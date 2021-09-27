Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VPS
Virtual Private Server
VDS
Virtual Dedicated Server
Виртуальный выделенный сервер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 115, упоминаний - 332
VPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Королюк Алексей 86 15
|Путин Владимир 1826 3
|Другалев Станислав 8 2
|Коробов Максим 6 2
|Самошкин Дмитрий 19 2
|Орлов Геннадий 16 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Антипов Александр 6 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Гук Андрей 18 1
|Кондаков Андрей 2 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Юдин Егор 3 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Патрикеев Павел 2 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Носенко Артем 3 1
|Тугов Александр 8 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Пальников Павел 2 1
|Листопад Андрей 2 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Суслов Константин 19 1
|Поздняков Павел 19 1
|Karidis George - Каридис Джордж 10 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Колбин Евгений 43 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Рейман Леонид 411 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
|Ларькин Максим 25 1
|Березин Максим 60 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Баринов Александр 23 1
|Гусев Александр 26 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Седов Анатолий 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763364, в очереди разбора - 667051.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763364, в очереди разбора - 667051.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru