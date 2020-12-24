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Дед Мороз


24.12.2020 «Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч 1
18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом 1
28.01.2020 В США предлагают запретить госорганам платить выкуп кибервымогателям 1
10.01.2020 «Связной» назвал популярные у россиян смартфоны в праздничный период 2
27.12.2019 Group-IB: оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2019 году превысил 2,5 млрд рублей 1
18.12.2019 «Мегафон» развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлевской елки 1
29.01.2019 Обзор мультимедиа-платформы Яндекс.Станция: привет, Алиса 1
28.12.2018 «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики» 1
31.10.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину 1
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
26.06.2017 Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM 1
21.03.2017 Viber: российская аудитория мессенджера превысила 80 млн зарегистрированных пользователей 1
02.02.2017 Заблокирован сайт, продающий новогодние поздравления за «откаты» 1
24.01.2017 Вымогатель Locky вылетел из топ-10 угроз впервые с июня 2016 года 1
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 1
18.01.2017 Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год 1
20.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017 2
07.11.2016 Россия лидирует по числу жертв финансовых кибератак в 3 квартале 2016 1
24.12.2015 МТС запустила сервис «Позвони Дед Морозу!» 1
08.12.2015 Mos.ru запустил интерактивный путеводитель по новогодней Москве 1
26.10.2015 «Почта России» запускает новогодний каталог товаров с возможностью доставки по всей стране по единому тарифу 1
18.12.2014 Дед Мороз закупается на электронной торговой площадке OTC.RU 2
05.12.2014 С Дедом Морозом теперь можно связаться по телефону 4
08.07.2014 Стартовала открытая регистрация доменных имен в новых доменах .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS. 1
14.11.2013 Российский смартфон с двумя экранами в декабре выйдет на международный рынок 1
14.08.2013 Планшеты определят облик рынка мобильных приложений 1
02.08.2013 BYOD станет принудительным 1
11.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Смартфоны 1
09.01.2013 Абоненты МГТС в новогодние сутки проговорили 75 млн минут 1
12.12.2012 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза» 3
26.11.2012 «Белсат» временно сократит свое вещание 1
23.11.2012 Октябрь 2012: объем спама в почте снизился до 68%, число атак на пользователей платежных систем вновь возросло 1
19.11.2012 Ошибка в Android лишила пользователей Рождества 1
24.05.2012 Планшеты: хиты продаж начала 2012 1
11.04.2012 Первый взгляд на флагман ZTE Era: правильный Китай 1
29.12.2011 6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря 4
28.11.2011 Первый тест в России Samsung Omnia W: лучший смартфон на Windows Phone? 1
27.07.2011 Более 30% американцев планируют купить iPhone 5 1
21.01.2011 Выбираем пылесос. Рекомендации ZOOM.CNews 1

Публикаций - 58, упоминаний - 78

Дед Мороз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 7
Yandex - Яндекс 4101 5
Google LLC 7161 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
Microsoft Corporation 11127 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Telegram Group 702 3
Facebook 3767 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
3Q 38 1
Panasonic Europe 5 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Panasonic 1158 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
SEC Consult Services 931 1
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Связной ГК 883 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Рики ГК 3 1
Virgin Hyperloop 6 1
Белый Ветер 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 5
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 132 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Website - Вебсайт 117 1
HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Коммуникационная сеть, транспортом которой является обычная электропроводка квартиры, офиса или предприятия 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Google Maps - Карты Google 401 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 2 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Rakuten Viber 429 2
Samsung Omnia W 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Apple iPhone 3 383 2
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Apple iPad Pro 226 1
Яндекс.Телемост 36 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 2 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Samsung Electronics Bada 171 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
Samsung Galaxy Ace 14 1
Apple iPhone 11 152 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Symbian OS 781 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple Mac 1460 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Копп Владислав 2 1
Вайсберг Алексей 1 1
Семенов Максим 20 1
Радциг Кирилл 1 1
Корнилова Мария 1 1
Полозенко Валентин 13 1
Чонишвили Сергей 1 1
Абарёнов Дмитрий 1 1
Терешков Михаил 2 1
Водясов Алексей 97 1
Мингалиева Дарья 4 1
Рыжиков Сергей 99 1
Абади Лоран 5 1
Бусаргин Андрей 23 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Кулешов Сергей 35 1
Борзилов Давид 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Франция - Французская Республика 2136 3
Индия - Республика 2175 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Украина 3378 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Япония 2802 2
Европа 3774 2
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Франция - Париж 372 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Астраханская область 371 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Саратовская область 344 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - Мордовия - Ковылкино 10 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Великобритания - Лондон 823 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Казахстан - Республика 2641 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Польша - Республика 831 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Швеция - Королевство 757 1
Норвегия - Королевство 431 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Trade-in 54 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 3
РИА Новости 654 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Международный женский день - 8 марта 9 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 2
День Защитника отечества - 23 февраля 9 2
Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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