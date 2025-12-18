«Т-Банк» запустил Деда Мороза на базе собственной языковой модели

«Т-Банк» представил обновленную версию телефонного Деда Мороза на базе искусственного интеллекта, использующего собственную большую языковую модель (LLM) T-Pro. Сервис доступен по номеру 8 993 368-01-76 до 15 января 2026 г. и позволяет детям делиться новогодними желаниями в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Любой житель России может позвонить Деду Морозу. Стоимость вызова зависит от тарифа оператора. После разговора взрослым клиентам «Т-Банка» в чате приложения приходит суммаризация звонка. Родители владельцев детской карты «Джуниор» могут получить запись беседы в течение шести месяцев с даты звонка — опция доступна и новым клиентам, зарегистрировавшимся в этот срок.

В 2025 г. Дед Мороз стал «умнее»: он лучше распознает речь в шумной обстановке, быстрее реагирует, задает вопросы о хобби и играх ребенка, а его можно перебивать, как живого собеседника. Это реализовано благодаря LLM T-Pro и новому v2v-движку от ИИ-центра «Т-Банка».

«Среднестатистический» голос Деда Мороза создан c помощью речевых технологий VoiceKit на основе анализа тысяч реплик из кино, мультфильмов и особенностей речи советских и российских Дедов Морозов.

В 2024 г. на номер поступило свыше 70 тыс. звонков, в среднем по два-три на номер, рекорд — 126 вызовов с одного абонента. Дети чаще всего загадывали iPhone и гаджеты Apple, собак и других питомцев, здоровья родителей, больше времени с семьей, поездок к бабушкам, игрушек, велосипедов, самокатов и даже Lamborghini.