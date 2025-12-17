Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки

Жители Кемеровской области планируют покупку новогодних подарков заранее, используя онлайн-сервисы для составления вишлистов. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число пользователей таких платформ увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к онлайн-спискам желаний начал расти еще до традиционного старта предновогодней «почтовой» активности. Напомним, День написания писем Деду Морозу в России отмечается 4 декабря. Если год назад максимальная активность пользователей приходилась на декабрь, то в этом сезоне жители региона стали планировать подарки уже с октября. Такой подход позволяет заранее определиться с выбором и снизить нагрузку в последние дни перед праздниками.

Наиболее активными авторами вишлистов оказались пользователи в возрасте 25–34 лет — на них приходится 37% от общего числа. Следом идут кузбассовцы 35–44 лет с долей 34%. Представители возрастной группы 45–54 лет составляют 15%. При этом женщины на 25% чаще мужчин самостоятельно формируют списки желаемых подарков.

Чаще всего жители области возвращаются к составлению вишлистов во второй половине рабочей недели. Так, в четверг объем интернет-трафика на таких ресурсах превышает средненедельный уровень в 1,3 раза.

«Онлайн-вишлисты становятся удобным инструментом — они экономят время и помогают дарителям точно попасть в ожидания. Всё чаще пользователи стараются заранее зафиксировать свои идеи. Со своей стороны мы создаем условия, чтобы цифровые сервисы работали стабильно и без задержек. В этом году мы построили и модернизировали почти 500 базовых станций в регионе – уверенное покрытие LTE-сети стало доступно как жителям крупных городов, так и небольших населённых пунктов», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Около 80% российских госкомпаний перешли на отечественные СЭД

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Станислав Лазуков, TData: Те, кто не научится управлять данными в течение 3–5 лет, безнадёжно отстанут

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Обзор: Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще