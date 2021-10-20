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Wi-Fi
Wireless Fidelity LAN
Стандарт беспроводной связи


20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 2
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 2
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 2
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 2
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 6
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 3
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 2
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 2
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 3
30.09.2021 Kyocera PA/MA 2000: корпоративная надежность в домашних условиях 5
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит 2
30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 2
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 2
23.09.2021 Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок в Россию мини ПК с расширенным температурным диапазоном 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 2
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 1
21.09.2021 Microsoft заставила Windows 11 занимать меньше места на диске 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 2
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 3
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1

Публикаций - 7252, упоминаний - 12486

Wi-Fi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 897
Apple Inc - Эппл Рус 7685 891
Google LLC 7135 611
Intel Corporation 4158 517
Microsoft Corporation 11039 476
Nvidia Corp 2012 424
Sony 2327 392
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 355
Acer Group 1359 315
Nokia Corporation 2424 312
Huawei 2727 306
Facebook 3765 297
Lenovo Group 1636 297
LG Electronics 1838 289
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 288
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 284
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 280
HTC Corporation 1187 268
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 235
HP Inc. 2901 231
Qualcomm Technologies 1001 221
Xiaomi 904 198
Twitter 2204 195
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 179
Yandex - Яндекс 4100 166
Toshiba Corporation 1081 160
Dell EMC 2393 159
AMD - Advanced Micro Devices 1664 143
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 135
Lenovo Motorola 999 134
Panasonic 1119 130
Cisco Systems 2037 128
MediaTek 315 112
TP-Link 158 102
Amazon Inc - Amazon.com 1469 101
Canon 554 101
МаксимаТелеком 102 89
Sony Ericsson 469 83
Yota - Скартел 623 83
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 82
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 73
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 64
Carl Zeiss 176 62
Связной ГК 877 56
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 53
РЖД - Российские железные дороги 1081 50
Евросеть 883 48
Почта России ПАО 1570 26
TÜV Rheinland Group 63 23
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 23
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 22
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 21
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 21
eBay Inc 529 20
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 20
Kickstarter 95 20
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 19
Аэрофлот 492 19
AliExpress 275 18
BMW 248 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 17
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 17
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 17
re:Store 106 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
LinkedIn 520 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 14
Hyundai Motor 144 14
X5 Group 599 13
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 13
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 13
Audi 129 13
Visa International 1345 13
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 12
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
GM - General Motors 137 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 11
Альфа-Банк 1123 11
Miele 85 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 128
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 122
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 56
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 54
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 43
Правительство РФ 2200 42
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 35
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 34
Президент Российской Федерации 1439 33
Правительство Москвы 649 32
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 12
Роснано 456 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Пентагон - Министерство обороны США 277 9
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 9
Мосгортранс ГУП 68 9
Петербургский метрополитен ГУП 48 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 127
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 28
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 14
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 10
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 6
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 5
Linux Foundation 157 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 3
Руссофт - Russoft 250 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 2
ЛДПР 68 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2340
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2021
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 1349
3G - Стандарт мобильной связи 3714 1195
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1050
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 927
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 845
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 673
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 622
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 562
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 522
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 503
USB Type-C - USB-C 901 366
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 347
DDR - Double data rate 1066 338
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 312
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 290
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 280
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 274
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 271
Smartphone - Смартфон 773 257
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 239
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 231
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 228
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 219
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 217
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 215
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 207
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 202
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 200
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 197
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 180
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 173
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 197 163
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 160
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 160
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 158
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 152
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 150
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 149
Google Android 10750 1943
Apple iOS 5741 680
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 631
Microsoft Windows 10 6622 615
Apple iPad 3263 517
Nvidia GeForce GTX 2055 429
Google Play - Google Store - Android Market 2515 409
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 398
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 352
Linux OS 4249 309
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 298
Google YouTube - Видеохостинг 1710 291
Microsoft Skype 1465 263
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 254
Corning Gorilla Glass 496 238
Intel Core - Семейство процессоров 863 234
Apple - App Store 2198 215
Microsoft Windows 7 1662 215
Microsoft Windows Phone OS 1472 199
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 197
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 195
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 194
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 191
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 191
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 187
Microsoft Windows 8 1228 184
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 181
Symbian OS 767 148
Samsung Galaxy Note 558 148
Apple Mac 1455 146
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 144
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 140
Microsoft Office 1926 139
Intel Core i - Cерия процессоров 352 135
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 124
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 118
Apple iPod Touch 654 115
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 113
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 112
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 111
Steve Jobs - Стив Джобс 701 64
Минасян Карине 91 49
Путин Владимир 1821 45
Вольпе Борис 68 37
Медведев Дмитрий 1433 32
Никифоров Николай 1126 28
Осеевский Михаил 221 20
Ермолаев Артем 340 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 18
Катаев Александр 36 16
Собянин Сергей 211 13
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 13
Щеголев Игорь 676 13
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 13
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 12
Орлик Сергей 66 11
Венцлавович Елена 41 10
Яровая Ирина 63 10
Асланян Сергей 75 10
Калугин Сергей 162 9
Ликсутов Максим 32 9
Кусков Денис 150 9
Горбунов Александр 35 9
Чазов Андрей 18 9
Айбашева Анна 91 9
Иванов Олег 124 8
Ситников Сергей 51 8
Lin James - Лин Джеймс 14 8
Чаркин Евгений 182 7
Танюхин Дмитрий 21 7
Добрынин Владимир 32 7
Свириденко Андрей 77 7
Горбатько Александр 90 7
Rubin Andy - Рубин Энди 59 7
Дворкович Аркадий 169 7
Лацанич Василь 92 7
Касперская Наталья 197 7
Мельникова Анастасия 166 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 7
Россия - Российская федерация - РФ 57238 2362
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 833
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 652
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 441
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 332
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 271
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 216
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 212
Европа 3736 167
Япония 2771 163
Германия - Федеративная Республика 3618 148
Индия - Республика 2165 118
Южная Корея - Республика 1454 112
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 90
Украина 3353 87
Франция - Французская Республика 2116 85
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 75
Азия - Азиатский регион 1512 69
Канада 1295 68
Австралия - Австралийский Союз 1121 67
Испания - Барселона 533 62
Россия - СФО - Новосибирск 1959 58
Испания - Королевство 1250 57
Северная Америка 1407 54
Россия - ПФО - Казань 1510 54
Италия - Итальянская Республика 1377 53
Беларусь - Белоруссия 2084 52
Китай - Тайвань 589 51
США - Нью-Йорк 1088 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 51
Сингапур - Республика 808 46
Казахстан - Республика 2622 45
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 44
Россия - ПФО - Самара 1287 44
США - Купертино 204 44
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 43
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 42
Германия - Берлин 355 42
США - Калифорния 972 41
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 125
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 79
Русский язык 976 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 50
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 26
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 17
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ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 12
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 11
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 10
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 9
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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