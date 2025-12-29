«Авито Подработка» и «Альфа Технологии»: почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. россиян и выяснили, что 49% респондентов думают о подработке на январских: из них 16% респондентов уже запланировали подработку на январские, а 25% рассматривают такую возможность, а 8% россиян подрабатывают круглый год, включая праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Мужчин среди тех, кто планирует подработку, оказалось немного больше, чем женщин: в Новый год и праздники подрабатывать собираются 17% против 14%, а рассматривают такую возможность 26% против 24%. Самой активной группой среди тех, кто точно планирует подрабатывать, стали зумеры: среди респондентов 18–24 лет таких около четверти (26%).

Выбор направлений подработки заметно различается. Мужчины чаще всего рассматривают перевозки и такси (21%), склады и логистику (13%), а также бытовые услуги (13%). У женщин топ выглядит иначе: они чаще выбирают розничную торговлю (14%) и услуги по уходу — например, подработку няней или догситтером (9%). В числе популярных вариантов также остается складская логистика (8%).

Такой интерес со стороны исполнителей совпадает с сезонным спросом бизнеса на подработку. Так, по данным Авито Подработки, в начале декабря заметно вырос спрос на уборщиков — почти в 2,6 раза (+157% год к году). Среди лидеров по росту также оказались курьеры (+141%) и водители такси (+140%). Также уже активно ищут исполнителей на подработку в праздничные дни — например, с 1 по 15 декабря количество предложений подработать работником торгового зала на праздниках выросло в 2,3 раза (+129%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Новогодние праздники остаются одним из самых популярных периодов для сезонной подработки: россияне охотно рассматривают частичную занятость в праздники как способ получить дополнительный доход. Чаще всего заработанные деньги планируют направить на повседневные расходы (38%), пополнить сбережения (30%) или потратить на подарки близким (22%). Со стороны бизнеса в этот период традиционно отмечается спрос на исполнителей из-за пиковых нагрузок и увеличения числа заказов — поэтому компании чаще предлагают дополнительные смены и гибкие форматы занятости», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

«Мы фиксируем рост интереса самозанятых, ИП и сотрудников аутстаффа к подработкам уже со второго января. Есть те, кто готов выйти и 1 числа, но эти сотрудники сталкиваются с тем, что большая часть компаний прекращают в первый день Нового Года всякую активность. Но, есть исключения, HoReCa активно привлекает кадры и 31 декабря и 1 января, когда люди ходят в кафе и рестораны, а часть штата отдыхают или их заняли на корпоративах и выездных мероприятиях. Из года в год стабильно повышается интерес к новогодним подработкам у самозанятых в такси и курьерских сервисов, до 15% опрошенных нами сотрудников готовы обменять законный выходной на двойную ставку и щедрые чаевые», — сказала Ирина Горшкова, директор по коммуникациям «Альфа Технологии».