Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дед Мороз
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 78
Дед Мороз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Vimeo - Видеохостинг 57 2
|Связной ГК 883 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
|Рики ГК 3 1
|Virgin Hyperloop 6 1
|Белый Ветер 55 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Копп Владислав 2 1
|Вайсберг Алексей 1 1
|Семенов Максим 20 1
|Радциг Кирилл 1 1
|Корнилова Мария 1 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Чонишвили Сергей 1 1
|Абарёнов Дмитрий 1 1
|Терешков Михаил 2 1
|Водясов Алексей 97 1
|Мингалиева Дарья 4 1
|Рыжиков Сергей 99 1
|Абади Лоран 5 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Борзилов Давид 36 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 3
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru