Тренажеры под елкой – тюменцы сменили предпочтения в выборе новогодних подарков

Все больше жителей Тюменской области планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и своих близких спортивные товары и одежду. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос почти на 10%, а продажи на торговых платформах — на 20%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса к спортивным товарам. Эксперты отметили рост посещаемости в мае, когда многие стремились поработать над фигурой к летнему сезону, вторая волна интереса была в сентябре и совпала с началом периода деловой активности, а третья пришлась на ноябрь, когда покупатели начинают готовиться к новому году, а маркетплейсы стартуют с активными распродажами.

В 2025 г. жители Тюмени, Тобольска и Ишима стали присматривать новогодние подарки заранее – еще во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов вошли спортивные товары — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом.

В вопросе спортивной подготовки наиболее решительно настроены мужчины — их доля среди посетителей профильных магазинов составляет 57%, на женщин приходится 43%. Среди возрастных групп лидерство принадлежит пользователям 35–44 лет — на них приходится 46% всего трафика, далее следуют жители 45–55 лет (22%) и 25–34 лет (20%).

Наибольшим спросомсейчас пользуются спортивное питание, одежда и кроссовки, а также тренажеры для шеи, ног, велотренажеры и виброплатформы, которые помогают заниматься спортом дома в любое удобное время. В топ популярных вещей также вошли аксессуары для йоги и фитнеса, спортивная защита и экипировка — все то, что будет стимулировать на тренировки и поддержание здорового образа жизни.

Сейчас в регионе комфортные онлайн-покупки доступны не только жителям крупных городов, но и небольших и отдаленных населенных пунктов Тюменской области. Для этого инженеры «МегаФона» обновили телеком-инфраструктуру, например, в деревне Кобякская Вагайского района; в Чебурге, Тахтагул и Пушнятской Тобольского района; в сёлах Бачелино и Верхнесидорово Ярковского района и других локациях региона. Апгрейд был также проведен в городах, которые традиционно пользуются популярностью среди путешественников со всей страны – Тюмени и Тобольске.