Праздники прошли, а инсайты остались: как пользователи приложений проводят Новогодний период (и что с этим делать маркетологам)

Праздничный сезон – это всегда пик активности для пользователей мобильных приложений. От составления бюджета на подарки до новогодних обещаний и игр – приложения в этих планах становятся верными помощниками. Леонид Елецких, директор по продажам Adjust в Восточной Европе, проанализировал данные за декабрь 2024 г., и выделил ключевые тенденции. Об этом CNews сообщили представители Adjust.

Основные закономерности пользовательского поведения в сезон праздников можно условно разделить на несколько этапов. В начале декабря пользователи активно начинают планировать свои праздники, готовятся к покупкам подарков, составляют списки дел и организуют мероприятия. Это время высокого интереса к приложениям, которые помогают планировать бюджет, искать скидки и распродажи или организовывать праздничные мероприятия.

К середине декабря многие завершают свои праздничные дела, такие как покупки, бронирования или подготовка к путешествиям. На этом этапе заметен всплеск активности в приложениях для e-commerce, доставки, бронирования и управления задачами.

Однако в Сочельник и католическое Рождество наблюдается спад вовлеченности пользователей. Люди переключаются на семейные празднования и отдых, временно сокращая использование приложений, связанных с покупками или повседневными делами.

После Рождества активность снова возрастает: пользователи возвращаются к приложениям, чтобы воспользоваться последними праздничными распродажами, завершить финансовые дела или начать готовиться к Новому году. В этот период особую популярность приобретают приложения для здоровья, фитнеса и планирования, поскольку люди начинают задумываться о новогодних обещаниях и целях на будущий год.

В декабре пользователи активно планировали расходы: пик активности в финансовых приложениях пришелся на второе и 20 декабря, когда пользователи завершали платежи. После католического Рождества последовал новый всплеск – 30 декабря, когда многие закрывали финансовые дела перед Новым годом.

Праздничные тенденции открывают множество возможностей для мобильных приложений, а данные аналитики помогают их использовать. Важно вовремя адаптироваться под поведение пользователей: предлагать сезонные акции, стимулировать вовлеченность и удерживать пользователей после пиков.