Разделы

Бизнес Кадры
|

12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину

Утвержденные правительством 12 дней новогодних каникул считает оптимальным вариантом 1 из 3 россиян, каждый восьмой хотел бы отдыхать дольше. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Новогодние каникулы 2026 г. станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Каждый третий экономически активный россиянин считает утвержденную продолжительность праздничного отдыха оптимальной (32% голосов). 12% опрошенных хотели бы гулять дольше. 46% респондентов, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 9%, от 4 до 6 дней — 14%, ровно 1 неделю — 12%, от 8 до 11 дней — 11%. В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А каждому двадцатому вообще не нужны каникулы: сразу после праздника он готов выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 37% против 27% соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов 17% мужчин и 8% россиянок.

Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (16%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (35%).

Россиянам с заработком от 150 тыс. руб. реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 20%), 64% — за то, чтобы сократить время отдыха.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 24-26 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники

Оперативную память начали воровать прямо из посылок

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

У россиян похитили за год более 1,5 миллиардов с помощью легального приложения Android

Обзор: Онлайн-доски 2025

Силовики обыскивают дома бывшего вице-президента TSMC, перебежавшего в Intel. Изъята техника

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще