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1219, упоминаний - 2264
Крок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березин Максим 60 50
|Бобровников Борис 86 49
|Толстова Татьяна 35 34
|Заединов Руслан 40 27
|Путин Владимир 1820 21
|Фомин Дмитрий 20 15
|Калинин Александр 95 15
|Никулин Игорь 21 14
|Малиновский Сергей 13 12
|Колмычек Павел 17 12
|Заикин Андрей 16 12
|Карпинский Алексей 37 12
|Андреев Максим 29 12
|Зинкевич Сергей 18 12
|Корнеев Сергей 75 11
|Стрелков Сергей 12 11
|Никифоров Михаил 12 10
|Широков Александр 18 9
|Шабанов Дмитрий 11 9
|Овчаренко Юрий 25 9
|Грибов Владимир 25 9
|Калинин Алексей 23 8
|Губарев Валентин 7 7
|Дергилёв Никита 40 7
|Смирнов Алексей 142 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Рубцов Иван 12 7
|Самойлов Юрий 55 7
|Васильев Дмитрий 39 7
|Чехонин Антон 60 7
|Егорова Ольга 11 7
|Головачев Михаил 16 7
|Симонов Илья 7 7
|Баранов Роман 12 6
|Тищенко Андрей 12 6
|Скворцов Феликс 6 6
|Врублевский Андрей 7 6
|Гименез Вероника 6 6
|Востриков Юрий 19 6
|Смирнов Дмитрий 56 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru