Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wi-Fi
Wireless Fidelity LAN
Стандарт беспроводной связи
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Публикаций - 7252, упоминаний - 12486
Wi-Fi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758929, в очереди разбора - 662619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758929, в очереди разбора - 662619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru