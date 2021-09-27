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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 2
10.02.2021 Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 1
08.09.2020 Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS 4
01.09.2020 Применение SSD-дисков для виртуальных серверов 6
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 1
26.08.2020 Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры 2
26.08.2020 «Сбклауд» начала предоставлять услуги хостинга со спецтарифами для СМБ 2
20.08.2020 Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны 5
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS 4
11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов 1
14.07.2020 Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews 8
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
10.06.2020 Market.CNews: анализ цен на услуги ЦОД 21
27.04.2020 Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы 1
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены 1
15.04.2020 MerliOnCloud тестирует сервис виртуальной инфраструктуры облачных серверов VPS 2
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 3
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 1
01.04.2020 REG.RU запустил сервис «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для айтишников 1
18.03.2020 MARKET.CNews: продвижение услуг ИТ-компаний на независимом маркетплейсе от издания CNews 5
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 2
13.02.2020 Методология оценки стоимости доменов .RU и .РФ на вторичном рынке — шаг к эффективной работе бизнеса с цифровыми активами 1
12.02.2020 Виртуальные серверы по цене буханки хлеба. Что происходит на рынке ИТ? 22
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу 1
22.01.2020 ИТ-маркетплейс Market.CNews увеличил число комбинаций облачных тарифов с тысяч до миллиардов 2
21.01.2020 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3 1
12.12.2019 REG.RU запустил облако на базе технологии виртуализации VMware 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 6
02.12.2019 Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе 2
02.12.2019 Специальные VPS серверы 9
02.12.2019 Аренда VPS сервера 4
28.11.2019 Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты 1
28.11.2019 Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации 4
27.11.2019 Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации 2
26.11.2019 Маркетплейс CNews впервые в России запустил поиск поставщиков по корпоративной ИТ-безопасности 1

Публикаций - 115, упоминаний - 332

VPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 18
Microsoft Corporation 11095 10
VMware 1829 9
Selectel - Селектел 137 9
Timeweb - ТаймВэб 13 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
3748 7
SAS Institute 596 6
Крок 1220 6
Intel Corporation 4180 5
Русоникс - Rusonyx 21 5
SBCloud - СБКлауд 31 4
IBM 3544 4
HP Inc. 2914 4
Red Hat 666 4
1С-Битрикс 345 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 4
iTeco - Ай-Теко 717 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 4
Caravan - Караван 13 4
Dell EMC 2405 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
G-Core Labs 64 3
Huawei 2730 3
Yandex - Яндекс 4101 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Sony 2378 2
Барс груп 402 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Netrika - Нетрика 84 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Alcatel 229 2
Uptime Institute 159 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Google LLC 7154 2
Nvidia Corp 2024 2
Tesla Motors 241 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 521 1
X5 Group 599 1
Ак Барс Банк 173 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РесурсТранс 16 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 16
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 31
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 13
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 13
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 7
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
МФУ - Многофункциональное устройство 587 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
OpenStack 347 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 37
Microsoft Windows 10 6645 16
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 15
Linux OS 4260 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 9
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
Linux - Debian GNU 272 7
AWS - Amazon Web Services 568 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 4
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 4
WordPress 169 4
PHP - Язык программирования 305 4
Microsoft Azure 1171 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 3
Red Hat - Linux Fedora 142 3
Microsoft Windows 7 1662 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 74 2
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
VMware vSphere 281 2
Google Android 10751 2
Intel Xeon E 43 2
Perl - Язык программирования 65 2
ISPsystem ISPmanager 9 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
Microsoft Windows VPS 2 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
СП.АРМ 18 2
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Королюк Алексей 86 15
Путин Владимир 1826 3
Другалев Станислав 8 2
Коробов Максим 6 2
Самошкин Дмитрий 19 2
Орлов Геннадий 16 1
Сорокоумов Александр 19 1
Антипов Александр 6 1
Трубинов Алексей 3 1
Гук Андрей 18 1
Кондаков Андрей 2 1
Андрюхин Олег 1 1
Юдин Егор 3 1
Самоукин Сергей 7 1
Патрикеев Павел 2 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Носенко Артем 3 1
Тугов Александр 8 1
Бородин Геннадий 4 1
Пальников Павел 2 1
Листопад Андрей 2 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Суслов Константин 19 1
Поздняков Павел 19 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Дорохина Юлия 42 1
Кушнир Леонид 16 1
Колбин Евгений 43 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Рейман Леонид 411 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Ларькин Максим 25 1
Березин Максим 60 1
Зинкевич Сергей 18 1
Вайнер Всеволод 24 1
Баринов Александр 23 1
Гусев Александр 26 1
Родионов Дмитрий 20 1
Седов Анатолий 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Европа 3759 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Украина 3372 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 2
Россия - Хабаровский край 417 2
Россия - Республика Карелия 301 2
Россия - Новгородская область 287 2
Россия - Мурманская область 292 2
Россия - Челябинская область 658 2
Нидерланды 975 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Ростовская область 863 2
Польша - Республика 829 2
Казахстан - Республика 2632 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Восточная Европа 1679 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Курганская область 261 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Псковская область 302 1
США - Чикаго 127 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Европа Западная 614 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 167 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
Россия - Кострома 138 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 6
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
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