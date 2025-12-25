Разделы

Бизнес Кадры
|

Трудолюбивая молодежь: 50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. работающих россиян и выяснили, что половина (50%) респондентов в возрасте 18-24 лет думают о подработке на январских: из них 26% уже запланировали подработку на январские, а 24% рассматривают такую возможность. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Авито Подработка».

При этом большая часть молодежи уже определилась с форматом: 19% выбрали подработку на основном месте работы, 14% будут брать смены в магазинах и розничной торговле, а 29% молодых респондентов пока думают над подходящими опциями. Молодежь преимущественно хочет тратить 4-6 часов в день на подработку (26%), 20% — 2-4 часа в день.

Средняя планируемая сумма заработка за праздничный период у зумеров составила 29 723 руб.: 34% респондентов рассчитывают заработать на новогодних праздниках до 20 000 руб., 30% — до 40 000 руб.

Какие планы у молодежи на вознаграждение с подработки? 34% хотят отложить на сбережения либо в копилку, 33% потратят на повседневные расходы, а еще 31% — на подарки и другие праздничные траты. 23% зумеров потратят свой заработок на хобби и развлечения.

«Новогодние праздники — крайне популярный период для подработки. Россияне охотно рассматривают этот вариант как эффективный способ дополнительного заработка — как для сбережений, так и для более праздничных целей — например, покупки подарков. И зумеры тому не исключение: молодежь чаще всего узнает о вариантах подработки из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (39% опрошенных), а также из рекламы в соцсетях (34%) , и активно планирует трудовые выходные», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы

В России создали установку для производства солнечных батарей для спутников на сапфировых подложках

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Российские ИТ-компании заплатили налогов на треть больше, чем год назад

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще