Как россияне провели каникулы — с «Алисой AI» и другими сервисами «Яндекса»

Судя по данным сервисов «Яндекса», в новогодние каникулы пользователи часто обращались за помощью к ИИ: оживляли фото, генерировали открытки, выбирали фильмы и товары. Данные показывают также, что в эти каникулы люди катались на коньках и ватрушках, ездили в парки и на зверофермы, смотрели телевизор, ходили в кино и путешествовали по стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Что делали и чем интересовались

На январских праздниках люди чаще, чем в декабрьские выходные, искали в Поиске программу телепередач и катки. Пользователи также спрашивали о результатах хоккейных матчей, событиях в мире и новых фильмах, а еще — узнавали, где можно покататься на ватрушках. В эти новогодние праздники ватрушки (или тюбинг) были почти так же популярны, как коньки. Если темпы роста популярности коньков и лыж понемногу снижаются, то у ватрушек — только растут. По сравнению с 2024 г. интерес к тюбингу вырос на 200% (в три раза), к лыжам — на 90%, к конькам — на 70%.

Еще до январских праздников пользователи активно рисовали открытки и оживляли фото с помощью «Алисы AI». Резкий всплеск интереса к генерации открыток наблюдался прямо перед Новым годом: 30 декабря на открытки пришлось 30% всех генераций изображений, 31 декабря — 15%. Небольшой всплеск интереса был заметен и в Рождество.

Что касается оживления фото, то люди придумывали самые разные новогодние сюжеты: например, «Дед Мороз кладет подарки под елку и зажигает гирлянду», «кот роняет елку на пол», «из двери прямо на крыльцо выходит рыжая лошадь в колпаке Санта Клауса». На Промптхабе — сервисе с готовыми заданиями для нейросетей — оживление фото оставалось самой популярной категорией в новогодние праздники. Чаще всего люди просматривали промпт «Оживите момент встречи с другом детства». В каникулы на Промптхабе заметно вырос интерес к промптам с рецептами, а самыми популярными были категории «Оживи фото», «Учеба», «Карьера», «Кулинария» и «Дом».

В каникулы можно было оживлять не только фото, но и новогодние игрушки на цифровой елке — она появилась в декабре на главной странице «Яндекса». Всего пользователи повесили на цифровую елку 19,5 млн игрушек.

Какие места посещали

Судя по обезличенным данным о поездках на такси, в праздники люди гуляли в парках и посещали места для активного отдыха. Например, в Москве были популярны ВДНХ и Крылатские холмы, в Петербурге — стрелка Васильевского острова, а в Екатеринбурге — Уктусский лесной парк. В новогодние каникулы пользователи ездили в эти места чаще, чем в выходные дни декабря. В список популярных мест вошли также вокзалы, зоопарки, аквапарки и торгово-развлекательные центры.

Если говорить о более удаленных местах, то в каникулы людей больше всего интересовали горнолыжные комплексы, гейзеры, зверофермы, бюветы и источники, а также лыжные базы. По данным «Яндекс Карт», эти места в новогодние праздники искали чаще, чем до каникул. Например, жители Москвы спрашивали про горнолыжные курорты «Степаново» и «Волен», а петербуржцы — про центр отдыха «Туутари-парк» и большой каток на Елагином острове.

Что смотрели

По данным «Поиска Яндекса», в каникулы люди интересовались фильмами, которые только-только вышли в прокат и на телеэкраны. Среди них — сериал «Ландыши 2», российские блокбастеры «Чебурашка 2» и «Буратино», киноверсия «Простоквашино» и продолжение истории про богатырей русских — «Три богатыря и свет клином».

Выбирать фильмы для домашнего просмотра помогала «Алиса AI». В каникулы запросы со словами «посоветуй фильм» или «посоветуй, что посмотреть» встречались в чате с нейросетью на 40% чаще, чем в выходные декабря. При этом люди ищут не просто «хороший фильм», а указывают самые разные пожелания: например, просят найти «фильм типа "Достать ножи“», описывают сюжет и детали («про средневековье, где много сражений и войн», «мистический трагический детектив с интересной развязкой»). Другие частые сценарии — поиск фильма для определенной аудитории или ситуации, например, «фильм фантастика на второе свидание».

Что покупали и выбирали

При выборе товаров россияне обращались за помощью к ИИ-агенту «Яндекс Маркета». В каникулы они задали в чат с ним более 660 тыс. вопросов, в том числе о подарках для близких, товарах для создания уюта дома и времяпрепровождения. Чаще всего в этот период они спрашивали про гирлянды и другие элементы декора (в частности, гирлянды в стиле сериала «Очень странные дела» и лампы в виде гриба), смартфоны (в том числе iPhone), музыкальные колонки и технику для приготовления блюд — например, аэрогрили. А во время рекордных снегопадов задавали вопросы про аксессуары для очистки машины от снега.

Продажи в январские праздники в тех категориях, которыми чаще всего интересовались пользователи на «Яндекс Маркете», выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года: щетки и скребки для автомобилей — в 2,8 раза, а товары для дома и товары для приготовления блюд покупали в 1,2 раза чаще. Это может быть связано с погодными условиями, подготовкой подарков близким и сезонным спросом.

Куда ездили

По данным «Яндекс Путешествий», в эти каникулы россияне путешествовали больше, чем год назад: общее число бронирований в отелях и апартаментах выросло на 18%. Основная часть бронирований (89%) пришлась на российские направления. Самые популярные из них — Москва и Московская область (20% от общего числа бронирований), Краснодарский край (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14,6%), Республика Татарстан (4%), Нижегородская область (3,4%). Такая же картина была и в прошлом году.

В этом году заметно вырос интерес к Псковской области (+62% бронирований по сравнению с прошлым годом), Рязанской области (+57%), Костромской (+56%), Липецкой (+49%) и Республике Алтай (+45%). Эти регионы стали самыми быстрорастущими в новогодний сезон.

Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались Беларусь (15% от общего числа бронирований), Таиланд (12%), Турция (9%), Объединенные Арабские Эмираты (7%) и Франция (6%).