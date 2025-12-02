Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, каждый четвертый действует спонтанно

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кто планирует новогодние покупки, а кто действует спонтанно. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

8% россиян начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Еще 18% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за две—три недели до праздника — так поступают 23% опрошенных. Каждый четвертый (25%) признается, что обычно покупает подарки спонтанно. 13% респондентов не занимаются закупками подарков.

Женщины более склонны к заблаговременному планированию. 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14% и 7% соответственно. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%): «Обычно жена этим занимается, а дарим вместе».

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за две—три недели до праздника (27%). Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (29%).

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто выбирает экспромт: 21% среди зарабатывающих до 80 тыс. руб. и 38% среди граждан с зарплатой от 150 тыс.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 392. Время проведения: 17—19 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.