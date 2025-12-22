«Авито Путешествия» и «Авито Подработка»: россияне активнее бронируют жилье на новогодние каникулы — на этом фоне бизнесу нужны исполнители для сезонной подработки

«Авито Путешествия» выяснили, что в новогодние каникулы россияне все чаще выбирают отдых вне дома и активнее бронируют посуточное жилье и отели, а аналитики «Авито Подработки» оценили, как в преддверии праздников меняется спрос со стороны бизнеса на исполнителей в сфере организации мероприятий. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Путешествий», на новогодние каникулы (31 декабря 2025 – 11 января 2026) пользователи забронировали на 50% больше загородных домов, на 11% больше посуточных квартир и в два раза больше номеров в отелях, чем годом ранее.

Самыми популярными направлениями по количеству забронированных квартир стали Московская (доля: 13%), Ленинградская области (11%), Краснодарский край (10%), Татарстан (6%) и Ставропольский край (4%). В сегменте аренды загородных домов путешественники чаще всего арендуют объекты в Карелии (доля: 12%), Карачаево-Черкесии (6%), Краснодарском крае, Ярославской области и Адыгее (по 5%). В категории отелей по числу бронирований лидирует Московская область (доля: 28%), Ленинградская область (16%), Краснодарский край (11%), Татарстан (4%) и Нижегородская область (3%).

На фоне того, что все больше людей отправляются встречать Новый год в загородные дома и арендованные квартиры, особенно востребована подработка в выездном формате: аниматоров и ведущих чаще приглашают не только на городские площадки, но и в коттеджи, апартаменты, отели. По данным «Авито Подработки», в начале декабря по России бизнес в сфере организации мероприятий искал исполнителей на частичную занятость более чем в два раза чаще (+122% год к году).

Например, в Санкт‑Петербурге открыта позиция актера‑ведущего, который будет играть роль Деда Мороза на новогодних мероприятиях. Специалисту предстоит проводить праздничные программы, выходить в образе главного новогоднего персонажа, играть с детьми и взрослыми, вести поздравления, поддерживать темп праздника. Важную роль играют актерские навыки, уверенность, поставленная речь и умение импровизировать, чтобы адаптировать сценарий под конкретную аудиторию. Формат – частичная занятость на период с 15 декабря по 10 января, а средний доход на такой позиции начинается от 60 до 200 тыс. руб. за сезон. Стоит понимать, что итоговый заработок зависит от количества выходов и формата мероприятий, а бизнес часто указывает максимально возможное вознаграждение.

В Краснодаре открыта серия сезонных подработок для аниматоров на новогодние программы в формате городских мероприятий. Исполнителям предстоит проводить детские и семейные новогодние программы, общаться с детьми, создавать атмосферу праздника и волшебства, дарить яркие эмоции. Такая подработка подойдет тем, кто любит взаимодействовать с аудиторией и готов проводить праздники в динамичном формате. Бизнес предлагает до 200 тыс. руб/мес, ориентируясь на сдельную оплату труда.

В Екатеринбурге компания, специализирующаяся на детских праздниках, ищет аниматоров на роли Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей. В обязанности входит проведение новогодних программ, анимация на детских утренниках и семейных мероприятиях, участие в выездных праздниках. Бизнес предоставляет костюмы, реквизит и методические материалы, а также предлагает сезонный график с пиковыми нагрузками в конце декабря и начале января. Исполнителям в среднем предлагают от 40 000 рублей за период с 20 по 31 декабря, включая занятость в ночь с 31 декабря на 1 января. Такой формат подойдет для энергичных людей, которые готовы посвятить свои выходные созданию праздника окружающим.

«Мы видим, что новогодняя подработка особенно востребована у молодого поколения: по данным исследования «Авито», 26% представителей поколения зумеров уже точно планируют подрабатывать в праздничный период, а ещё 24% рассматривают такую возможность. Для них такие форматы, как временная занятость аниматорами и ведущими, становятся не только способом получить дополнительный доход в сезон, но и возможностью попробовать себя в творческих ролях и совместить подработку с атмосферой праздника», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».