Эксперты «Крок» начнут рецензировать ИТ-литературу издательства Alpina Pro

«Крок» и издательство Alpina Pro начинают сотрудничество в области подготовки профессиональной ИТ-литературы. Теперь эксперты Read IT Club — созданного «Крок» сообщества рецензентов и переводчиков — проверяют переводные издания по ИТ-тематике. Партнерство поможет обеспечить техническую и смысловую точность текстов, актуальность профессиональной терминологии и понятность материала для русскоязычных читателей. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Read IT Club объединяет более 70 ИТ-экспертов из «Крок» и других технологических компаний России. Участники клуба на добровольной основе помогают издательствам работать с профессиональной литературой: проверяют переводы, участвуют в научном редактировании, верифицируют терминологию, смысловую и техническую точность текстов, а также готовят рекомендации по оформлению схем, иллюстраций и примеров.

С момента запуска клуба в 2024 г. участники отрецензировали и доработали более 120 профессиональных книг общим тиражом свыше 300 тыс. экземпляров, включая 6 полных переводов. Read IT Club уже сотрудничает с издательствами «Питер», «Эксмо», БХВ и «Бомбора»; партнерство с Alpina Pro расширит практику подготовки профессиональных изданий с участием технологического сообщества.

«Цена ошибки в печатном переводе очень высока. Одна неточная формулировка иногда меняет смысл целого фрагмента книги, а неудачно выбранный термин может надолго закрепиться в профессиональной среде. На протяжении нескольких лет Read IT Club активно выстраивает механизм экспертной проверки ИТ-изданий, а партнерство с Alpina Pro позволит значительно расширить его охват», — отметил Тимур Напреев, основатель Read IT Club.

«В портфеле издательства Alpina Pro большое место занимает профессиональная литература — книги для специалистов, руководителей и тех, кто осваивает новые области знаний. Для нас принципиально важно, чтобы такие издания были не только хорошо переведены и отредактированы, но и соответствовали тому, как сегодня устроена сама профессиональная среда. Особенно это касается ИТ, где терминология, инструменты и подходы постоянно развиваются. Поэтому возможность подключать к редакционной работе практикующих экспертов Read IT Club для нас — естественное продолжение системной работы над качеством профессиональных изданий», — сказала Мария Султанова, главный редактор издательства Alpina Pro.